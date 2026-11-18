Ngành y tế TP Đà Nẵng tăng cường công tác kiểm tra, phòng chống dịch sốt xuất huyết - Ảnh: THU HUỲNH

Ngày 18-11, lãnh đạo Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết số ca bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn TP tăng mạnh, địa phương đang triển khai các biện pháp quyết liệt phòng chống dịch.

Số ca nhiễm sốt xuất huyết tăng 3,4 lần

Trong ngày 17-11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Đà Nẵng đã ban hành công văn gửi các đơn vị, địa phương về việc đẩy mạnh triển khai các hoạt động truyền thông phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

Theo CDC Đà Nẵng, hiện nay, tình hình bệnh sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn TP đang diễn biến hết sức phức tạp, số ca mắc và ổ dịch liên tục gia tăng. Theo số liệu giám sát đến hết tuần 45/2026, toàn thành phố đã ghi nhận 8.782 ca mắc (tỉ lệ 286,47 ca/100.000 dân); đặc biệt số ca mắc tăng từ 248 ca (tuần 35) lên 1.376 ca (tuần 45) với 58 ổ dịch nhỏ được ghi nhận chỉ trong tuần 45.

Ngoài ra, theo báo cáo ngày 15-11 về kết quả thực hiện các biện pháp và công tác đứng điểm để phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue của CDC Đà Nẵng tuần 46 (từ ngày 9 đến 13-11), số ca mắc trong tuần tăng 531 ca so với tuần trước (tăng 38%).

Cộng dồn từ đầu năm 2026 đến ngày 13-11, tại Đà Nẵng có 10.724 ca (tăng 3,4 lần so với cùng kỳ năm 2025); số ổ dịch nhỏ tăng 5 lần.

Ngày 18-11, lãnh đạo Sở Y tế TP Đà Nẵng cùng các ngành chuyên môn làm việc với địa phương về công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết - Ảnh: THU HUỲNH

Liên quan đến nội dung này, ngày 6-11, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, đã có báo cáo về tình hình ca bệnh nhi sốt xuất huyết tử vong.

Theo đó, bệnh nhi 12 tuổi trú ở phường An Hải vào viện ngày 23-10, đến ngày 5-11 thì tử vong (sau 17 ngày điều trị). Bệnh viện chẩn đoán bệnh nhi tử vong với bệnh chính là sốt xuất huyết Dengue nặng; bệnh kèm viêm phổi nặng/thừa cân và các biến chứng liên quan.

Tăng cường công tác phòng chống dịch

Theo CDC Đà Nẵng, bên cạnh các mặt thuận lợi, việc phòng chống dịch gặp một số khó khăn như địa bàn quản lý rộng, đặc điểm dân cư đa dạng; điều kiện thời tiết tạo thuận lợi cho muỗi sinh sản, phát triển; ý thức phòng bệnh của một bộ phận người dân chưa cao; thiếu nhân lực…

CDC Đà Nẵng còn cho biết hiện trên toàn khu vực có nhiều máy phun hóa chất bị hỏng (chỉ còn một số máy hoạt động tốt). Lượng hóa chất Permethrin tồn kho toàn tuyến cơ sở còn ít, riêng hóa chất khử khuẩn Cloramin B 25% tại các xã giám sát đều đã hết. Thiếu hóa chất nên chậm tiến độ xử lý lần 2 đối với các ổ dịch tồn đọng.

Lãnh đạo Sở Y tế TP Đà Nẵng kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại địa phương vào sáng 18-11 - Ảnh: THU HUỲNH

Ngoài đề xuất Sở Y tế tham mưu tiếp tục tham mưu UBND TP chỉ đạo UBND các xã, phường tăng cường triển khai công tác phòng chống dịch, CDC Đà Nẵng cũng đề nghị sở quan tâm bố trí, bảo đảm kinh phí, hóa chất, vật tư, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết phục vụ công tác giám sát, phòng, chống dịch; kịp thời hỗ trợ các địa phương có số mắc tăng cao hoặc xuất hiện ổ dịch phức tạp...

Không nên tự ý điều trị tại nhà CDC Đà Nẵng đề nghị các đơn vị, địa phương đẩy mạnh truyền thông phòng, chống sốt xuất huyết; thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh, số ca mắc, ổ dịch và cảnh báo nguy cơ để người dân nâng cao cảnh giác. Trọng tâm là hướng dẫn người dân dành 10 - 15 phút mỗi ngày kiểm tra, loại bỏ các vật dụng chứa nước đọng, diệt lăng quăng, bọ gậy; chủ động diệt muỗi, ngủ màn, mặc quần áo dài tay và sử dụng các biện pháp xua muỗi. Đồng thời, tuyên truyền các triệu chứng, dấu hiệu cảnh báo bệnh chuyển nặng để người dân đến cơ sở y tế kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà. Các địa phương cũng cần phổ biến quy định xử phạt đối với tổ chức, cá nhân không thực hiện biện pháp phòng, chống dịch, để phát sinh ổ lăng quăng, bọ gậy...