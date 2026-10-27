Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Sốt cao, rối loạn tiêu hóa, nam thanh niên nguy kịch vì sốt xuất huyết

tác giả
DƯƠNG LIỄU
DƯƠNG LIỄU
DƯƠNG LIỄU

Sau 5 ngày sốt cao, đau bụng và rối loạn tiêu hóa, nam thanh niên 23 tuổi rơi vào tình trạng sốc, suy hô hấp nguy kịch. Nguyên nhân được xác định do sốc sốt xuất huyết.

Từ dấu hiệu sốt cao, rối loạn tiêu hóa, nam thanh niên nguy kịch vì sốt xuất huyết - Ảnh 1.

Bệnh nhân được chăm sóc tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương - Ảnh: BVCC

ThS.BS Phạm Văn Phúc, Phó giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết bệnh nhân L.T.S. (23 tuổi, trú tại Tuyên Quang), trước đó chưa ghi nhận bệnh lý nền.

Thanh niên, không có bệnh nền vẫn nguy kịch vì sốt xuất huyết

Người bệnh khởi phát sốt cao, đau tức bụng, tự sử dụng thuốc tại nhà nhưng không cải thiện. Đến ngày thứ ba, bệnh nhân xuất hiện thêm tình trạng đại tiện phân lỏng nhiều lần, buồn nôn và mệt mỏi.

Bệnh nhân được đưa đến cơ sở y tế gần nhà, chẩn đoán sốt xuất huyết và điều trị truyền dịch. Tuy nhiên, tình trạng tiếp tục diễn biến nặng, người bệnh mệt nhiều, kích thích, tụt huyết áp và suy hô hấp, phải đặt ống nội khí quản, thở máy trước khi chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch. Dù được thở máy với nồng độ oxy 100%, SpO₂ chỉ đạt khoảng 80%. Nhịp tim nhanh 120 - 140 lần/phút, huyết áp 80/40 mmHg dù đang sử dụng thuốc vận mạch. Bệnh nhân tím tái, đầu chi lạnh, giảm thông khí hai phổi.

Kết quả xét nghiệm xác định Dengue dương tính, kèm bất thường chức năng gan, thận và đông máu. Bệnh nhân được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết Dengue, suy hô hấp nặng tiến triển thành hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS), đồng thời theo dõi nhiễm khuẩn đường tiêu hóa.

Theo bác sĩ Phúc, trước tình trạng oxy máu không cải thiện dù đã thở máy với nồng độ oxy tối đa, các bác sĩ quyết định triển khai kỹ thuật trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể (VV-ECMO) để hỗ trợ trao đổi khí.

Bệnh nhân đồng thời được lọc máu liên tục, sử dụng thuốc vận mạch và các biện pháp hồi sức nhằm hỗ trợ tuần hoàn, kiểm soát cân bằng dịch và chức năng các cơ quan.

Sau quá trình điều trị tích cực, bệnh nhân từng bước cải thiện. Người bệnh tiếp tục được theo dõi sát chức năng các cơ quan, tình trạng đông máu và đáp ứng điều trị.

Sau 13 ngày hồi sức tại bệnh viện, bệnh nhân đã được rút ECMO và rút ống nội khí quản, hiện tỉnh táo, tiếp tục được theo dõi và chăm sóc.

Bác sĩ Phúc cho hay trường hợp này cho thấy sốt xuất huyết Dengue vẫn có thể diễn biến đặc biệt nặng ở người trẻ, chưa ghi nhận bệnh lý nền.

Hết sốt chưa phải an toàn

Theo bác sĩ Phúc, sốt xuất huyết Dengue là bệnh truyền nhiễm do vi rút Dengue gây ra, lây truyền chủ yếu qua muỗi vằn Aedes. Phần lớn người bệnh có thể hồi phục, nhưng một số trường hợp xuất hiện biến chứng nặng như thoát huyết tương gây sốc, xuất huyết nghiêm trọng hoặc tổn thương các cơ quan.

Giai đoạn nguy hiểm thường rơi vào ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 của bệnh, đặc biệt khi người bệnh bắt đầu giảm sốt hoặc vừa hết sốt.

Vì vậy, hết sốt không đồng nghĩa với bệnh đã khỏi; người bệnh vẫn cần theo dõi sát các dấu hiệu cảnh báo.

Bác sĩ khuyến cáo người dân cần đến cơ sở y tế ngay khi có các biểu hiện như đau bụng nhiều hoặc liên tục, nôn nhiều, mệt lả, vật vã, lừ đừ, chảy máu bất thường, tiểu ít hoặc khó thở.

Người nghi mắc sốt xuất huyết không nên tự ý truyền dịch tại nhà hoặc sử dụng aspirin, ibuprofen và các thuốc chống viêm không steroid khác do nguy cơ làm tăng xuất huyết. 

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương hiện điều trị 18 bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue. Bên cạnh phát hiện sớm và theo dõi đúng hướng dẫn, người dân cần chủ động loại bỏ nơi muỗi sinh sản, đậy kín dụng cụ chứa nước, diệt lăng quăng và phòng tránh muỗi đốt.

Từ dấu hiệu sốt cao, rối loạn tiêu hóa, nam thanh niên nguy kịch vì sốt xuất huyết - Ảnh 2.

Vắc xin sốt xuất huyết đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng phòng bệnh - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ngoài ra, người dân có thể tìm hiểu sốt xuất huyết theo độ tuổi, chỉ định và hướng dẫn chuyên môn hiện hành. Hiện Bộ Y tế đã cấp phép cho vắc xin phòng sốt xuất huyết do cả 4 tuýp vi rút Dengue, sử dụng cho người từ 4 tuổi trở lên, với lịch tiêm hai mũi cách nhau 3 tháng.

Vắc xin giúp giảm nguy cơ mắc sốt xuất huyết có triệu chứng và nhập viện, nhưng không bảo vệ tuyệt đối nguy cơ mắc bệnh. 

Từ dấu hiệu sốt cao, rối loạn tiêu hóa, nam thanh niên nguy kịch vì sốt xuất huyết - Ảnh 2.Đà Nẵng: Sốt xuất huyết tăng cao, nhiều ca bệnh thuộc tuýp vi rút nguy hiểm

Đà Nẵng đã ghi nhận hơn 4.200 ca sốt xuất huyết, tăng 2,4 lần so với cùng kỳ năm ngoái, nhiều ca bệnh thuộc tuýp vi rút nguy hiểm.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
DƯƠNG LIỄU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương sốt xuất huyết phòng bệnh suy hô hấp sốt xuất huyết dengue

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất