Nghiên cứu phương án chuyển toàn bộ hoạt động khai thác quốc tế từ sân bay Nội Bài sang Gia Bình

Toàn cảnh phiên họp - Ảnh: VIẾT THÀNH

Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng; Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền.

Dự kiến chuyển toàn bộ hoạt động khai thác quốc tế từ Nội Bài sang sân bay Gia Bình

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cho biết đối với quy hoạch sân bay Nội Bài, công suất dự kiến đến năm 2030 đạt 50 triệu hành khách/năm, và định hướng đến năm 2050 đạt 100 triệu hành khách/năm.

Hiện Chính phủ đang giao các cơ quan chức năng nghiên cứu, xây dựng đề án khai thác Cảng hàng không Gia Bình. Trong đó, có phương án chuyển toàn bộ hoạt động khai thác quốc tế từ Nội Bài sang Gia Bình.

Theo định hướng này, giai đoạn 2029-2030, Nội Bài tiếp tục khai thác các chuyến bay nội địa và một phần chuyến bay quốc tế. Việc đầu tư cảng hàng không thứ hai của Hà Nội ở phía Nam sẽ được triển khai trong giai đoạn tiếp theo, phù hợp với định hướng quy hoạch dài hạn.

Về hạ tầng kết nối các cảng hàng không, ông Dũng cho rằng cần chú trọng phát triển đồng bộ cả đường bộ và đường sắt đô thị (metro).

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: VIẾT THÀNH

Đối với mạng lưới metro, Thứ trưởng đề nghị Hà Nội tiếp tục rà soát, điều chỉnh các tuyến kết nối trực tiếp với hai cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Gia Bình theo kết luận của lãnh đạo Bộ Xây dựng.

Đồng thời, nghiên cứu hướng tuyến từ sân bay Gia Bình qua ga Gia Lâm về trung tâm Hà Nội; xác định rõ ga trung tâm metro của TP và vị trí các nhà ga trong quy hoạch. Trong đó, cần làm rõ vai trò của ga Gia Lâm với tư cách ga đường sắt quốc gia, đầu mối kết nối đường sắt quốc gia, đường sắt địa phương, đường sắt chuyên dùng và metro.

Theo ông Dũng, mục tiêu là lựa chọn phương án có cự ly và thời gian di chuyển ngắn nhất, phấn đấu rút ngắn thời gian đi từ trung tâm Hà Nội đến các cảng hàng không còn khoảng 30-45 phút.

Thứ trưởng cũng lưu ý nghiên cứu tổ chức các đoàn tàu chạy thẳng đến sân bay, hạn chế dừng tại các ga trung gian để rút ngắn thời gian di chuyển, tương tự mô hình khai thác tại một số nước.

Liên quan các tuyến đường sắt liên vùng kết nối Hà Nội với Hưng Yên và Bắc Ninh, ông Dũng đề nghị Cục Đường sắt phối hợp với các sở xây dựng của hai địa phương rà soát phương án kết nối.

Việc nghiên cứu cần tính toán đồng bộ với mạng lưới đường sắt quốc gia, các tuyến vành đai phía Đông và những tuyến đường sắt liên quan. Trên cơ sở đó, cụ thể hóa hướng tuyến trong quy hoạch để các địa phương có cơ sở cập nhật vào quy hoạch tỉnh, đồng thời xác định những đoạn tuyến ưu tiên đầu tư trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng cũng đề nghị nghiên cứu phương án kết nối từ sân bay Gia Bình về trung tâm Hà Nội theo hướng tuyến ngắn nhất, đi qua khu vực ga Gia Lâm; xem xét bổ sung tuyến nhánh kết nối với các ga trung tâm.

Bên cạnh đó, cần nghiên cứu tổ chức tuyến kết nối từ khu vực trung tâm Hà Nội theo hướng phía Nam lên sân bay Nội Bài, bảo đảm liên thông giữa các đầu mối đường sắt quốc gia, metro và đường sắt chuyên dùng.

Kết luận nội dung này, Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng giao Cục Đường sắt chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và sở xây dựng các địa phương khẩn trương rà soát, hoàn thiện phương án ngay sau cuộc họp.

