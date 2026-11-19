Sau biến cố kim cương dẫn đến kết quả kinh doanh sụt giảm, PNJ dồn dập thay đổi nhân sự - Ảnh: QUANG ĐỊNH

PNJ dồn dập thay đổi nhân sự sau biến cố kim cương

Cụ thể, Hội đồng quản trị (HĐQT) PNJ thông qua việc cho ông Đào Trung Kiên thôi giữ vai trò Giám đốc cao cấp - Chiến lược và Quản trị hiệu quả hoạt động, ông Nguyễn Chí Kiên thôi giữ vai trò Giám đốc cao cấp - Nguồn Nhân lực, bà Trương Hoài Anh thôi giữ vai trò Giám đốc cao cấp - Khách hàng và Bán lẻ theo nguyện vọng cá nhân.

Các quyết định trên có hiệu lực từ ngày 26-11.

Sau biến cố kim cương dẫn đến kết quả kinh doanh sụt giảm, PNJ dồn dập thay đổi nhân sự.

Ngày 5-11, PNJ nhận được đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Minh Hải, Giám đốc cao cấp phụ trách Tài chính nhiệm kỳ 2025-2028.

Sau khi tiếp nhận đơn, HĐQT PNJ đã chấp thuận cho ông Hải thôi giữ chức vụ từ ngày 17-11-2026, đồng thời giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục nhân sự liên quan, bảo đảm hoạt động của Khối Tài chính và toàn công ty không bị gián đoạn.

PNJ bị xử phạt thuế gần 2 tỉ đồng

PNJ cũng miễn nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng ban Kiểm toán nội bộ và chuyển sang vị trí Phó kiểm toán nội bộ, đồng thời bổ nhiệm bà Diệp Mỹ Tâm Xuân giữ chức Trưởng kiểm toán nội bộ với nhiệm kỳ 3 năm. Trước khi nhận nhiệm vụ mới, bà Xuân đảm nhiệm vị trí Quản lý - Chuyển đổi kinh doanh tại PNJ.

Hôm 13-11, PNJ còn nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế với mức xử phạt gần 2 tỉ đồng do hành vi kê khai sai, dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng (GTGT) phải nộp.

PNJ cho biết đã chấp hành đầy đủ quyết định xử phạt và chủ động khắc phục các thiếu sót, hậu quả theo quy định.

Trước thời điểm nhận quyết định xử phạt, PNJ đã chủ động rà soát, kê khai và nộp bổ sung vào ngân sách nhà nước gần 10 tỉ đồng tiền thuế GTGT và hơn 973 triệu đồng tiền chậm nộp.