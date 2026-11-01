Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Hàng trăm hộ dân ở Phú Quốc vui vẻ nhận nền tái định cư

tác giả
CHÍ CÔNG
và 1 tác giả khác
CHÍ CÔNG
CHÍ CÔNG
XUÂN MI
XUÂN MI

Hôm nay 1-11, hơn 200 hộ dân ở đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) bàn giao mặt bằng làm dự án APEC 2027 vui vẻ đi nhận nền tái định cư.

Dân bị ảnh hưởng dự án APEC 2027 ở Phú Quốc vui vẻ đi nhận nền tái định cư - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng (thứ tư từ trái sang) cùng lãnh đạo đặc khu Phú Quốc dự lễ bàn giao nền tái định cư cho người dân - Ảnh: XUÂN MI

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quang Tùng - Bí thư Tỉnh ủy An Giang - gửi lời thăm hỏi ân cần và chúc sức khỏe, bình an, hạnh phúc đến người dân trên đảo Phú Quốc.

Theo ông Tùng, Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương vào năm 2027 ở Phú Quốc (APEC 2027) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện vị thế, uy tín và hình ảnh quốc gia trên trường quốc tế. 

Sự kiện này còn là cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và đặc khu Phú Quốc nói riêng đến với khách quốc tế.

Hôm nay đặc khu Phú Quốc bàn giao nền tái định cư mang ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm của địa phương đối với đời sống nhân dân, đặc biệt là các hộ dân đã tự nguyện nhường đất, chung tay thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng đại APEC 2027.

Tỉnh đánh giá cao sự đồng thuận, ủng hộ, hy sinh của người dân trong việc bàn giao mặt bằng và nỗ lực của chính quyền đặc khu Phú Quốc, các nhà thầu, đơn vị thi công trong suốt thời gian qua.

"Chính quyền đặc khu Phú Quốc tiếp tục rà soát từng hoàn cảnh cụ thể của các hộ dân để có phương hướng hỗ trợ thiết thực, đặc biệt quan tâm đến các gia đình chính sách, người cao tuổi và các hộ có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo mọi vướng mắc được tháo gỡ", ông Tùng nhấn mạnh.

Dân bị ảnh hưởng dự án APEC 2027 ở Phú Quốc vui vẻ đi nhận nền tái định cư - Ảnh 2.

Người dân trên đảo Phú Quốc vui vẻ đi nhận nền tái định cư - Ảnh: XUÂN MI

"Hôm nay tôi nhận được nền tái định cư nên rất phấn khởi. Chính sách của Nhà nước đưa ra cũng có sắp xếp cho người dân được có chỗ để ở ổn định sinh sống và làm ăn" - ông Võ Tấn Đờn - người dân ở đặc khu Phú Quốc - vui vẻ nói.

UBND đặc khu Phú Quốc thông tin địa phương được giao làm chủ đầu tư các dự án tái định cư An Thới, Hàm Ninh, Hồ Suối Lớn và Cửa Cạn, với tổng mức đầu tư hơn 5.221 tỉ đồng.

Đến nay có khoảng 2.600 nền tái định cư hoàn thành kỹ thuật thiết yếu để bố trí tái định cư phục vụ APEC 2027. Trong đó An Thới có khoảng 800 nền; Hồ Suối Lớn khoảng 400 nền; Hàm Ninh 500 nền và Cửa Cạn là 900 nền.

Hôm nay Phú Quốc bàn giao đợt đầu tiên hơn 200 nền tái định cư để giúp người dân sớm ổn định chỗ ở.

Chính quyền đặc khu Phú Quốc đang tập trung nguồn lực, nhân lực và trách nhiệm để khẩn trương hoàn thành toàn bộ dự án tái định cư theo tiến độ; thực hiện công khai minh bạch trong việc xét duyệt, bố trí nền tái định cư cho người dân bàn giao mặt bằng làm dự án đón APEC 2027.

Dân bị ảnh hưởng dự án APEC 2027 ở Phú Quốc vui vẻ đi nhận nền tái định cư - Ảnh 3.

Đông đảo người dân đi nhận nền tái định cư ở Phú Quốc - Ảnh: XUÂN MI

Dân bị ảnh hưởng dự án APEC 2027 ở Phú Quốc vui vẻ đi nhận nền tái định cư - Ảnh 4.An Giang thống nhất đề án đặc khu Phú Quốc là Khu kinh tế đặc biệt

An Giang đã thống nhất thông qua tờ trình dự thảo nghị quyết về hồ sơ đề án đề nghị công nhận đặc khu Phú Quốc là Khu kinh tế đặc biệt.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
CHÍ CÔNG - XUÂN MI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: tái định cư APEC 2027 Lê Quang Tùng Giải phóng mặt bằng Phú Quốc

    Dòng sự kiện: APEC 2027

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất