Trẻ phát ban sau sốt xuất huyết - Ảnh minh họa: TT

Sốt xuất huyết có thể gây tử vong

Theo báo cáo của ngành y tế Đắk Lắk, bệnh nhi H.S.N. (3 tuổi), trú tại buôn Ea Wi, xã Krông Pắc, không qua khỏi sau khoảng 10 ngày mắc sốt xuất huyết Dengue.

Trước đó, tối 6-11, bé khởi phát bệnh với các triệu chứng sốt, ho khan, sổ mũi, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên điều trị.

Kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên NS1 dương tính với sốt xuất huyết Dengue. Đến ngày 10-11, bệnh nhi xuất hiện đau bụng, tiêu chảy, tràn dịch ổ bụng và màng phổi.

Sáng 11-11, tình trạng bệnh chuyển nặng. Bé được chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue ngày thứ 5 có sốc, tổn thương gan, rối loạn đông máu và chuyển đến khoa hồi sức cấp cứu nhi.

Những ngày tiếp theo, bệnh nhi diễn biến rất nặng với các biến chứng suy hô hấp độ IV, suy đa tạng, tràn dịch đa màng, xuất huyết tiêu hóa và giảm tiểu cầu nặng. Dù được điều trị tích cực, tiên lượng bệnh vẫn rất xấu. Ngày 16-11, gia đình xin đưa bé về nhà và bé không qua khỏi.

Qua điều tra dịch tễ, ngành y tế ghi nhận bà của bệnh nhi cũng mắc sốt xuất huyết Dengue, xét nghiệm NS1 dương tính và đã xuất viện ngày 13-11. Các thành viên khác trong gia đình chưa ghi nhận triệu chứng.

Tại Đắk Lắk, tính đến ngày 18-11, toàn tỉnh ghi nhận hơn 12.800 ca mắc sốt xuất huyết.

Trong khi đó, tại Đà Nẵng, từ đầu năm đến nay ghi nhận hơn 10.724 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 3,4 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Trước đó, ngày 6-11, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng có báo cáo về trường hợp bệnh nhi 12 tuổi, trú tại phường An Hải, tử vong do sốt xuất huyết Dengue nặng.

Bệnh nhi nhập viện ngày 23-10 và tử vong ngày 5-11, sau 17 ngày điều trị. Theo chẩn đoán của bệnh viện, bệnh chính là sốt xuất huyết Dengue nặng, kèm viêm phổi nặng, thừa cân và các biến chứng liên quan.

Theo các bác sĩ sốt xuất huyết Dengue có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm, đặc biệt khi bệnh chuyển nặng. Đáng lo ngại nhất là sốc sốt xuất huyết do thoát huyết tương, khiến huyết áp tụt, tay chân lạnh, da tái và các cơ quan không được cung cấp đủ máu.

Bệnh cũng có thể gây xuất huyết nặng do giảm tiểu cầu, rối loạn đông máu, với các biểu hiện như chảy máu cam, chảy máu chân răng, nôn ra máu, đi ngoài phân đen, thậm chí xuất huyết não hoặc võng mạc.

Ngoài ra, người bệnh có thể bị tổn thương gan, suy thận cấp, viêm cơ tim, suy tim, tràn dịch màng phổi gây khó thở hoặc suy đa tạng.

Một số trường hợp xuất hiện biến chứng thần kinh như viêm não, phù não, xuất huyết não, dẫn đến lơ mơ, co giật hoặc hôn mê. Với phụ nữ mang thai, sốt xuất huyết còn làm tăng nguy cơ sẩy thai, sinh non, thai nhẹ cân và có thể lây truyền vi rút từ mẹ sang thai nhi.

Sốt giảm chưa có nghĩa bệnh đã khỏi

Bác sĩ CKI Lê Thị Giao Thi, Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu, cho hay trẻ em và thanh thiếu niên là những nhóm cần được quan tâm trong phòng, chống sốt xuất huyết.

Bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, ở trẻ nhỏ, các dấu hiệu ban đầu đôi khi khó nhận biết, trong khi bệnh có thể chuyển nặng nhanh nếu không được theo dõi và xử trí kịp thời.

Với thanh thiếu niên, dù có khả năng nhận biết và mô tả triệu chứng tốt hơn, các em cũng không nên chủ quan. Sốt xuất huyết vẫn có thể diễn tiến nặng ngay cả ở những người trẻ tuổi, trước đó khỏe mạnh. Các biến chứng nguy hiểm có thể gặp gồm sốc sốt xuất huyết, xuất huyết nặng và suy tạng.

Khi trẻ có biểu hiện sốt cao đột ngột, đau đầu, đau nhức cơ thể, buồn nôn hoặc phát ban, đặc biệt tại khu vực đang có ca bệnh sốt xuất huyết, gia đình nên đưa trẻ đi khám sớm để được đánh giá và hướng dẫn theo dõi phù hợp.

Đặc biệt, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như đau bụng nhiều hoặc liên tục, nôn ói nhiều, chảy máu mũi hoặc chân răng, mệt lả, li bì, bứt rứt bất thường, không uống được, tiểu ít hoặc tay chân lạnh.

Những biểu hiện như khó thở, lơ mơ, nôn ra máu hoặc đi ngoài phân đen là dấu hiệu nguy hiểm, cần được cấp cứu khẩn cấp.

Theo bác sĩ Giao Thi, một điều phụ huynh và người chăm sóc cần đặc biệt ghi nhớ là sốt xuất huyết có thể bước vào giai đoạn nguy hiểm từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 của bệnh, ngay cả khi người bệnh bắt đầu giảm sốt hoặc hết sốt.

Vì vậy, không nên cho rằng bệnh đã khỏi chỉ vì nhiệt độ cơ thể trở về bình thường. Gia đình cần tiếp tục theo dõi sát tình trạng sức khỏe của trẻ, tuân thủ lịch tái khám và hướng dẫn của bác sĩ.

Tiêm phòng là biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết - Ảnh: LC

Kết hợp phòng muỗi và phòng bệnh chủ động

Bên cạnh việc nhận biết sớm dấu hiệu bệnh nặng, phòng ngừa muỗi truyền bệnh vẫn là biện pháp quan trọng để hạn chế nguy cơ mắc sốt xuất huyết.

Các biện pháp như diệt lăng quăng, loại bỏ những vật dụng có thể đọng nước, vệ sinh môi trường, ngủ màn và sử dụng sản phẩm xua muỗi giúp giảm nguy cơ tiếp xúc với muỗi truyền vi rút Dengue.

Tuy nhiên, những biện pháp này không tạo miễn dịch đặc hiệu cho cơ thể và cũng khó bảo vệ tuyệt đối trước nguy cơ muỗi đốt trong mọi hoàn cảnh.

Vắc xin sốt xuất huyết là một biện pháp phòng bệnh bổ sung, giúp hệ miễn dịch nhận diện vi rút Dengue và tạo đáp ứng miễn dịch trước khi cơ thể phơi nhiễm với vi rút. Qua đó, vắc xin góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh và nguy cơ phải nhập viện do sốt xuất huyết.

Trong bối cảnh số ca mắc sốt xuất huyết gia tăng tại nhiều địa phương, việc chủ động phòng muỗi, tìm hiểu các biện pháp phòng bệnh phù hợp, đồng thời nhận biết sớm dấu hiệu cảnh báo và không chủ quan khi người bệnh hạ sốt là những yếu tố quan trọng giúp hạn chế các trường hợp diễn tiến nặng.