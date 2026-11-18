Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Thanh Tuấn ký ban hành quyết định kế hoạch thanh tra năm 2027 - Ảnh: Minh Nguyệt

Theo quyết định số 1032 về kế hoạch thanh tra năm 2027 vừa được ban hành, Thanh tra Chính phủ đưa 5 doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý vào danh sách thanh tra dự phòng.

Các doanh nghiệp này gồm Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Quý và Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu.

Ngoài 5 doanh nghiệp kể trên, đối tượng thanh tra còn có một số đơn vị khác có liên quan.

Thanh tra hoạt động kinh doanh kim khí quý, đá quý

Theo phụ lục danh sách các cuộc thanh tra dự phòng năm 2027, Thanh tra Chính phủ giao Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực công thương (Cục IX) thực hiện cuộc thanh tra tại các doanh nghiệp nêu trên.

Nội dung thanh tra được xác định là "thanh tra việc chấp hành pháp luật về Phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh kim khí quý, đá quý tại một số doanh nghiệp (trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng và trang sức, mỹ nghệ)".

Theo kế hoạch, thời kỳ thanh tra từ năm 2024 đến năm 2026. Cuộc thanh tra có thời hạn dự kiến 45 ngày và được bố trí triển khai trong quý 4-2027.

Cuộc thanh tra này nằm ở phụ lục II của kế hoạch thanh tra năm 2027, thuộc danh sách 49 cuộc thanh tra dự phòng.

Theo quyết định, Thanh tra Chính phủ ban hành kế hoạch gồm tổng cộng 108 cuộc thanh tra trong năm 2027, trong đó có 59 cuộc thanh tra chính thức và 49 cuộc thanh tra dự phòng.

Đối với việc tổ chức thực hiện, Thanh tra Chính phủ yêu cầu các cục được giao chủ trì chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai công tác nắm tình hình, thu thập, phân tích và đánh giá thông tin, tài liệu, dữ liệu, rủi ro.

Hoạt động này nhằm phục vụ công tác quản lý, phòng ngừa, cảnh báo và phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Trên cơ sở kết quả nắm tình hình và căn cứ quy định pháp luật, các đơn vị được giao chủ trì sẽ tham mưu, đề xuất tiến hành thanh tra đối với những nội dung có dấu hiệu vi phạm hoặc thuộc trường hợp cần thanh tra theo quy định.

Có kế hoạch thanh tra về phòng chống rửa tiền đối với lĩnh vực luật sư, công chứng

Đối với những cuộc thanh tra chưa triển khai, Thanh tra Chính phủ yêu cầu các đơn vị phải căn cứ kết quả thu thập thông tin, tài liệu, dữ liệu để đề xuất biện pháp xử lý phù hợp.

Trường hợp chưa cần thiết hoặc chưa đủ căn cứ tiến hành thanh tra, các đơn vị chủ động thực hiện hoặc tham mưu biện pháp cảnh báo, nhắc nhở, kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao.

Ngoài các doanh nghiệp kinh doanh kim khí quý, đá quý, nội dung phòng, chống rửa tiền còn được Thanh tra Chính phủ đưa vào nhiều cuộc thanh tra khác trong kế hoạch năm 2027.

Trong danh sách thanh tra chính thức, cơ quan này dự kiến thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố tại Vietlott, Công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM và Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng.

Một cuộc thanh tra khác tập trung vào việc chấp hành quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử trên mạng, với các doanh nghiệp trong danh sách gồm Garena, VNG, Gamota, Zingplay Việt Nam, Funtap và một số doanh nghiệp khác.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ cũng đưa nội dung phòng, chống rửa tiền vào kế hoạch thanh tra lĩnh vực luật sư, công chứng và lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu hoạt động thanh tra phải bảo đảm chính xác, khách quan, có trọng tâm, trọng điểm, phối hợp chặt chẽ với Kiểm toán nhà nước và các cơ quan kiểm tra chuyên ngành để tránh chồng chéo, trùng lặp hoặc bỏ sót.

Thanh tra Chính phủ từng chỉ ra sai phạm tại SJC, DOJI và PNJ Tháng 8-2026, Thanh tra Chính phủ công khai Kết luận thanh tra số 243/KL-TTCP ngày 13-5-2026 về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng và các vấn đề liên quan. Theo kết luận, tại SJC, cơ quan thanh tra xác định doanh nghiệp vi phạm quy định kế toán trong việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho vàng miếng. SJC cũng xác định không đúng chỉ tiêu giá vốn hàng hóa mua vào trên tờ khai thuế giá trị gia tăng, dẫn đến kê khai thiếu thuế. Tại PNJ và DOJI, Thanh tra Chính phủ cũng xác định việc kê khai không đúng chỉ tiêu giá vốn hàng hóa mua vào, dẫn đến kê khai thiếu và phải nộp bổ sung thuế giá trị gia tăng. Thanh tra Chính phủ đã chuyển Bộ Công an thông tin liên quan việc kê khai không đúng thuế và lợi nhuận còn lại của 6 doanh nghiệp kinh doanh vàng, trong đó có SJC, PNJ và DOJI, với tổng số tiền tạm tính gần 94 tỉ đồng để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.