Trong đó, cần cụ thể hóa từng hướng tuyến, vị trí nhà ga; xác định ga trung tâm, lựa chọn hướng tuyến ngắn nhất và phương án có thời gian di chuyển nhanh nhất từ trung tâm Hà Nội đến hai cảng hàng không quốc tế. Các tuyến phải bảo đảm kết nối đồng bộ với mạng lưới metro của TP.

Đề xuất lấy ga Gia Lâm làm ga trung chuyển

Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu kết luận cuộc họp - Ảnh: VIẾT THÀNH

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết theo quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm, Hà Nội định hướng phát triển theo mô hình kết nối đa trung tâm.

Vì vậy, việc kết nối các tuyến đường sắt từ sân bay và các nhà ga với Hà Nội cần được hiểu theo hướng kết nối các trung tâm phát triển, đầu mối giao thông lớn, thay vì chỉ tập trung vào khu vực trung tâm TP.

Theo quy hoạch, đường sắt quốc gia không đi trực tiếp vào khu vực trung tâm mà được tổ chức kết nối tại các đầu mối thuộc hành lang và khu vực phía Bắc TP.

Thực hiện yêu cầu của Chính phủ về việc phối hợp với các địa phương và Bộ Xây dựng nghiên cứu phương án kết nối đường sắt trực tiếp giữa sân bay Gia Bình, sân bay Nội Bài với Hà Nội, TP đã cùng các đơn vị tư vấn nghiên cứu, đề xuất một số phương án.

Trên cơ sở thảo luận tại cuộc họp, đặc biệt là ý kiến của các địa phương, trong đó có Bắc Ninh, và ý kiến của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng, ông Thắng đề nghị nghiên cứu phương án kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội bằng tuyến đường sắt có cự ly ngắn nhất.

Tuy nhiên, theo chủ tịch UBND TP Hà Nội, quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm vừa được thông qua nên việc điều chỉnh quy hoạch phải tuân thủ trình tự, thủ tục chặt chẽ và sẽ rất phức tạp.

Do đó, cần nghiên cứu phương án bổ sung kết nối trên cơ sở giữ ổn định định hướng quy hoạch tổng thể đã được phê duyệt, hạn chế tối đa việc phải điều chỉnh những nội dung lớn.

Theo hướng này, Hà Nội đề xuất lấy ga Gia Lâm làm đầu mối trung chuyển quan trọng, kết nối nhiều loại hình vận tải đường sắt, gồm đường sắt quốc gia, đường sắt tốc độ cao và metro.

Từ ga Gia Lâm sẽ nghiên cứu tổ chức tuyến kết nối đến sân bay Gia Bình nhằm rút ngắn cự ly, đồng thời tận dụng vai trò đầu mối giao thông của nhà ga này.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng đề nghị giữ nguyên định hướng tuyến đường sắt số 1 theo trục Bắc - Nam, được xác định là tuyến xuyên suốt quan trọng của TP.

Trên cơ sở đó, nghiên cứu bổ sung một nhánh kết nối từ khu vực ga Gia Lâm về trung tâm Hà Nội, sau đó phân hướng về phía Đông để kết nối với sân bay Gia Bình. Phương án được xem xét theo hướng bổ sung nhánh tuyến, không làm thay đổi cơ bản quy hoạch và các dự án đường sắt đã được phê duyệt, đang triển khai.

Đáng chú ý, phương án này có thể tạo điều kiện hình thành tuyến đường sắt liên thông trực tiếp giữa hai sân bay Gia Bình và Nội Bài. Khi đó, hành khách đến Gia Bình bằng các chuyến bay quốc tế có thể di chuyển bằng đường sắt đến Nội Bài để tiếp tục các chuyến bay nội địa đi những tỉnh, thành khác và ngược lại.

Theo ông Thắng, đây cũng là phương án có ý nghĩa trong việc tổ chức khai thác, trung chuyển hành khách giữa hai cảng hàng không trong tương lai.

Người đứng đầu UBND TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan chuyên môn và đơn vị tư vấn tiếp tục nghiên cứu kỹ các hướng tuyến cụ thể, bảo đảm tính khả thi, thuận lợi trong tổ chức vận tải và không ảnh hưởng đến tổng thể quy hoạch Thủ đô đã được phê duyệt.

Trên cơ sở ý kiến của các địa phương và Bộ Xây dựng, Hà Nội sẽ hoàn thiện phương án, báo cáo Chính phủ xem xét, cho phép thực hiện các thủ tục cần thiết.