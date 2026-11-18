Một khách hàng trúng giải Vietlott hơn 199 tỉ - Ảnh: LÊ THANH

Theo quyết định ban hành kế hoạch thanh tra năm 2027, Thanh tra Chính phủ dự kiến tiến hành hai cuộc thanh tra liên quan đến Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) và 4 doanh nghiệp xổ số kiến thiết tại các tỉnh, thành phía Nam.

Trong đó, Vietlott, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng nằm trong danh sách thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Cuộc thanh tra do Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực tài chính, ngân hàng (Cục VI) thực hiện, dự kiến triển khai trong quý 3 hoặc quý 4-2027.

Thời kỳ thanh tra từ năm 2025 đến năm 2026, thời hạn thanh tra dự kiến 45 ngày.

Thanh tra việc quản lý vốn, tài sản tại hai công ty xổ số

Cũng trong kế hoạch năm 2027, Thanh tra Chính phủ dự kiến thanh tra việc quản lý vốn và tài sản tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An.

Đây là hai doanh nghiệp xổ số kiến thiết thuộc địa bàn tỉnh Tây Ninh được đưa vào cùng một cuộc thanh tra.

Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực phía Nam (Cục III) được giao thực hiện cuộc thanh tra này.

Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn chủ trì cuộc họp giao ban cấp vụ tháng 10 năm 2026 - Ảnh: TTCP

Theo kế hoạch, thời kỳ thanh tra từ ngày 1-1-2024 đến ngày 31-12-2026. Cuộc thanh tra dự kiến triển khai trong quý 3-2027, với thời hạn 30 ngày.

Như vậy, 5 doanh nghiệp xổ số nằm trong hai cuộc thanh tra có nội dung khác nhau. Trong đó, ba doanh nghiệp được thanh tra việc tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, hai doanh nghiệp còn lại được thanh tra về quản lý vốn và tài sản.

Thanh tra Chính phủ lên kế hoạch 108 cuộc thanh tra trong năm 2027

Theo quyết định số 1032, Thanh tra Chính phủ ban hành kế hoạch gồm 108 cuộc thanh tra trong năm 2027. Trong đó có 59 cuộc thanh tra chính thức và 49 cuộc thanh tra dự phòng.

Các cuộc thanh tra tại Vietlott và 4 doanh nghiệp xổ số nêu trên đều nằm trong danh sách thanh tra chính thức.

Đối với việc triển khai kế hoạch, Thanh tra Chính phủ yêu cầu các đơn vị chủ trì chủ động nắm tình hình, thu thập, phân tích thông tin, tài liệu và đánh giá rủi ro để phục vụ công tác quản lý, phòng ngừa, cảnh báo và phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Việc tiến hành thanh tra được xem xét trên cơ sở kết quả nắm tình hình phát hiện dấu hiệu vi phạm hoặc thuộc trường hợp cần thanh tra theo quy định.

Đối với những cuộc thanh tra chưa triển khai hoặc chưa đủ căn cứ tiến hành, các đơn vị phải xem xét biện pháp cảnh báo, nhắc nhở, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu hoạt động thanh tra phải có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm chính xác, khách quan, tránh chồng chéo, trùng lặp và không gây cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị được thanh tra.