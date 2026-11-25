Tháp điều khiển không lưu (ATC Tower) thuộc Dự án BT05 đang đẩy nhanh tiến độ để kịp hoàn thiện các hạng mục quan trọng phục vụ cho đợt bay Hiệu chuẩn sắp tới - Ảnh: NAM TRẦN

Khởi công từ tháng 8-2025, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh) đang dần thành hình với tháp điều khiển không lưu (ATC) và các nhà trạm (CNS), nhà khách VIP, hệ thống dẫn đường và định vị (DVOR/DME, ILS) và đường cất hạ cánh (Runway), đường lăn song song (Taxiway) và sân đỗ (Apron) hướng tới mục tiêu phục vụ APEC 2027.



Tháp không lưu 121m đánh dấu bước tiến mới

Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được định hướng trở thành cảng hàng không thế hệ mới đạt tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ khai thác lưỡng dụng, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh - quốc phòng và phục vụ các sự kiện đối ngoại quan trọng của đất nước, trong đó có Hội nghị Cấp cao APEC 2027.

Các chuyên gia, kỹ sư, giám sát của nhà đầu tư, tư vấn, nhà thầu trao đổi biện pháp thi công - công trình đảm bảo hoạt động bay (BT05) - Ảnh: NAM TRẦN

Cuối năm 2025, Quốc hội thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Với quy mô vốn hơn 196.000 tỉ đồng, dự án được quy hoạch theo tiêu chuẩn cảng hàng không quốc tế thế hệ mới, đạt cấp sân bay 4F theo ICAO, ứng dụng phương thức tiếp cận hạ cánh CAT III và hướng tới tiêu chuẩn dịch vụ 5 sao, thuộc nhóm sân bay hàng đầu thế giới.

Với diện tích khoảng 1.960ha, sân bay được thiết kế gồm hai đường cất hạ cánh dài từ 3,5 đến 4km, đáp ứng khai thác các loại máy bay thân rộng hiện đại nhất hiện nay.

Dự án được phân chia thành hai giai đoạn đầu tư với tầm nhìn đến năm 2050. Giai đoạn 1 (đến năm 2030) tập trung xây dựng các hạng mục thiết yếu để đạt công suất 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Trong đó, nhiều hạng mục trọng điểm sẽ được hoàn thành trước năm 2027 nhằm phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Những ngày cuối tháng 11-2026, công trường Cảng hàng không quốc tế Gia Bình nhộn nhịp tiếng máy móc, công nhân thi công - Ảnh: NAM TRẦN

Trên những khoảng đất rộng lớn trước đây, nhiều hạng mục quan trọng của Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đã hiện rõ hình hài, đánh dấu bước chuyển từ san lấp mặt bằng sang xây dựng các công trình hàng không.



Nổi bật trên công trường là tháp kiểm soát không lưu, được ví như "trái tim" của sân bay, hiện đã cơ bản hoàn thành phần kết cấu tháp và đang chuẩn bị bước sang giai đoạn lắp đặt cabin kiểm soát. Khi hoàn thành, công trình sẽ cao khoảng 121 m, tương đương một tòa nhà 29-30 tầng.



Bên cạnh đó, các khối nhà làm việc của lực lượng kiểm soát không lưu cũng đang được hoàn thiện phần thô, triển khai hệ thống điện, nước và hạ tầng kỹ thuật trước khi lắp đặt trang thiết bị chuyên ngành.

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đã hiện rõ hình hài với đường băng, ga VIP và các công trình - Ảnh: NAM TRẦN

Nhà khách VIP mang đậm dấu ấn văn hóa Kinh Bắc

Tại khu vực trạm A08 (DVOR/DME), hạng mục nhà trạm đã cơ bản hoàn thành phần kết cấu, các kỹ sư và công nhân đang triển khai lắp đặt hệ thống thiết bị dẫn đường hàng không. Đây là công trình đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp dữ liệu phương vị, hỗ trợ dẫn đường và giúp máy bay tiếp cận, khai thác an toàn trong vùng trời sân bay.

Trạm được trang bị các hệ thống dẫn đường, giám sát và thông tin liên lạc hiện đại, kết nối trực tiếp với đài kiểm soát không lưu.

