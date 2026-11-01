Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Chính thức vận hành 'siêu' cảng An Thới ở Phú Quốc

tác giả
CHÍ CÔNG
CHÍ CÔNG
CHÍ CÔNG

Ngày 1-11, lễ khai trương vận hành cảng An Thới ở đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) có tên thương mại là Cảng Mặt Trời Phú Quốc đã chính thức diễn ra. Cảng không chỉ hoàn thiện hạ tầng giao thông mà còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ đường biển phía Nam đảo ngọc.

Chính thức vận hành 'siêu' cảng An Thới ở Phú Quốc - Ảnh 1.

Ông Ngô Minh Trí - Phó chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc - cho biết cảng An Thới giúp kết nối các thương hiệu tàu biển lớn từ nhiều nơi đến với Phú Quốc - Ảnh: MINH QUỐC

Tập đoàn Sun Group cho biết trong ngày đầu vận hành cảng An Thới, các đội tàu lớn đã đông đủ xuất bến. Cảng này còn là đầu mối giao thông đường thủy quan trọng phục vụ hoạt động vận tải và đưa khách du lịch đi tham quan Hòn Thơm, Hòn Mây Rút, Hòn Móng Tay.

Cảng có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lên tới 3.000 DWT, hệ thống kho bãi, sân bãi và các công trình phụ trợ. Qua đó góp phần hình thành mạng lưới giao thông, phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Trên cơ sở đó, đơn vị liên quan sẽ từng bước hoàn thiện quy trình vận hành, an toàn hàng hải, nâng cao chất lượng phục vụ, phát triển du lịch biển đảo Phú Quốc. 

"Cảng An Thới chính thức đưa vào vận hành sẽ trở thành đầu mối tập trung, kết nối các thương hiệu tàu biển lớn từ nhiều nơi đến với Phú Quốc và góp phần thúc đẩy sự phát triển của khu vực Nam An Thới", ông Ngô Minh Trí - Phó chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc nhấn mạnh.

Bà Lê Thị Hồng Ly - Giám đốc Công ty TNHH Paradise Land Phú Quốc, kiêm giám đốc Ban Quản lý Cảng An Thới - chia sẻ đơn vị ý thức rõ về cơ hội và trách nhiệm của mình trong việc góp phần xây dựng môi trường vận tải hàng hải, du lịch biển Phú Quốc văn minh, chuyên nghiệp, từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Chính thức vận hành 'siêu' cảng An Thới ở Phú Quốc - Ảnh 2.

Thực hiện nghi thức khai trương cảng An Thới (ở đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) - Ảnh: MINH QUỐC

Sẽ áp dụng các quy trình và tiêu chuẩn vận hành chuyên nghiệp cảng An Thới và hướng tới các tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế.

"Chúng tôi sẽ ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý phương tiện, chú trọng tổ chức bãi đỗ xe, phân luồng giao thông và bố trí khu vực đón, trả khách hợp lý, bảo đảm các yêu cầu về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn cho du khách", bà Ly nhấn mạnh. 

Trước đó, ngày 7-8-2026, Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long, đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Sun Group đã chính thức tiếp nhận quyền khai thác, vận hành cảng sau khi trúng đấu giá theo quy định, với thời hạn khai thác 2 năm.

Chính thức vận hành 'siêu' cảng An Thới ở Phú Quốc - Ảnh 3.

Cảng An Thới (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) - Ảnh: CHÍ CÔNG

Chính thức vận hành 'siêu' cảng An Thới ở Phú Quốc - Ảnh 5.Dời tàu, lồng bè cho cảng hành khách quốc tế Phú Quốc hoạt động

UBND TP Phú Quốc hỏa tốc yêu cầu người dân dời tàu, lồng bè nuôi cá ra khỏi luồng vào và khu vực trước bến cảng hành khách quốc tế Phú Quốc hết ngày 20-3.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
CHÍ CÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Phú Quốc Du lịch Hòn Thơm APEC 2027 Cảng An Thới

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất