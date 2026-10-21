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Có thêm tỉ phú Vietlott trúng 31,2 tỉ đồng, Jackpot hơn 177 tỉ đồng quay tối mai 22-10

tác giả
LÊ THANH
LÊ THANH
LÊ THANH

Vietlott xác định một khách hàng trúng Jackpot Mega 6/45 trị giá hơn 31,2 tỉ đồng trong kỳ quay tối 21-10.

Lại có thêm tỉ phú Vietlott trúng hơn 31 tỉ đồng - Ảnh 1.

Kết quả quay số mở thưởng tối 21-10, Vietlott xác định có một khách hàng trúng hơn 31 tỉ đồng - Ảnh: LÊ THANH

Vietlott cho biết kỳ quay số mở thưởng sản phẩm Mega 6/45 tối 21-10 đã xác định một khách hàng trúng giải Jackpot trị giá 31.281.381.500 đồng.

Bộ số trúng thưởng gồm 04-10-14-22-25-44.

Theo quy định về thuế thu nhập cá nhân, người trúng thưởng phải nộp thuế đối với phần giá trị giải thưởng vượt 10 triệu đồng. Với giải thưởng này, số thuế phải nộp khoảng 3,1 tỉ đồng, số tiền thực nhận còn khoảng 28,1 tỉ đồng.

Ngoài giải Jackpot, kỳ quay còn có 63 giải nhất, trị giá 10 triệu đồng mỗi giải; 1.882 giải nhì, trị giá 300.000 đồng mỗi giải và 28.104 giải ba, trị giá 30.000 đồng mỗi giải.

Trong khi đó, Vietlott sẽ tiếp tục quay số mở thưởng sản phẩm Power 6/55 vào ngày 22-10. Giá trị Jackpot 1 tính đến kỳ quay ngày 20-10 đã vượt 177 tỉ đồng. Jackpot 2 có giá trị khoảng 5,2 tỉ đồng.

Theo Vietlott, giá trị tiền thưởng được tích lũy cho đến kỳ quay số mở thưởng tìm được người trúng giải. Giải Jackpot 1 có số tiền lớn nhất từ trước đến nay của Vietlott là hơn 344,9 t tỉ đồng, được trao cho một khách hàng ở TP.HCM vào tháng 7-2025. 

Có thêm tỉ phú Vietlott trúng 31,2 tỉ đồng, Jackpot hơn 177 tỉ đồng quay vào tối 22-10 - Ảnh 3.‘Biết trúng gần 200 tỉ đồng Vietlott, tôi rất run, chồng thì không tin’

Chỉ với 20.000 đồng mua vé số Vietlott qua điện thoại, chị V.N. ở An Giang trúng Jackpot Mega 6/45 trị giá gần 200 tỉ đồng. Chị cho biết vẫn chưa có kế hoạch sử dụng số tiền thưởng lớn này.

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LÊ THANH
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    Chủ đề: vé số vietlott tỉ phú trúng thưởng

    Dòng sự kiện: Vietlott

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