Trong khi đó, tại khu vực đường cất hạ cánh, các mũi thi công đang đồng loạt triển khai các lớp kết cấu mặt đường. Trước đó, các đơn vị thi công đã hoàn thành công tác xử lý nền đất yếu, đắp cát và thi công lớp móng cấp phối đá dăm, tạo nền tảng cho các hạng mục kỹ thuật tiếp theo.

Chuyên gia của nhà đầu tư và kỹ sư ATTECH tại hạng mục DVOR/DME thuộc công trình đảm bảo hoạt động bay - Ảnh: NAM TRẦN

Các công tác chuẩn bị thi công các phân đoạn thuộc lớp bê tông trên cùng đường cất hạ cánh (RUNWAY) - Ảnh: NAM TRẦN

Công nhân đang đo kiểm khi thi công đường cất hạ cánh (RUNWAY) - Ảnh: NAM TRẦN

Đường băng chính - Ảnh: NAM TRẦN

Đây là một trong những hạng mục có yêu cầu kỹ thuật cao nhất của dự án. Để bảo đảm chất lượng công trình trong điều kiện thời tiết miền Bắc có lượng mưa lớn, các nhà thầu kiểm soát nghiêm ngặt các chỉ tiêu kỹ thuật về độ ẩm, độ chặt nền đất và chất lượng vật liệu.

Hệ thống cát đắp, vải địa kỹ thuật và lưới địa kỹ thuật được thi công theo quy trình chặt chẽ, trước khi chuyển sang các công đoạn thi công lớp móng và lớp mặt đường bê tông xi măng.

Kết cấu đường cất hạ cánh được thiết kế theo tiêu chuẩn sân bay quốc tế với hai lớp bê tông xi măng có chiều dày, cường độ chịu lực và hệ thống gia cường được tính toán phù hợp với yêu cầu khai thác tàu bay. Toàn bộ vật liệu đầu vào đều được kiểm soát nghiêm ngặt từ khâu sản xuất đến thi công tại hiện trường.

Công tác thi công được cơ giới hóa bằng dây chuyền thiết bị chuyên dụng hiện đại và chịu sự giám sát chặt chẽ của các chuyên gia tư vấn trong nước và quốc tế nhằm bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật cao nhất cho công trình.

Đường cất hạ cánh được xem là hạng mục then chốt của toàn bộ dự án, quyết định năng lực khai thác và khả năng tiếp nhận các loại tàu bay cỡ lớn. Theo thiết kế, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình có khả năng khai thác các dòng tàu bay thân rộng như Boeing 777, Airbus A380 cùng các loại máy bay vận tải quân sự cỡ lớn như Lockheed Martin C-130J Super Hercules.

Kỹ sư nhà thầu đang kiểm tra kỹ thuật kết cấu của công trình - Ảnh: NAM TRẦN

Công trình nhà khách VIP - đang thi công phần kết cấu mái - Ảnh: NAM TRẦN

Song song với hạng mục đường cất hạ cánh, nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật khác cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, gồm hệ thống thoát nước, hệ thống đèn hiệu hàng không (AGL) và hệ thống chiếu sáng phục vụ khai thác bay.

Tại khu vực nhà khách VIP, các kỹ sư và công nhân đang khẩn trương hoàn thiện kết cấu thép, hệ thống cơ điện và các hạng mục kỹ thuật liên quan. Công trình gây ấn tượng với thiết kế mái cong lấy cảm hứng từ kiến trúc mái đình, mái chùa truyền thống vùng Kinh Bắc, kết hợp giữa bản sắc văn hóa địa phương và ngôn ngữ kiến trúc hiện đại.

Tương lai, đây sẽ là khu vực đón tiếp các chuyên cơ chở nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo cấp cao và các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam.

Với hàng loạt hạng mục trọng yếu đang dần hiện hữu, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đang bước vào giai đoạn tăng tốc thi công trên toàn công trường.

Dự án hướng tới hoàn thành các hạng mục kỹ thuật trọng yếu, chuẩn bị cho công tác bay hiệu chuẩn và bay thử trong năm 2027, đồng thời đáp ứng yêu cầu phục vụ các sự kiện đối ngoại quan trọng của đất nước, trong đó có Hội nghị Cấp cao APEC 2027.