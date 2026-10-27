Sốt cao, rối loạn tiêu hóa, nam thanh niên nguy kịch vì sốt xuất huyết

Bệnh nhân được chăm sóc tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương - Ảnh: BVCC

ThS.BS Phạm Văn Phúc, Phó giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết bệnh nhân L.T.S. (23 tuổi, trú tại Tuyên Quang), trước đó chưa ghi nhận bệnh lý nền.

Thanh niên, không có bệnh nền vẫn nguy kịch vì sốt xuất huyết

Người bệnh khởi phát sốt cao, đau tức bụng, tự sử dụng thuốc tại nhà nhưng không cải thiện. Đến ngày thứ ba, bệnh nhân xuất hiện thêm tình trạng đại tiện phân lỏng nhiều lần, buồn nôn và mệt mỏi.

Bệnh nhân được đưa đến cơ sở y tế gần nhà, chẩn đoán sốt xuất huyết và điều trị truyền dịch. Tuy nhiên, tình trạng tiếp tục diễn biến nặng, người bệnh mệt nhiều, kích thích, tụt huyết áp và suy hô hấp, phải đặt ống nội khí quản, thở máy trước khi chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch. Dù được thở máy với nồng độ oxy 100%, SpO₂ chỉ đạt khoảng 80%. Nhịp tim nhanh 120 - 140 lần/phút, huyết áp 80/40 mmHg dù đang sử dụng thuốc vận mạch. Bệnh nhân tím tái, đầu chi lạnh, giảm thông khí hai phổi.

Kết quả xét nghiệm xác định Dengue dương tính, kèm bất thường chức năng gan, thận và đông máu. Bệnh nhân được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết Dengue, suy hô hấp nặng tiến triển thành hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS), đồng thời theo dõi nhiễm khuẩn đường tiêu hóa.

Theo bác sĩ Phúc, trước tình trạng oxy máu không cải thiện dù đã thở máy với nồng độ oxy tối đa, các bác sĩ quyết định triển khai kỹ thuật trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể (VV-ECMO) để hỗ trợ trao đổi khí.

Bệnh nhân đồng thời được lọc máu liên tục, sử dụng thuốc vận mạch và các biện pháp hồi sức nhằm hỗ trợ tuần hoàn, kiểm soát cân bằng dịch và chức năng các cơ quan.

Sau quá trình điều trị tích cực, bệnh nhân từng bước cải thiện. Người bệnh tiếp tục được theo dõi sát chức năng các cơ quan, tình trạng đông máu và đáp ứng điều trị.

Sau 13 ngày hồi sức tại bệnh viện, bệnh nhân đã được rút ECMO và rút ống nội khí quản, hiện tỉnh táo, tiếp tục được theo dõi và chăm sóc.

Bác sĩ Phúc cho hay trường hợp này cho thấy sốt xuất huyết Dengue vẫn có thể diễn biến đặc biệt nặng ở người trẻ, chưa ghi nhận bệnh lý nền.

Hết sốt chưa phải an toàn

Theo bác sĩ Phúc, sốt xuất huyết Dengue là bệnh truyền nhiễm do vi rút Dengue gây ra, lây truyền chủ yếu qua muỗi vằn Aedes. Phần lớn người bệnh có thể hồi phục, nhưng một số trường hợp xuất hiện biến chứng nặng như thoát huyết tương gây sốc, xuất huyết nghiêm trọng hoặc tổn thương các cơ quan.

Giai đoạn nguy hiểm thường rơi vào ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 của bệnh, đặc biệt khi người bệnh bắt đầu giảm sốt hoặc vừa hết sốt.

Vì vậy, hết sốt không đồng nghĩa với bệnh đã khỏi; người bệnh vẫn cần theo dõi sát các dấu hiệu cảnh báo.

Bác sĩ khuyến cáo người dân cần đến cơ sở y tế ngay khi có các biểu hiện như đau bụng nhiều hoặc liên tục, nôn nhiều, mệt lả, vật vã, lừ đừ, chảy máu bất thường, tiểu ít hoặc khó thở.

Người nghi mắc sốt xuất huyết không nên tự ý truyền dịch tại nhà hoặc sử dụng aspirin, ibuprofen và các thuốc chống viêm không steroid khác do nguy cơ làm tăng xuất huyết.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương hiện điều trị 18 bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue. Bên cạnh phát hiện sớm và theo dõi đúng hướng dẫn, người dân cần chủ động loại bỏ nơi muỗi sinh sản, đậy kín dụng cụ chứa nước, diệt lăng quăng và phòng tránh muỗi đốt.

Vắc xin sốt xuất huyết đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng phòng bệnh - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ngoài ra, người dân có thể tìm hiểu sốt xuất huyết theo độ tuổi, chỉ định và hướng dẫn chuyên môn hiện hành. Hiện Bộ Y tế đã cấp phép cho vắc xin phòng sốt xuất huyết do cả 4 tuýp vi rút Dengue, sử dụng cho người từ 4 tuổi trở lên, với lịch tiêm hai mũi cách nhau 3 tháng.

Vắc xin giúp giảm nguy cơ mắc sốt xuất huyết có triệu chứng và nhập viện, nhưng không bảo vệ tuyệt đối nguy cơ mắc bệnh.