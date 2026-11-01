Chính thức vận hành 'siêu' cảng An Thới ở Phú Quốc

Ông Ngô Minh Trí - Phó chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc - cho biết cảng An Thới giúp kết nối các thương hiệu tàu biển lớn từ nhiều nơi đến với Phú Quốc - Ảnh: MINH QUỐC

Tập đoàn Sun Group cho biết trong ngày đầu vận hành cảng An Thới, các đội tàu lớn đã đông đủ xuất bến. Cảng này còn là đầu mối giao thông đường thủy quan trọng phục vụ hoạt động vận tải và đưa khách du lịch đi tham quan Hòn Thơm, Hòn Mây Rút, Hòn Móng Tay.

Cảng có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lên tới 3.000 DWT, hệ thống kho bãi, sân bãi và các công trình phụ trợ. Qua đó góp phần hình thành mạng lưới giao thông, phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Trên cơ sở đó, đơn vị liên quan sẽ từng bước hoàn thiện quy trình vận hành, an toàn hàng hải, nâng cao chất lượng phục vụ, phát triển du lịch biển đảo Phú Quốc.

"Cảng An Thới chính thức đưa vào vận hành sẽ trở thành đầu mối tập trung, kết nối các thương hiệu tàu biển lớn từ nhiều nơi đến với Phú Quốc và góp phần thúc đẩy sự phát triển của khu vực Nam An Thới", ông Ngô Minh Trí - Phó chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc nhấn mạnh.

Bà Lê Thị Hồng Ly - Giám đốc Công ty TNHH Paradise Land Phú Quốc, kiêm giám đốc Ban Quản lý Cảng An Thới - chia sẻ đơn vị ý thức rõ về cơ hội và trách nhiệm của mình trong việc góp phần xây dựng môi trường vận tải hàng hải, du lịch biển Phú Quốc văn minh, chuyên nghiệp, từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Thực hiện nghi thức khai trương cảng An Thới (ở đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) - Ảnh: MINH QUỐC

Sẽ áp dụng các quy trình và tiêu chuẩn vận hành chuyên nghiệp cảng An Thới và hướng tới các tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế.

"Chúng tôi sẽ ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý phương tiện, chú trọng tổ chức bãi đỗ xe, phân luồng giao thông và bố trí khu vực đón, trả khách hợp lý, bảo đảm các yêu cầu về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn cho du khách", bà Ly nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 7-8-2026, Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long, đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Sun Group đã chính thức tiếp nhận quyền khai thác, vận hành cảng sau khi trúng đấu giá theo quy định, với thời hạn khai thác 2 năm.

Cảng An Thới (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) - Ảnh: CHÍ CÔNG