Hàng trăm hộ dân ở Phú Quốc vui vẻ nhận nền tái định cư

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng (thứ tư từ trái sang) cùng lãnh đạo đặc khu Phú Quốc dự lễ bàn giao nền tái định cư cho người dân - Ảnh: XUÂN MI

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quang Tùng - Bí thư Tỉnh ủy An Giang - gửi lời thăm hỏi ân cần và chúc sức khỏe, bình an, hạnh phúc đến người dân trên đảo Phú Quốc.

Theo ông Tùng, Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương vào năm 2027 ở Phú Quốc (APEC 2027) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện vị thế, uy tín và hình ảnh quốc gia trên trường quốc tế.

Sự kiện này còn là cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và đặc khu Phú Quốc nói riêng đến với khách quốc tế.

Hôm nay đặc khu Phú Quốc bàn giao nền tái định cư mang ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm của địa phương đối với đời sống nhân dân, đặc biệt là các hộ dân đã tự nguyện nhường đất, chung tay thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng đại APEC 2027.

Tỉnh đánh giá cao sự đồng thuận, ủng hộ, hy sinh của người dân trong việc bàn giao mặt bằng và nỗ lực của chính quyền đặc khu Phú Quốc, các nhà thầu, đơn vị thi công trong suốt thời gian qua.

"Chính quyền đặc khu Phú Quốc tiếp tục rà soát từng hoàn cảnh cụ thể của các hộ dân để có phương hướng hỗ trợ thiết thực, đặc biệt quan tâm đến các gia đình chính sách, người cao tuổi và các hộ có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo mọi vướng mắc được tháo gỡ", ông Tùng nhấn mạnh.

Người dân trên đảo Phú Quốc vui vẻ đi nhận nền tái định cư - Ảnh: XUÂN MI

"Hôm nay tôi nhận được nền tái định cư nên rất phấn khởi. Chính sách của Nhà nước đưa ra cũng có sắp xếp cho người dân được có chỗ để ở ổn định sinh sống và làm ăn" - ông Võ Tấn Đờn - người dân ở đặc khu Phú Quốc - vui vẻ nói.

UBND đặc khu Phú Quốc thông tin địa phương được giao làm chủ đầu tư các dự án tái định cư An Thới, Hàm Ninh, Hồ Suối Lớn và Cửa Cạn, với tổng mức đầu tư hơn 5.221 tỉ đồng.

Đến nay có khoảng 2.600 nền tái định cư hoàn thành kỹ thuật thiết yếu để bố trí tái định cư phục vụ APEC 2027. Trong đó An Thới có khoảng 800 nền; Hồ Suối Lớn khoảng 400 nền; Hàm Ninh 500 nền và Cửa Cạn là 900 nền.

Hôm nay Phú Quốc bàn giao đợt đầu tiên hơn 200 nền tái định cư để giúp người dân sớm ổn định chỗ ở.

Chính quyền đặc khu Phú Quốc đang tập trung nguồn lực, nhân lực và trách nhiệm để khẩn trương hoàn thành toàn bộ dự án tái định cư theo tiến độ; thực hiện công khai minh bạch trong việc xét duyệt, bố trí nền tái định cư cho người dân bàn giao mặt bằng làm dự án đón APEC 2027.

Đông đảo người dân đi nhận nền tái định cư ở Phú Quốc - Ảnh: XUÂN MI