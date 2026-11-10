Ukraine tuyên bố tấn công căn cứ lực lượng tinh nhuệ 'Rubicon' của Nga

Ảnh chụp từ video công bố ngày 9-11, ghi lại cảnh drone Ukraine tấn công căn cứ của lực lượng Rubicon (Nga) tại tỉnh Zaporizhzhia - Ảnh: Lực lượng Phòng vệ miền nam Ukraine

"Chiến dịch này một lần nữa chứng minh rằng không có hậu phương nào là an toàn đối với lực lượng Nga" - Lực lượng Phòng vệ miền nam Ukraine tuyên bố.

Theo tờ Kyiv Independent, chiến dịch tấn công phối hợp nhằm vào căn cứ Rubicon tại thành phố Berdyansk (tỉnh Zaporizhzhia, hiện do Nga kiểm soát) do Lực lượng Phòng vệ miền nam, Cơ quan Tình báo đối ngoại (SZRU), Cơ quan An ninh Ukraine và Trung đoàn Hệ thống không người lái Độc lập số 412 cùng triển khai.

Căn cứ Rubicon nói trên của Nga nằm cách tiền tuyến 107km.

Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, cuộc tấn công diễn ra vào ngày 7-11, đánh trúng một điểm triển khai tạm thời và một trạm điều khiển drone của đơn vị Rubicon.

Trung tâm Công nghệ không người lái tiên tiến Rubicon là một đơn vị drone quy mô lớn và là lực lượng nòng cốt thuộc binh chủng Hệ thống không người lái của quân đội Nga.

Đơn vị này chuyên thực hiện các nhiệm vụ chia cắt tuyến hậu cần, săn lùng các đội vận hành drone của Ukraine trên mặt đất, cũng như đánh chặn các loại drone trinh sát và tấn công giá trị cao. Lực lượng này được biên chế thành nhiều phân đội, mỗi phân đội gồm vài trăm binh sĩ.

Phía Nga chưa lên tiếng về các thông tin trên.

Theo Hãng thông tấn TASS ngày 10-11, một cuộc tấn công bằng drone của Ukraine đã gây mất điện trên diện rộng tại thành phố Luhansk và nhiều địa phương khác thuộc Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng (LPR).

“Hiện vẫn có nguy cơ đối phương tiếp tục tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng, gây khó khăn đáng kể cho công tác khôi phục nguồn điện” - chính quyền khu vực do Nga bổ nhiệm thông báo trên nền tảng Max.

Phía chính quyền cho biết công tác khôi phục điện sẽ được triển khai tùy theo diễn biến tình hình và các yêu cầu bảo đảm an toàn.

Về tình hình ngoại giao, phái đoàn Nga, Mỹ và Ukraine sẽ nối lại đàm phán ba bên về vấn đề Ukraine vào ngày 10-11 tại thủ đô Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE). Các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra trong hai ngày 10 và 11-11.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9-11 cho biết Washington nhận thấy cả Nga và Ukraine đều rất mong muốn chấm dứt chiến tranh, theo Hãng tin Reuters.

“Chúng tôi cũng nhận thấy cả Nga và Ukraine đều có mong muốn rất lớn là chấm dứt xung đột. Chúng tôi tham gia vào tiến trình này vì tôi muốn người dân không còn phải thiệt mạng” - ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng cả Nga và Ukraine đều đã mệt mỏi vì chiến tranh và muốn hòa bình.