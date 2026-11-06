170.000 ca mắc sốt xuất huyết trong 10 tháng: Dịch đang đổi quy luật?

TS. Hoàng Minh Đức - Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) - Ảnh: D.MỸ

Ngày 6 -11, Hội nghị Sốt xuất huyết Dengue 2026 do Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế phối hợp cùng Takeda Việt Nam và các đơn vị tổ chức.

Hơn 170.000 ca mắc trong 10 tháng đầu năm

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, cho biết trong 10 tháng đầu năm 2026 đến nay, cả nước ghi nhận hơn 170.000 ca mắc sốt xuất huyết và 21 trường hợp tử vong. Trong khi đó, cùng kỳ năm 2025, cả nước ghi nhận 106.000 ca mắc.

Theo ông, sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nhiều năm qua luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế, các địa phương, cơ quan chuyên môn cũng như sự hỗ trợ của các chuyên gia trong nước và quốc tế.

Hằng năm, ngành y tế đều tổ chức các đoàn công tác đến những địa phương có dịch diễn biến phức tạp, đặc biệt tại khu vực phía Nam, để kiểm tra, làm việc và triển khai các biện pháp ứng phó.

Tuy nhiên, dù đã huy động nhiều nguồn lực, áp dụng các biện pháp kỹ thuật và có sự tham gia của các chuyên gia, sốt xuất huyết vẫn là thách thức lớn đối với công tác phòng bệnh.

Ông Đức dẫn chứng, từ năm 1998 đến nay, ngành y tế đã triển khai nhiều giải pháp phòng chống sốt xuất huyết, từ giám sát các chỉ số côn trùng, chỉ số lăng quăng, bọ gậy, mật độ muỗi đến ứng dụng phần mềm dự báo dựa trên các chỉ số dịch tễ, vi rút và huyết thanh học.

"Dù vậy, số ca mắc và tử vong vẫn ở mức đáng quan tâm. Riêng năm 2026, cả nước đã ghi nhận hơn 170.000 ca mắc và 21 trường hợp tử vong.

Điều này đặt ra yêu cầu phải nhìn nhận, đánh giá lại hiệu quả của các biện pháp đang triển khai, đồng thời tìm kiếm những hướng tiếp cận mới để nâng cao hiệu quả phòng chống dịch.

Theo đó, bên cạnh các biện pháp kiểm soát véc tơ truyền bệnh, vắc xin cũng được xem là một trong những công cụ quan trọng của y tế dự phòng", ông Đức nhấn mạnh.

TS. Shane Fairlie, Cán bộ Kỹ thuật Truyền thông về Y tế, WHO Việt Nam - Ảnh: D.MỸ

Sốt xuất huyết diễn biến phức tạp

GS.TS Nguyễn Văn Kính, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, nhận định sốt xuất huyết Dengue vẫn là gánh nặng bệnh tật tại Việt Nam và có thể tiếp tục kéo dài trong nhiều năm tới.

Theo chuyên gia này, sau đợt bùng phát năm 2022, số ca mắc tiếp tục gia tăng đáng kể. Đặc biệt, xu hướng dịch bệnh không còn diễn biến rõ rệt theo mùa hay chu kỳ thời gian như trước đây.

Một trong những yếu tố được đề cập là biến đổi khí hậu, làm thay đổi lượng mưa và tạo thêm điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sinh sôi. Muỗi Aedes aegypti và Aedes albopictus thường đẻ trứng tại những nơi có nước đọng, trong đó có các vật dụng chứa nước mưa.

GS Kính cho biết diễn biến sốt xuất huyết trên lâm sàng rất phức tạp, phụ thuộc vào đáp ứng miễn dịch, độ tuổi, tình trạng miễn dịch và các bệnh lý nền của từng người.

Trong khi đó, việc loại bỏ hoàn toàn muỗi và lăng quăng là điều khó thực hiện. Khi nguồn bệnh còn, véc-tơ truyền bệnh còn thì dịch bệnh vẫn có nguy cơ tiếp tục tồn tại.

Hiện sốt xuất huyết chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Việc điều trị chủ yếu tập trung vào kiểm soát triệu chứng, theo dõi sát diễn biến và xử trí kịp thời các biến chứng, đặc biệt là sốc. Mục tiêu quan trọng là ngăn người bệnh tiến triển nặng, thoát sốc và hồi phục.

Do đó, chúng ta kỳ vọng rằng với một trong những công cụ phòng bệnh hiện nay là vắc xin, có thể từng bước kiểm soát dịch bệnh hiệu quả hơn.

Tại hội nghị, các chuyên gia cũng cập nhật những nội dung mới trong hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sốt xuất huyết Dengue mới. Hướng tới quản lý sốt xuất huyết toàn diện hơn, từ giám sát dịch tễ, truyền thông, theo dõi diễn biến dịch đến chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh.