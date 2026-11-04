Sẽ thu gom rác thải, giữ môi trường xanh phục vụ APEC 2027 ở Phú Quốc

Ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - trả lời và giải đáp, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp - Ảnh: XUÂN MI

Tại buổi "Cà phê Doanh nhân", nhiều doanh nghiệp ở An Giang nêu ra nhiều vấn đề còn gặp khó liên quan đến đất đai, thu gom xử lý rác thải và tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực du lịch và dịch vụ, phục vụ khách quốc tế, hướng tới Hội nghị cấp cao APEC 2027 ở Phú Quốc.

Trả lời các doanh nghiệp tại buổi đối thoại, ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - cho biết các vướng mắc về đất đai, đặc biệt là thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các dự án được doanh nghiệp quan tâm.

Tỉnh lưu ý đặc khu Phú Quốc cần đổi mới cách làm việc và tối ưu hóa nguồn nhân lực; huy động, mời các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp từ nhiều nơi về tham gia đo đạc và đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng làm dự án phục vụ APEC 2027.

Theo ông Mừng, công tác quản lý đô thị và bảo vệ môi trường ở Phú Quốc chưa đáp ứng yêu cầu. Sở Xây dựng An Giang cần tiếp tục kiểm tra, đôn đốc và toàn bộ rác thải trên địa bàn Phú Quốc phải được thu gom 100% về nhà máy xử lý vào cuối năm 2026.

Nhiều doanh nghiệp tham dự 'Cà phê Doanh nhân' lần thứ 4 diễn ra ở đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) - Ảnh: XUÂN MI

Tỉnh sẵn sàng hỗ trợ kinh phí thu gom rác cho người dân và doanh nghiệp với mục tiêu cao nhất là bảo vệ môi trường sinh thái biển và rừng của đảo.

Ông Mừng cho biết thêm An Giang sắp tới sẽ phê duyệt Đề án chuyển đổi xanh. Trong đó bắt buộc các phương tiện vận tải công cộng như taxi, xe buýt phải chuyển đổi sang sử dụng 100% xe điện nhằm giữ vững môi trường xanh - sạch - đẹp cho Phú Quốc.

"An Giang có lực lượng lao động trẻ. Tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với các tập đoàn lớn và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, xây dựng kế hoạch đào tạo ngắn hạn, trang bị ngoại ngữ, kỹ năng số và nghiệp vụ phục vụ quốc tế cho người lao động, góp sức phục vụ APEC 2027 cũng như là sự phát triển bền vững của Phú Quốc", ông Mừng nói.

