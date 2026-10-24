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Tối nay đã có người trúng Vietlott gần 200 tỉ đồng

tác giả
LÊ THANH
LÊ THANH
LÊ THANH

Vietlott xác định có một khách hàng trúng Jackpot 1 Power 6/55 trị giá gần 200 tỉ đồng trong kỳ quay số mở thưởng tối 24-10. Sau khi nộp thuế thu nhập cá nhân, người trúng thưởng nhận về gần 180 tỉ đồng.

Một khách hàng trúng Vietlott gần 200 tỉ đồng - Ảnh 1.

Vietlott xác định có một khách hàng trúng Jackpot 1 Power 6/55 trị giá gần 200 tỉ đồng - Ảnh: LÊ THANH

Vietlott thông báo kỳ quay số mở thưởng sản phẩm Power 6/55 tối 24-10 có một khách hàng trúng Jackpot 1 trị giá 199.984.640.250 đồng.

Bộ số trúng thưởng là 06-07-18-41-44-50.

Theo quy định về thuế thu nhập cá nhân, người trúng thưởng giải độc đắc tối nay phải nộp thuế 10% đối với phần giá trị giải thưởng vượt 20 triệu đồng.

Như vậy, với giải thưởng gần 200 tỉ đồng này, số thuế phải nộp vào khoảng 20 tỉ đồng. Chủ nhân giải độc đắc nhận về gần 180 tỉ đồng sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế.

Trong khi đó, Jackpot 2 trị giá hơn 4,2 tỉ đồng vẫn chưa có người trúng. Giá trị giải thưởng này sẽ tiếp tục được cộng dồn vào kỳ quay số mở thưởng tiếp theo.

Ngoài Jackpot 1, kỳ quay tối 24-10 còn có 24 giải nhất, mỗi giải trị giá 40 triệu đồng; 1.818 giải nhì, mỗi giải 500.000 đồng và 43.703 giải ba, mỗi giải 50.000 đồng.

Vietlott cho biết Power 6/55 là sản phẩm xổ số tự chọn có hai giải độc đắc. Người chơi chọn 6 số trong tập hợp từ 01 đến 55. Kết quả quay số có thêm một số đặc biệt để xác định người trúng Jackpot 2.

Ông Phạm Ngọc Tú - Tổng giám đốc Vietlott - cho biết sau hơn 10 năm hoạt động, doanh nghiệp đã phát triển các sản phẩm xổ số tự chọn và phân phối trên toàn quốc qua hai kênh gồm thiết bị đầu cuối tại hơn 6.100 điểm bán hàng ở 34 tỉnh, thành phố và kênh phân phối qua điện thoại với gần 5 triệu tài khoản tham gia dự thưởng.

Tính đến hết tháng 9-2026, tổng doanh thu của Vietlott đạt khoảng 60.000 tỉ đồng. Doanh nghiệp đã trả thưởng gần 33.000 tỉ đồng cho hàng triệu người chơi trên cả nước.

Theo Vietlott, toàn bộ nguồn thu từ hoạt động xổ số được nộp vào ngân sách các tỉnh, thành phố để đầu tư cho y tế, giáo dục, ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng nông thôn mới và các công trình phúc lợi xã hội. Tổng số tiền đóng góp ngân sách của doanh nghiệp đã đạt hơn 16.000 tỉ đồng.

Một khách hàng trúng Vietlott gần 200 tỉ đồng - Ảnh 3.Mua vé số 20.000 đồng, một phụ nữ 9X trúng gần 200 tỉ đồng

Chỉ mua vé số 20.000 đồng do máy tự chọn, một phụ nữ ở An Giang trúng Jackpot Vietlott gần 200 tỉ đồng, trở thành nữ khách hàng trúng thưởng lớn nhất trong lịch sử Vietlott.

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LÊ THANH
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    Chủ đề: khách hàng Jackpot vietlott trúng thưởng

    Dòng sự kiện: Vietlott

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