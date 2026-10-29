Vietlott SMS sắp đạt 5 triệu tài khoản nhờ tăng tích hợp trên nền tảng số

Ra mắt vào cuối tháng 12-2020, sau gần 6 năm vận hành, Vietlott SMS đã dần quen thuộc với người chơi xổ số - Ảnh: DNCC

Xu hướng này cũng mở ra cách tiếp cận mới với xổ số điện toán khi người dùng có thể mua vé Vietlott ngay trên các ứng dụng ngân hàng, ví điện tử khác bên cạnh ứng dụng hỗ trợ mua vé Vietlott SMS.

Việc sử dụng các ứng dụng ngân hàng và ví điện tử đã trở thành một phần trong sinh hoạt hằng ngày của nhiều người. Người dùng hướng đến những tác vụ tiện lợi được tích hợp ngay trong các ứng dụng quen thuộc.

Ngoài việc giao dịch chuyển khoản giữa các tài khoản, người dùng có thể dùng để thanh toán tiền điện, nước, nạp tiền điện thoại và ngay cả việc giải trí có thưởng bằng việc mua vé số.

Tại các nền tảng đối tác, người dùng có thể mua vé xổ số Vietlott ngay trong ứng dụng đang sử dụng mà không cần cài thêm ứng dụng Vietlott SMS. Một số nền tảng có tích hợp dịch vụ này gồm Viettel Money, My MobiFone, VNPT Money, VPBank, MoMo và ShopeePay, cùng hơn 40 ứng dụng khác, tùy phạm vi cung cấp dịch vụ của từng đơn vị.

Việc tích hợp giúp người dùng tiếp cận dịch vụ ngay trên những nền tảng quen thuộc, chị Hoàng Lam, nhân viên văn phòng tại TP.HCM, cho biết biết đến Vietlott SMS khi thấy biểu tượng dịch vụ trên ứng dụng MoMo.

"Tôi thường dùng MoMo để thanh toán tiền điện, nước và mua sắm hằng ngày. Khi thấy mục Vietlott trên ứng dụng, tôi tò mò tìm hiểu và nhận ra có thể mua vé ngay tại đó", chị Lam chia sẻ.

Câu chuyện của chị Lam cho thấy việc tích hợp dịch vụ vào các nền tảng quen thuộc có thể tạo thêm cơ hội để người dùng biết đến và tìm hiểu về kênh phân phối xổ số qua điện thoại.

Giao diện Vietlott SMS ngay trên ứng dụng MoMo. - Ảnh: DNCC

Danh mục sản phẩm xổ số điện toán được cung cấp qua kênh này gồm Mega 6/45, Power 6/55, các sản phẩm Max 3D, Max 3D+, Max 3D Pro, xổ số nhanh Bingo18 và Lotto 5/35. Sản phẩm và cách thức tham gia có thể khác nhau tùy nền tảng tích hợp.

Bạn Nhật Linh, sinh viên tại TP.HCM, cho biết biết đến Vietlott SMS khi sử dụng ShopeePay để thanh toán đơn hàng trên Shopee. Cô nói khá bất ngờ khi ứng dụng thường dùng để mua sắm và thanh toán còn có mục mua vé xổ số.

"Tôi thường dùng ShopeePay để mua sắm, thỉnh thoảng vào mục Vietlott SMS mua vài vé Lotto 5/35. Có lần tôi chọn số ngẫu nhiên và trúng 100.000 đồng", Linh kể.

Người chơi có thể mua vé Vietlott dễ dàng trong các ứng dụng ví điện tử - Ảnh: DNCC

Cùng với việc mở rộng các điểm tiếp cận trên nền tảng số, Vietlott SMS ghi nhận sự gia tăng về số lượng tài khoản đăng ký dự thưởng. Tháng 4-2026, kênh này đạt mốc 4 triệu tài khoản. Dự kiến cuối tháng 10-2026, số lượng tài khoản đăng ký dự thưởng chính thức chạm mốc 5 triệu, tức tăng thêm 1 triệu tài khoản chỉ trong khoảng 6 tháng.

Trong bối cảnh các dịch vụ số ngày càng gắn liền với sinh hoạt hằng ngày, việc đa dạng hóa điểm tiếp cận và tạo điều kiện để người dùng tìm hiểu dịch vụ trên những nền tảng quen thuộc là một hướng phát triển.

Hành trình đạt 5 triệu tài khoản không chỉ là dấu mốc về quy mô đăng ký, mà còn là dịp nhìn lại quá trình phát triển của một kênh phân phối xổ số gắn với sự thay đổi trong thói quen sử dụng công nghệ của người dùng.

Người đọc có thể tìm hiểu thông tin về kênh phân phối xổ số qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS) tại https://info.vietlott-sms.vn/.