Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Vietlott SMS sắp đạt 5 triệu tài khoản nhờ tăng tích hợp trên nền tảng số

tác giả
V.T.K
V.T.K
V.T.K

Sau gần 6 năm vận hành, Vietlott SMS mở rộng kênh tiếp cận người dùng thông qua việc tích hợp dịch vụ trên các ứng dụng ngân hàng và ví điện tử. Số tài khoản đăng ký dự kiến đạt 5 triệu vào cuối tháng 10-2026.

- Ảnh 1.

Ra mắt vào cuối tháng 12-2020, sau gần 6 năm vận hành, Vietlott SMS đã dần quen thuộc với người chơi xổ số - Ảnh: DNCC

Xu hướng này cũng mở ra cách tiếp cận mới với xổ số điện toán khi người dùng có thể mua vé Vietlott ngay trên các ứng dụng ngân hàng, ví điện tử khác bên cạnh ứng dụng hỗ trợ mua vé Vietlott SMS.

Việc sử dụng các ứng dụng ngân hàng và ví điện tử đã trở thành một phần trong sinh hoạt hằng ngày của nhiều người. Người dùng hướng đến những tác vụ tiện lợi được tích hợp ngay trong các ứng dụng quen thuộc.

TIN LIÊN QUAN

Ngoài việc giao dịch chuyển khoản giữa các tài khoản, người dùng có thể dùng để thanh toán tiền điện, nước, nạp tiền điện thoại và ngay cả việc giải trí có thưởng bằng việc mua vé số.

Tại các nền tảng đối tác, người dùng có thể mua vé xổ số Vietlott ngay trong ứng dụng đang sử dụng mà không cần cài thêm ứng dụng Vietlott SMS. Một số nền tảng có tích hợp dịch vụ này gồm Viettel Money, My MobiFone, VNPT Money, VPBank, MoMo và ShopeePay, cùng hơn 40 ứng dụng khác, tùy phạm vi cung cấp dịch vụ của từng đơn vị.

Việc tích hợp giúp người dùng tiếp cận dịch vụ ngay trên những nền tảng quen thuộc, chị Hoàng Lam, nhân viên văn phòng tại TP.HCM, cho biết biết đến Vietlott SMS khi thấy biểu tượng dịch vụ trên ứng dụng MoMo.

"Tôi thường dùng MoMo để thanh toán tiền điện, nước và mua sắm hằng ngày. Khi thấy mục Vietlott trên ứng dụng, tôi tò mò tìm hiểu và nhận ra có thể mua vé ngay tại đó", chị Lam chia sẻ.

Câu chuyện của chị Lam cho thấy việc tích hợp dịch vụ vào các nền tảng quen thuộc có thể tạo thêm cơ hội để người dùng biết đến và tìm hiểu về kênh phân phối xổ số qua điện thoại.

- Ảnh 2.

Giao diện Vietlott SMS ngay trên ứng dụng MoMo. - Ảnh: DNCC

Danh mục sản phẩm xổ số điện toán được cung cấp qua kênh này gồm Mega 6/45, Power 6/55, các sản phẩm Max 3D, Max 3D+, Max 3D Pro, xổ số nhanh Bingo18 và Lotto 5/35. Sản phẩm và cách thức tham gia có thể khác nhau tùy nền tảng tích hợp.

Bạn Nhật Linh, sinh viên tại TP.HCM, cho biết biết đến Vietlott SMS khi sử dụng ShopeePay để thanh toán đơn hàng trên Shopee. Cô nói khá bất ngờ khi ứng dụng thường dùng để mua sắm và thanh toán còn có mục mua vé xổ số.

"Tôi thường dùng ShopeePay để mua sắm, thỉnh thoảng vào mục Vietlott SMS mua vài vé Lotto 5/35. Có lần tôi chọn số ngẫu nhiên và trúng 100.000 đồng", Linh kể.

- Ảnh 3.

Người chơi có thể mua vé Vietlott dễ dàng trong các ứng dụng ví điện tử - Ảnh: DNCC

Cùng với việc mở rộng các điểm tiếp cận trên nền tảng số, Vietlott SMS ghi nhận sự gia tăng về số lượng tài khoản đăng ký dự thưởng. Tháng 4-2026, kênh này đạt mốc 4 triệu tài khoản. Dự kiến cuối tháng 10-2026, số lượng tài khoản đăng ký dự thưởng chính thức chạm mốc 5 triệu, tức tăng thêm 1 triệu tài khoản chỉ trong khoảng 6 tháng.

Trong bối cảnh các dịch vụ số ngày càng gắn liền với sinh hoạt hằng ngày, việc đa dạng hóa điểm tiếp cận và tạo điều kiện để người dùng tìm hiểu dịch vụ trên những nền tảng quen thuộc là một hướng phát triển.

Hành trình đạt 5 triệu tài khoản không chỉ là dấu mốc về quy mô đăng ký, mà còn là dịp nhìn lại quá trình phát triển của một kênh phân phối xổ số gắn với sự thay đổi trong thói quen sử dụng công nghệ của người dùng.

Người đọc có thể tìm hiểu thông tin về kênh phân phối xổ số qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS) tại https://info.vietlott-sms.vn/.

- Ảnh 4.

Vietlott SMS sắp đạt 5 triệu tài khoản nhờ tăng tích hợp trên nền tảng số - Ảnh 7.Kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott tiến sát mốc 5 triệu tài khoản

Chỉ sau hơn 6 tháng kể từ cột mốc 4 triệu tài khoản, kênh phân phối xổ số qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS) được dự kiến sẽ chạm mốc 5 triệu tài khoản đăng ký dự thưởng trên ứng dụng này.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
V.T.K
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Vietlott

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất