An Giang thống nhất đề án đặc khu Phú Quốc là Khu kinh tế đặc biệt

Bà Trần Thị Thanh Hương - Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang - nhấn mạnh An Giang là địa phương đầu tiên trong cả nước xây dựng đề án đề nghị công nhận đặc khu Phú Quốc là Khu kinh tế đặc biệt - Ảnh: CHÍ CÔNG

Sáng 30-10, HĐND tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó có đề án đề nghị công nhận đặc khu Phú Quốc là Khu kinh tế đặc biệt.

Tại kỳ họp thứ 7 này, các đại biểu HĐND tỉnh An Giang đã biểu quyết thống nhất thông qua 30 dự thảo nghị quyết liên quan đến các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó có thông qua tờ trình dự thảo nghị quyết về hồ sơ đề án đề nghị công nhận đặc khu Phú Quốc là Khu kinh tế đặc biệt.

Ông Lê Trung Hồ - Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang - cho biết Phú Quốc có diện tích rộng khoảng 575km2 và có vị trí chiến lược ở vùng biển Tây Nam, nổi bật về lợi thế du lịch biển đảo, dịch vụ, kinh tế biển và kết nối quốc tế. Năm 2025, dân số trên đảo có khoảng 179.060 người.

Đồng thời việc đầu tư dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 nên yêu cầu phải có phương thức quản lý phù hợp, đồng bộ hơn quy hoạch, đầu tư, đất đai, môi trường và cung ứng dịch vụ.

Công nhận đặc khu Phú Quốc là Khu kinh tế đặc biệt là sự cần thiết nhằm phát huy tiềm năng, nguồn lực, phát triển, nâng cao đời sống cho người dân và đảm bảo an ninh chủ quyền biển đảo.

Theo ông Hồ, Phú Quốc hiện có 3 nhóm tiêu chí tại điều 3 Nghị định số 378/2026/NĐ-CP. Cụ thể đảo Phú Quốc đạt tiêu chí về chiến lược, định hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng; Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và cảng biển đạt loại I và có không gian tương đối độc lập, dễ kiểm soát, quy mô dân số và diện tích đạt yêu cầu.

Một góc trung tâm đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) - Ảnh: CHÍ CÔNG

"Về định hướng, Phú Quốc trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái biển có sức cạnh tranh quốc tế, gắn với thương mại, logistics, kinh tế biển và nâng cao chất lượng sống của người dân", ông Hồ nhấn mạnh.

UBND tỉnh An Giang cho biết giai đoạn 2026-2030, đề án có dự kiến tổng vốn đầu tư toàn xã hội ở Phú Quốc khoảng 195.000 tỉ đồng; tổng giá trị sản phẩm đạt 66.292 tỉ đồng và đón khoảng 15 triệu lượt khách du lịch; tỉ lệ nước sạch đạt 90% và thu gom chất thải rắn sinh hoạt đạt 98% vào năm 2030.

Ngoài ra đề án sẽ lựa chọn phương án quản lý tích hợp, gắn với nhiệm vụ quản lý đặc khu kinh tế đặc biệt; tổ chức bộ máy phân cấp, phân quyền và cơ chế chính sách đặc thù vượt quy định hiện hành sẽ được tiếp tục nghiên cứu trong đề án riêng.

Khách quốc tế thích trải nghiệm, khám phá đời sống người dân trên đảo Phú Quốc - Ảnh: CHÍ CÔNG

Sẽ phát triển theo mô hình mới, tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Phú Quốc Phát biểu khai mạc tại kỳ họp thứ 7, bà Trần Thị Thanh Hương - Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang - nhấn mạnh An Giang là địa phương đầu tiên trong cả nước xây dựng đề án đề nghị công nhận đặc khu Phú Quốc là Khu kinh tế đặc biệt. Qua đó thể hiện tinh thần chủ động, quyết tâm sớm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách mới của Trung ương và mở ra cơ hội để Phú Quốc phát triển theo mô hình mới, tương xứng với tiềm năng, lợi thế và vị thế đặc biệt của đảo. Đề án không chỉ nhằm xác lập vị thế mới mà còn tạo cơ sở đổi mới mô hình tổ chức, quản lý cho Phú Quốc; tăng cường phân cấp, phân quyền, nâng cao tính chủ động cho Phú Quốc áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù dành cho Khu kinh tế đặc biệt. Trên cơ sở này, Phú Quốc từng bước tháo gỡ những hạn chế của mô hình quản lý hiện nay và phát huy tốt hơn tiềm năng, lợi thế, phát triển tương xứng với định hướng và kỳ vọng của Trung ương.

Đại biểu HĐND tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 biểu quyết thống nhất đề án đặc khu Phú Quốc là Khu kinh tế đặc biệt - Ảnh: CHÍ CÔNG