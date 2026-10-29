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Phú Quốc sẽ tận dụng tối đa chính sách hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng dự án

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CHÍ CÔNG
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CHÍ CÔNG
CHÍ CÔNG
XUÂN MI
XUÂN MI

Lãnh đạo đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) cam kết sẽ làm hết trách nhiệm, vận dụng tối đa các chính sách hỗ trợ theo quy định, bảo vệ quyền lợi người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường gom song hành cùng đường ĐT.975, phục vụ APEC 2027.

Phú Quốc cam kết sẽ tận dụng tối đa chính hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng dự án - Ảnh 1.

Ông Trần Minh Khoa - Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) - cam kết Phú Quốc sẽ đảm bảo quyền lợi cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường gom song hành cùng đường ĐT.975 phục vụ APEC 2027 - Ảnh: XUÂN MI

Ngày 29-10, ông Trần Minh Khoa - Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) - đã có buổi đối thoại trực tiếp với 25 hộ dân trên đảo ngọc có đất bị ảnh hưởng bởi dự án đường gom song hành dọc tuyến đường ĐT.975 (ở đặc khu Phú Quốc).

Tại buổi đối thoại, các hộ dân có đất thu hồi đề nghị chính quyền xem xét lại đơn giá bồi thường vì mức giá hiện tại còn quá thấp so với thực tế; hỗ trợ tái định cư và nghề nghiệp theo đúng quy định. 

Đồng thời sau khi bị giải tỏa một phần (như bị cắt nửa căn nhà), diện tích đất còn lại, người dân mong muốn được phép gia cố, xây dựng lại hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng phần đất liền kề để có chỗ ở ổn định.

Cơ quan chức năng đo đạc, kiểm đếm phải công khai, minh bạch, hạn chế tối đa sai sót, tránh gây thiệt thòi cho người dân.

"Tôi mong muốn xem xét bồi thường công trình kiến trúc, nhà ở trên đất chính đáng, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tái định cư và bồi thường thỏa đáng", ông Huỳnh Đức Quang - người dân đặc khu Phú Quốc - nói. 

Trả lời vấn đề trên, ông Trần Minh Khoa - Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc - cho biết đường gom song hành đường ĐT.975 là công trình hạ tầng giao thông đặc biệt quan trọng, cấp bách nhằm mở rộng hạ tầng đô thị, phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Địa phương bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc trước những khó khăn và xáo trộn trong cuộc sống của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. 

Phú Quốc cam kết sẽ tận dụng tối đa chính hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng dự án - Ảnh 2.

Một góc đường ĐT.975 ở đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) đang được làm mở rộng để phục vụ APEC 2027 - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ông Khoa yêu cầu cơ quan chuyên môn giải đáp những ý kiến, kiến nghị của bà con và làm rõ chính sách đền bù, hỗ trợ tái định cư; tài sản, cây trồng, đất đai sử dụng ổn định phải được kiểm đếm minh bạch, không bỏ sót. 

Ban bồi thường đặc khu Phú Quốc phải niêm yết công khai chính sách và gửi tận tay để người dân dễ dàng theo dõi, đối chiếu.

"Nhiều hộ dân đã bị giải tỏa, di dời nhiều lần, sinh kế bị ảnh hưởng. Thay mặt chính quyền, tôi xin chân thành cảm ơn sự đồng thuận, hy sinh và đồng hành của bà con ở khu phố Đường Bào dành cho các dự án chung của Phú Quốc. Chúng tôi cam kết sẽ làm hết trách nhiệm, vận dụng tối đa các chính sách hỗ trợ theo quy định, bảo vệ quyền lợi người dân", ông Khoa cam kết. 

Phú Quốc cam kết sẽ tận dụng tối đa chính hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng dự án - Ảnh 3.Chạy đua thời gian làm đường ĐT.975 với tuyến tàu điện đô thị ở Phú Quốc để đón APEC 2027

Nhà đầu tư, đơn vị thi công đang dồn hết nguồn lực, vật lực chạy đua thời gian để làm đường ĐT.975 có 10 làn xe kết hợp tuyến tàu điện đô thị ở Phú Quốc phục vụ APEC 2027.

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CHÍ CÔNG - XUÂN MI
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    Chủ đề: Phú Quốc hạ tầng giao thông giải phóng mặt bằng APEC 2027 đường ĐT.975

    Dòng sự kiện: APEC 2027

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