GBIA mở rộng kết nối hàng không toàn cầu, tiếp cận 65 hãng bay - Ảnh: MAI

GBIA tạo dựng nền tảng cho chiến lược phát triển hàng không toàn cầu

Tiếp nối hoạt động xúc tiến tại sự kiện, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (GBIA) hiện đang làm việc cụ thể hơn với 65 hãng hàng không, kết nối thêm 20 sân bay quốc tế khác, từng bước xây dựng mạng lưới đối tác và tạo dựng nền tảng cho chiến lược phát triển hàng không toàn cầu ngay từ giai đoạn chuẩn bị.

Theo thống kê hiện có, 48 hãng đang trong giai đoạn đánh giá tiềm năng hoặc xây dựng phương án kinh doanh đường bay, trong đó có tới 16 hãng chưa khai thác tại Hà Nội và bày tỏ mối quan tâm đặc biệt với GBIA, mở ra dư địa thu hút các hãng hàng không mới và mở rộng mạng lưới kết nối quốc tế với Việt Nam.

GBIA đang chủ động phát triển thị trường theo hai hướng song song: củng cố cơ hội hợp tác với các hãng hàng không đang hiện diện tại khu vực, đồng thời mở rộng khả năng thu hút những hãng bay mới tham gia thị trường.

Qua đó, dự án từng bước hình thành mạng lưới đối tác hàng không đa dạng, tạo cơ hội phát triển đường bay, mở rộng thị trường hành khách và hàng hóa, đồng thời xây dựng nền tảng kinh doanh cho giai đoạn vận hành trong tương lai.

Chuyển hóa tiềm năng thị trường thành giá trị kinh doanh cho đối tác

Tiếp nối hoạt động xúc tiến tại sự kiện, GBIA hiện đang chủ động làm việc với nhiều đối tác hãng hàng không - Ảnh: MAI

Ở góc độ kinh doanh, thu hút hãng hàng không không đơn thuần là giới thiệu một sân bay mới hay mời gọi mở đường bay. Điều quan trọng là chứng minh được cơ hội khai thác, khả năng phát triển thị trường và giá trị thương mại mà sân bay có thể mang lại cho từng đối tác.

Thông qua các cuộc làm việc tại Routes World, các hãng hàng không và đối tác bày tỏ quan tâm về tiềm năng thị trường hành khách và hàng hóa tại miền Bắc Việt Nam, nhu cầu của các nhóm khách, khả năng kết nối liên vùng cũng như định hướng phát triển mạng đường bay tại đây trong tương lai… tùy theo đặc thù kinh doanh của từng hãng.

STARLUX Airlines và Thai Airways đã trao đổi với GBIA về các cơ hội hợp tác và định hướng phát triển hoạt động trong tương lai. Trong khi đó, Delta Air Lines, Air Canada và Lufthansa cũng thể hiện sự quan tâm, mở ra triển vọng kết nối và hợp tác với các hãng hàng không lớn trên thế giới.

Các nội dung trên hiện ở những giai đoạn nghiên cứu và đánh giá khác nhau, chưa đồng nghĩa với cam kết khai thác chính thức.

Tuy nhiên, việc các hãng hàng không chủ động xem xét cơ hội từ sớm cho thấy GBIA đã bắt đầu tham gia vào quá trình thảo luận về chiến lược thị trường và phát triển mạng lưới của các đối tác.

Đây là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện chiến lược kinh doanh, nhận diện điều kiện khai thác và từng bước chuyển hóa sự quan tâm thành những cơ hội hợp tác cụ thể.

Mở rộng hệ sinh thái, gia tăng giá trị kết nối quốc tế

Đại diện Japan Airlines và ANA tại Việt Nam thăm công trường Cảng hàng không quốc tế Gia Bình - Ảnh: MAI

Tại Routes World 2026, GBIA đã có các buổi làm việc với đại diện 20 sân bay quốc tế, trong đó có Los Angeles, Copenhagen, Perth và Vienna. Nội dung trao đổi tập trung vào khả năng hợp tác phát triển đường bay, chia sẻ kinh nghiệm trong quy hoạch, phát triển và khai thác sân bay, cũng như thúc đẩy quảng bá điểm đến. GBIA đồng thời mở rộng quan hệ với các tổ chức xúc tiến du lịch quốc tế, hướng tới tăng cường liên kết giữa hàng không và du lịch.

GBIA kỳ vọng sẽ hình thành mạng lưới hợp tác đa chiều giữa sân bay, hãng hàng không, điểm đến và các tổ chức trong hệ sinh thái du lịch.

Sự liên kết này tạo điều kiện thúc đẩy nhu cầu vận tải, mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường quốc tế và khai thác hiệu quả hơn tiềm năng du lịch, thương mại, logistics cùng các lĩnh vực kinh tế liên quan.

Qua đó, từng bước gia tăng giá trị khai thác và vai trò kết nối kinh tế của GBIA trong dài hạn.

Song song với mở rộng hợp tác và kết nối phát triển đối tác, GBIA đang tập trung triển khai hoàn thiện năng lực hạ tầng.

Trong lộ trình đó, APEC 2027 là dấu mốc quan trọng, thúc đẩy hoàn thiện các hạng mục hạ tầng trọng điểm, hướng tới khả năng sẵn sàng phục vụ sự kiện đối ngoại quốc tế cấp cao tại Việt Nam, từng bước hiện thực hóa tầm nhìn về một cửa ngõ hàng không quốc tế mới của Việt Nam - không chỉ nâng cao năng lực kết nối đất nước với thế giới, mà còn góp phần khẳng định vị thế hàng không Việt Nam trên bản đồ khu vực và toàn cầu, nâng tầm mọi hành trình.