Sprucegrove Investment Management thông báo dừng hoạt động - Ảnh: DN

Bán gần 6,6 triệu cổ phiếu PNJ

Theo báo cáo công bố ngày 7-10, nhóm nhà đầu tư nước ngoài do Sprucegrove Investment Management Ltd. đại diện đã bán tổng cộng gần 6,6 triệu cổ phiếu PNJ trong phiên 2-10.

Trong đó, Vanguard International Value Fund là bên bán nhiều nhất với hơn 5 triệu cổ phiếu. Qua đó, lượng cổ phiếu nhóm này nắm giữ giảm từ hơn 25,8 triệu đơn vị, tương ứng 5,04% vốn, xuống còn hơn 19,2 triệu đơn vị, tương ứng 3,75%. Từ ngày 2-10, nhóm không còn là cổ đông lớn của PNJ.

Trước đó, ngày 14-8, nhóm này mua thêm khoảng 1,62 triệu cổ phiếu, nâng tỉ lệ sở hữu từ 4,72% lên 5,04% và trở thành cổ đông lớn.

Cũng trong ngày 2-10, nhóm nhà đầu tư nước ngoài do T. Rowe Price Associates đại diện bán hơn 5,46 triệu cổ phiếu, giảm tỉ lệ sở hữu từ 6,02% xuống 4,95%.

Như vậy, hai nhóm quỹ ngoại đã bán tổng cộng hơn 12 triệu cổ phiếu PNJ trong cùng phiên giao dịch.

Theo Bloomberg ngày 12-11, công ty quản lý tài sản có trụ sở tại Toronto, Canada cho biết sẽ chấm dứt hoạt động sau hơn ba thập kỷ, trong bối cảnh khách hàng liên tục rút vốn và chiến lược đầu tư giá trị gặp nhiều trở ngại. Trước đó, Sprucegrove cũng đã gửi thư thông báo đến các nhà đầu tư.

Từng quản lý danh mục 11,5 tỉ USD

Thành lập năm 1993, Sprucegrove chuyên quản lý danh mục cổ phiếu quốc tế cho các nhà đầu tư tổ chức, trong đó có các quỹ hưu trí. Công ty hoạt động theo đuổi chiến lược đầu tư giá trị, tập trung lựa chọn những doanh nghiệp có chất lượng tốt và nắm giữ cổ phiếu trong thời gian dài.

Theo số liệu trong hồ sơ công bố với Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) được Bloomberg dẫn lại, Sprucegrove quản lý danh mục tài sản có giá trị 11,5 tỉ USD vào cuối năm 2025, giảm khoảng 25% so với một năm trước đó. Đây là mức sụt giảm đáng kể đối với một công ty quản lý tài sản với khách hàng tổ chức.

Trong thông báo gửi khách hàng, Sprucegrove cho biết môi trường đầu tư những năm gần đây không thuận lợi cho chiến lược của công ty. Tài sản quản lý suy giảm, cùng với dự báo khách hàng tiếp tục rút vốn, khiến doanh nghiệp nhận thấy không còn đủ quy mô cần thiết để duy trì hoạt động trong dài hạn.

Công ty cho biết đã cân nhắc nhiều phương án trước khi quyết định giải thể theo lộ trình. Sprucegrove nhấn mạnh đây là phương án có trách nhiệm nhất đối với khách hàng, nhân viên, thay vì một quyết định chuyển hướng đột ngột.

Bên cạnh đó, Sprucegrove cũng thông báo chấm dứt vai trò tư vấn đầu tư tại Vanguard International Value Fund. Theo thông tin công bố của Vanguard ngày 10-11, hợp đồng tư vấn đầu tư giữa hai bên dự kiến kết thúc vào khoảng ngày 21-12-2026.

Trước đó, Sprucegrove phụ trách khoảng 1/3 tài sản của quỹ Vanguard International Value Fund, bên cạnh các đơn vị tư vấn đầu tư khác. Vanguard cho biết mục tiêu đầu tư, chiến lược chính và các chính sách của quỹ vẫn được giữ nguyên sau khi Sprucegrove rút lui.