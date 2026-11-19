Bệnh nhân điều trị sốt xuất huyết - Ảnh: BẢO TRỌNG (Ảnh minh họa)

Ngày 19-11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ghi nhận trường hợp bé gái 3 tuổi mắc sốt xuất huyết Dengue diễn biến nặng, được gia đình xin đưa về nhà và không qua khỏi sau đó.

Bệnh nhi qua đời vì sốt xuất huyết diễn biến nặng

Bệnh nhi H.S.N. (3 tuổi), trú tại buôn Ea Wi, xã Krông Pắc.

Theo báo cáo, tối 6-11, bé khởi phát bệnh với các triệu chứng sốt, ho khan, sổ mũi. Ngày 7-11, gia đình đưa bé đến Trung tâm Y tế Krông Pắc thăm khám, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên điều trị.

Kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên NS1 dương tính với sốt xuất huyết Dengue. Đến ngày 10-11, bé xuất hiện đau bụng, tiêu chảy, tràn dịch ổ bụng và màng phổi.

Sáng 11-11, bệnh nhi chuyển nặng, được chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue ngày thứ 5 có sốc, tổn thương gan, rối loạn đông máu và chuyển đến khoa hồi sức cấp cứu nhi.

Những ngày tiếp theo, bệnh nhi diễn biến rất nặng với các biến chứng suy hô hấp độ IV, suy đa tạng, tràn dịch đa màng, xuất huyết tiêu hóa và giảm tiểu cầu nặng. Dù được điều trị tích cực, tình trạng bệnh vẫn có tiên lượng rất xấu.

Ngày 16-11, gia đình xin đưa bé về nhà. Bé không qua khỏi lúc 4h5 cùng ngày.

Qua điều tra dịch tễ, ngành y tế ghi nhận bà của bệnh nhi cũng mắc sốt xuất huyết Dengue, có kết quả xét nghiệm NS1 dương tính và đã xuất viện ngày 13-11. Các thành viên khác trong gia đình chưa ghi nhận triệu chứng.

Sau khi ghi nhận trường hợp bệnh nặng, ngành y tế đã phối hợp điều tra dịch tễ, phun hóa chất diệt muỗi tại nhà bệnh nhi và 100 hộ gia đình xung quanh; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng, chống dịch.

Toàn tỉnh có hơn 12.800 ca sốt xuất huyết

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Đắk Lắk, đến 11h ngày 18-11, toàn tỉnh ghi nhận 150 ca mắc sốt xuất huyết Dengue trong ngày, tăng 46 ca so với hôm trước. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tỉnh có 12.808 ca mắc.

Trong ngày 18-11, toàn tỉnh ghi nhận thêm 2 ổ dịch mới, nâng tổng số ổ dịch được ghi nhận lên 508 ổ, trong đó còn 79 ổ đang hoạt động.

Các địa phương thuộc nhóm nguy cơ rất cao gồm Krông Pắc, Ea Kao, Tân Tiến, Ea Tul, Cư M'gar, Ea Đrông, Buôn Ma Thuột, Tân An, Tân Lập và Hòa Phú.

Đáng chú ý, Krông Pắc - nơi ghi nhận trường hợp bé gái 3 tuổi không qua khỏi - đã có 1.447 ca mắc cộng dồn. Riêng ngày 18-11, địa phương này ghi nhận 38 ca mới, cao nhất trong số các khu vực trên địa bàn tỉnh.

Trong khi đó, Buôn Ma Thuột ghi nhận 2.708 ca mắc, Cư M'gar 1.500 ca và Ea H'leo 1.226 ca. Đây cũng là những địa phương có số ca mắc tích lũy cao.

Ngành y tế khuyến cáo người dân không chủ quan khi có biểu hiện sốt, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, theo dõi và điều trị kịp thời. Đồng thời, người dân cần thường xuyên vệ sinh môi trường, loại bỏ vật dụng chứa nước đọng, diệt lăng quăng, bọ gậy để hạn chế nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh.