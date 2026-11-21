Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa thông báo điều chỉnh phương án xử lý với giao dịch thu đổi và mua lại sản phẩm, áp dụng từ ngày 21-11 - Ảnh: T.L

Vàng có thể đổi sang kim cương, nhưng không có chiều ngược lại

Trưa nay, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa thông báo điều chỉnh phương án xử lý với giao dịch thu đổi và mua lại sản phẩm, áp dụng từ ngày 21-11 cho đến khi có thông báo mới.

Theo đó PNJ chia sản phẩm thành 5 nhóm. Nhóm 1 gồm vàng miếng SJC, nhẫn khoen, vàng Phúc Lộc Tài và vàng Kim Bảo.

Nhóm 2 gồm trang sức kim cương, trang sức vỏ, trang sức đá màu và trang sức ngọc trai. Nhóm 3 gồm trang sức dây chuyền, trang sức không gắn đá, trang sức công nghệ Ý và trang sức CZ, ECZ, đá tổng hợp. Nhóm 4 bao gồm trang sức vàng 22–24K và quà tặng sưu tầm, trong khi nhóm 5 là kim cương rời.

Theo phương án chuyển đổi, khách hàng sở hữu vàng miếng SJC, nhẫn khoen hay các sản phẩm vàng thuộc nhóm 1 có thể chuyển đổi sang trang sức kim cương hoặc kim cương rời.

Tuy nhiên, khách hàng sở hữu trang sức kim cương hoặc kim cương rời chỉ được chuyển đổi sang trang sức kim cương, trang sức vỏ, trang sức đá màu và trang sức ngọc trai hoặc chính kim cương rời chứ không thể chuyển sang vàng miếng SJC, nhẫn khoen, trang sức vàng 22–24K.

PNJ trả tiền mua vàng trong một ngày

Những sản phẩm được PNJ thanh toán 100% giá trị mua lại vào ngày giao dịch hoặc ngày tiếp theo (T/T+1) - Ảnh chụp màn hình

Đối với hình thức nhận tiền, PNJ vẫn duy trì phương án thanh toán riêng theo từng nhóm sản phẩm.

Cụ thể, khách hàng bán lại vàng miếng SJC, nhẫn khoen, vàng Phúc Lộc Tài, Kim Bảo và một số loại trang sức, quà tặng sưu tầm được thanh toán 100% giá trị mua lại vào ngày giao dịch hoặc ngày tiếp theo (T/T+1).

Trong khi đó, khách hàng bán lại trang sức kim cương, trang sức vỏ, đá màu, ngọc trai và kim cương rời phải nhận tiền theo lộ trình kéo dài 120 ngày.

So với chính sách áp dụng từ ngày 30-9, thay đổi đáng chú ý nhất lần này là PNJ tiếp tục rút ngắn thời gian thanh toán đối với nhóm vàng và trang sức. Trong khi đó, thời hạn thanh toán kim cương vẫn được giữ nguyên ở mức 120 ngày.