Cần có chiến lược phát triển kinh tế xanh, đưa Phú Quốc thành Khu kinh tế đặc biệt

Ông Trần Minh Khoa - Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) - cho biết Hiệp hội Doanh nghiệp và Nhà đầu tư Phú Quốc cần hiến kế chiến lược phát triển kinh tế xanh và thông minh, cơ chế chính sách cạnh tranh để hướng tới Phú Quốc là Khu kinh tế đặc biệt - Ảnh: XUÂN MI



Phát biểu tại đại hội, ông Trần Minh Khoa - Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) - chia sẻ đảo Phú Quốc đang đứng trước thời cơ phát triển bứt phá với định hướng trở thành trung tâm dịch vụ và đầu tư quốc tế, phục vụ Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương vào năm 2027 (APEC 2027).

Sự thành công của doanh nghiệp chính là động lực quan trọng cho sự phát triển của đảo.

Ông Khoa mong muốn Hiệp hội Doanh nghiệp và Nhà đầu tư Phú Quốc cần tập trung xây dựng ngôi nhà chung đoàn kết, thực chất; là cầu nối bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, đề cao đạo đức kinh doanh, tránh hoạt động hình thức.

Hiệp hội cần chủ động tổng hợp các vướng mắc của doanh nghiệp về đất đai, quy hoạch, thủ tục đầu tư, xây dựng và môi trường để kiến nghị giải pháp lên cấp thẩm quyền.

"Chúng tôi cam kết luôn lắng nghe, đồng hành và chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn thuộc thẩm quyền. Hiệp hội cần hiến kế chiến lược phát triển kinh tế xanh và thông minh, giải pháp phát triển kinh tế biển, du lịch thông minh, đô thị thông minh và cơ chế chính sách cạnh tranh hướng tới Khu kinh tế đặc biệt", ông Khoa nói.

Ông Bùi Thành Trung (bìa phải) - Chủ tịch Sungoup Vùng Miền Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp và Nhà đầu tư Phú Quốc - trao tặng 300 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặc khu Phú Quốc - Ảnh: XUÂN MI

Chính quyền đặc khu Phú Quốc đề nghị hiệp hội tiên phong trong bảo vệ môi trường, giảm rác thải nhựa, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất - nước và giữ gìn hệ sinh thái đặc trưng của đảo ngọc; tích cực hưởng ứng tinh thần "Mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp là một đại sứ du lịch Phú Quốc" để xây dựng điểm đến văn minh, thân thiện trong mắt khách du lịch.

Ông Bùi Thành Trung - Chủ tịch Sungoup Vùng Miền Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp và Nhà đầu tư Phú Quốc - thông tin hiệp hội cam kết xây dựng bộ máy điều hành minh bạch, chuyên nghiệp và chung tay góp sức đưa Phú Quốc phát triển bền vững.

Các doanh nghiệp thành viên cam kết ứng dụng công nghệ, giảm khí thải, giảm rác thải nhựa và khai thác tài nguyên hiệu quả, giữ gìn môi trường đảo ngọc xanh - sạch - đẹp.

"Phú Quốc có nhiều nhà đầu tư và nhiều doanh nghiệp. Thành lập hiệp hội để doanh nghiệp cùng nhau đoàn kết, tháo gỡ và phát triển, đặc biệt sắp tới Phú Quốc diễn ra sự kiện APEC 2027. Các nhà đầu tư sẽ cùng chung tay góp sức, hỗ trợ nhau cùng phát triển và cùng đưa Phú Quốc vươn tầm", ông Trung nhấn mạnh.

Tại đại hội, các đại biểu bầu Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp và Nhà đầu tư Phú Quốc nhiệm kỳ 2026 - 2031 với 27 thành viên. Trong đó, ông Bùi Thành Trung - Chủ tịch Sungoup Vùng Miền Nam được bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp và Nhà đầu tư Phú Quốc.

Dịp này hiệp hội trao tặng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặc khu Phú Quốc 300 triệu đồng.