Ông Phan Quốc Công, Tổng giám đốc PNJ - Ảnh: ÁNH HỒNG

PNJ có 17.000 tỉ đồng tồn kho, khoảng 7.000 tỉ đồng là kim cương

Trong cuộc trao đổi được PNJ công bố, ông Phan Quốc Công - Tổng giám đốc PNJ - thừa nhận doanh nghiệp đang đối mặt tình hình tài chính đặc biệt khó khăn, doanh thu không đủ bù đắp chi phí vận hành và liên tục thua lỗ hằng tháng. Do vậy việc phải làm ngay là thu hẹp khoản lỗ này.

Hiện công ty có hàng nhưng không thể chuyển ngay thành tiền. Các đối tác tín dụng vẫn hỗ trợ đáo hạn và PNJ đang tiếp tục thuyết phục họ tăng hạn mức để bảo đảm nguồn vốn. Tuy nhiên việc thu xếp ấy phải đi cùng cải thiện hoạt động, không thể chỉ trông vào nguồn vay.

PNJ có khoảng 17.000 tỉ đồng tồn kho, ước tính khoảng 7.000 tỉ đồng là kim cương, trang sức kim cương chậm luân chuyển.

Trong khi đó, lời hứa mua lại vẫn còn nguyên sức ép. Qua rà soát, khoảng 21.000 tỉ đồng giá trị hàng đã bán thuộc phạm vi tính toán thu đổi. Con số này có thể tăng lên trong quá trình tiếp tục đối chiếu dữ liệu.

"Không phải toàn bộ giá trị ấy sẽ trở thành tiền phải trả cùng lúc. Nhưng PNJ phải tính đủ nguồn thanh toán, giá trị hàng thu hồi và tổn thất có thể phát sinh. Không lượng hóa đầy đủ những nghĩa vụ này thì rất khó xác định công ty cần bao nhiêu nguồn lực để vượt qua khó khăn", ông Phan Quốc Công phân tích.

Cũng theo ông Công, mục tiêu trong ba tháng tới của PNJ còn là bài toán hiệu quả hoạt động. Cắt giảm chi phí phải đi cùng đưa sản phẩm mới ra thị trường và phục hồi doanh số. Khả năng cải thiện sau quý 1-2027 còn phụ thuộc sức mua và khả năng huy động vốn.

"Với nguồn lực hiện nay, công ty không thể tiếp tục đáp ứng đầy đủ việc thanh toán mua lại bằng tiền theo chính sách T+120 như trước. Đây là thực tế tôi cần phải nói rõ.

Tôi hiểu nhiều người đã mua sản phẩm và xem đó là một khoản tích lũy, thay vì một món trang sức đơn thuần. Vì vậy, điều chỉnh cách chi trả phải đi cùng phương án giải quyết quyền lợi rõ ràng", ông Phan Quốc Công nói thêm.

Bị giới hạn nguồn tiền, PNJ muốn dùng sản phẩm hiện có để bù đắp cho khách hàng

Hiện nguồn tiền của PNJ có giới hạn, trong khi tài sản tập trung nhiều ở hàng hóa - Ảnh: N.P.

Hiện nguồn tiền của PNJ có giới hạn, trong khi tài sản tập trung nhiều ở hàng hóa. Ông Công cho biết PNJ đang xây dựng phương án dùng sản phẩm hiện có để bù đắp cho khách hàng, trên cơ sở đối chiếu từng nghĩa vụ với nguồn hàng có thể sử dụng.

Ông Công cũng bày tỏ mong muốn khách hàng cảm thông với giới hạn hiện nay của PNJ. "Chúng tôi hiểu rằng niềm tin chỉ có thể trở lại khi họ nhìn thấy nghĩa vụ đang được giải quyết. Trách nhiệm của PNJ là đưa ra một phương án công bằng, khả thi và thực hiện đến nơi đến chốn", ông nói.

Trước khi đón vốn mới, PNJ phải đánh giá lại tồn kho, xác định đầy đủ nghĩa vụ và thẩm định hoạt động. Cùng với đó là rà lại quy trình, quy chế và một bộ máy tinh gọn đủ năng lực thực hiện. Những công việc này cần minh bạch với cổ đông hiện hữu, giúp đối tác mới đánh giá được rủi ro, triển vọng và mục đích sử dụng đồng vốn họ bỏ vào.

Đại hội cổ đông bất thường hồi tháng 10 đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu. Nhà đầu tư cần thấy nghĩa vụ cũ được đưa về mức có thể quản lý và hoạt động đang cải thiện. Nếu tiền mới vào rồi lại phải dành toàn bộ để mua lại kim cương, rất khó thuyết phục họ.

PNJ dự kiến thay hơn một nửa ban giám đốc

Song song với việc xử lý áp lực tài chính, PNJ đang triển khai cuộc tái cấu trúc bộ máy quản lý trên diện rộng, bắt đầu từ cấp lãnh đạo cao nhất.

Theo Tổng giám đốc Phan Quốc Công, khủng hoảng của PNJ bắt đầu từ biến cố PNJ Lab hồi tháng 7, tuy nhiên nguyên nhân sâu xa đã bắt nguồn từ chính sách mua lại, đặc biệt mua lại sản phẩm kim cương tích lũy suốt nhiều năm qua.

Trong những năm thuận lợi, PNJ tăng trưởng nóng, tổ chức cũng phình to. Mạng lưới mở rộng, quân số đông, cấp quản lý nhiều nhưng chưa đủ người có năng lực dẫn dắt chuyển đổi.

Một quyết định phải đi qua quá nhiều cấp. Quyết định chậm thì xử lý cũng chậm, trong khi thị trường thì không chờ.

Ngành hàng kim cương giúp tăng doanh thu, lợi nhuận, chính sách mua lại với tỉ lệ cao tạo sự yên tâm cho khách hàng. Tuy nhiên năng lực quản lý và cơ chế giám sát chưa theo kịp quy mô. Tăng trưởng khi ấy cũng là quá trình tích lũy những rủi ro phải xử lý về sau.

Do vậy sức ép cải tổ bộ máy, tái cấu trúc toàn bộ hoạt động là rất lớn. Tái cấu trúc phải bắt đầu từ cấp cao nhất. Đợt này dự kiến quá nửa thành viên ban giám đốc sẽ thay đổi. PNJ cũng thu gọn các đầu mối, tổ chức lại phạm vi phụ trách để quyết định nhanh và trách nhiệm rõ hơn.

Hội sở là nơi tinh gọn mạnh nhất về nhân sự theo hướng giảm những đầu mối hành chính, ưu tiên cho những người trực tiếp làm ra sản phẩm, doanh thu. PNJ kỳ vọng tiết giảm khoảng 30% chi phí nhân sự sau đợt tái cơ cấu này.