Kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott tiến sát mốc 5 triệu tài khoản

Giao diện ứng dụng Vietlott SMS mang đến trải nghiệm tiện lợi cho người chơi – Ảnh: T.L

Ra mắt từ tháng 12-2020, kênh phân phối xổ số qua điện thoại của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott), với ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS, ghi nhận lượng tài khoản đăng ký tăng qua các năm.

Ngày 25-7-2023, kênh này đạt mốc 1 triệu tài khoản đăng ký. Đến tháng 4-2026, số lượng tài khoản tiến sát 4 triệu và dự kiến đạt mốc 5 triệu tài khoản vào tháng 11-2026.

Sự tăng trưởng này diễn ra trong bối cảnh các dịch vụ số ngày càng phổ biến, mở thêm lựa chọn tiếp cận các sản phẩm xổ số tự chọn bên cạnh mạng lưới điểm bán trực tiếp.

Theo giới thiệu của Vietlott, ngoài việc mua vé qua SMS ứng dụng cũng cung cấp tiện ích như tra cứu kết quả quay số, nhận thông báo về giải thưởng, thống kê kết quả các kỳ quay hoặc tham gia vào các hội nhóm luận số để cùng nhau cập nhật những thông tin mới nhất và chia sẻ về cách chọn số may mắn theo ý kiến chủ quan của mỗi người.

Anh Vũ, nhân viên kỹ thuật tại TP.HCM, cho biết là một nhân viên văn phòng anh hầu như không kịp đến các điểm bán hàng để mua vé, chính hình thức mua vé qua điện thoại giúp anh tiết kiệm thời gian khi không thể đến điểm bán. Theo anh, các thao tác chọn số và thanh toán đều được thực hiện trên ứng dụng.

Một vài tiện ích trên ứng dụng Vietlott SMS - Ảnh: T.L

Ngoài việc mua vé gọn lẹ, hệ thống còn thông báo kết quả trúng thưởng và trả tin nhắn SMS thông báo cho người chơi may mắn cùng với giá trị cụ thể. Rất nhiều người chơi xổ số Vietlott đã biết mình thật sự trở thành "tỉ phú" chỉ sau những tin nhắn như vậy. Một trường hợp trúng thưởng gần đây là chị V., người trúng giải Jackpot 2 của sản phẩm Power 6/55 trị giá hơn 4,7 tỉ đồng tại kỳ quay số mở thưởng #01407 ngày 6-10-2026. Theo thông tin được cung cấp, chị mua vé, nhận tin trúng thưởng, nhận thưởng đều qua ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS.

Kỳ QSMT ngày 06-10-2026 sản phẩm Power 6/55 có 01 khách hàng trúng Jackpot 2 - Ảnh: T.L

Hoàng Thanh (sinh năm 1998) cho biết gần đây thường mua vé Vietlott qua ứng dụng sau khi đọc thông tin về các trường hợp trúng thưởng. Theo Thanh, hình thức này thuận tiện khi mua vé và nhận tiền thưởng qua tài khoản đã đăng ký, đồng thời giúp người chơi yên tâm vì sự minh bạch khi sử dụng kênh phân phối chính thống.

Vietlott trả thưởng cho người trúng giải trên ứng dụng và thông báo bằng tin nhắn SMS – Ảnh: T.L

Vietlott SMS cũng liên kết với một số nền tảng thanh toán và dịch vụ số như VNPT Money, Viettel Money, MobiFone Money, My VNPT và các ứng dụng ngân hàng, tạo thêm lựa chọn cho người dùng khi tiếp cận kênh phân phối này.