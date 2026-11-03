Sốt xuất huyết không còn theo mùa: Đừng đợi có dịch mới phòng trừ muỗi

Chương trình "JUMBO VAPE - Chung tay phòng chống bệnh sốt xuất huyết" duy trì năm thứ 16 nhằm đưa kiến thức phòng bệnh và biện pháp kiểm soát muỗi đến gần hơn với người dân - Ảnh: Mai Sen

Phòng trừ muỗi bắt đầu từ mỗi gia đình

Theo số liệu do Cục Thống kê công bố từ báo cáo của Bộ Y Tế, trong chín tháng năm 2026, cả nước ghi nhận hơn 94.200 trường hợp mắc sốt xuất huyết và 14 trường hợp tử vong. Con số này cho thấy việc phòng bệnh cần được duy trì thường xuyên, thay vì chỉ được quan tâm khi xuất hiện ổ dịch hoặc số người mắc tăng cao.

Muỗi Vằn Aedes Aegypty truyền bệnh sốt xuất huyết có thể sinh sản trong những vật dụng quen thuộc quanh nhà như thùng chứa nước, bình hoa, khay nước, chai lọ hoặc đồ dùng có khả năng đọng nước. Vì vậy, mỗi gia đình chính là tuyến phòng thủ gần nhất trong việc hạn chế muỗi sinh sản và truyền bệnh.

Những hành động đơn giản như đậy kín dụng cụ chứa nước, lật úp đồ dùng không sử dụng và diệt lăng quăng cần được duy trì đều đặn hằng tuần thay vì chờ đến lúc có ca bệnh mới bắt đầu dọn dẹp, nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch ngay từ cơ sở.

Nhằm đồng hành cùng người dân trong việc chủ động phòng bệnh, năm 2026, nhãn hàng JUMBO VAPE thuộc Công ty TNHH Fumakilla Việt Nam tiếp tục phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ triển khai chương trình "JUMBO VAPE - Chung tay phòng chống bệnh sốt xuất huyết" tại các địa phương. Đây là năm thứ 16 chương trình được duy trì nhằm đưa kiến thức phòng bệnh và biện pháp kiểm soát muỗi đến gần hơn với người dân.

Với thông điệp "Mỗi tuần một hành động - mỗi gia đình một điểm phòng thủ", chương trình khuyến khích người dân kiểm tra không gian sống hằng tuần. Các chuyên gia y tế hướng dẫn cách nhận biết dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết, dấu hiệu cảnh báo cần đến cơ sở y tế và cách xử trí phù hợp khi có người bị sốt.

Chuyên gia y tế chia sẻ kiến thức, hướng dẫn diệt lăn quăng và giải đáp thắc mắc của người dân tại địa bàn dân cư - Ảnh: DNCC

Sau lễ phát động, hội viên phụ nữ và lực lượng cộng đồng tiếp tục đến khu dân cư, cùng người dân rà soát điểm đọng nước, nhận diện nơi muỗi có thể sinh sản và thực hành biện pháp xử lý ngay tại nhà. Cách làm này chuyển khuyến cáo thành hành động cụ thể, giúp thói quen phòng bệnh được duy trì sau chương trình.

JUMBO VAPE đồng hành cùng cộng đồng

Từ năm 2011 đến nay, FUMAKILLA Việt Nam đã phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ triển khai hoạt động truyền thông phòng chống sốt xuất huyết tại nhiều địa phương. Theo tổng hợp của chương trình, hơn 130.000 hộ gia đình đã được tiếp cận trực tiếp; thông tin phòng bệnh đồng thời được lan tỏa đến hàng triệu người qua các kênh truyền thông.

Trong chương trình năm 2026, các sản phẩm JUMBO VAPE được trao tặng đến các hộ gia đình như một phần của hoạt động hướng dẫn thực hành phòng muỗi. Các sản phẩm gồm bình xịt côn trùng, nhang trừ muỗi và bộ chất xông đuổi muỗi, hỗ trợ hạn chế muỗi trong không gian sống khi được sử dụng đúng hướng dẫn trên nhãn.

Sản phẩm kiểm soát muỗi cần được sử dụng kết hợp với vệ sinh môi trường, loại bỏ nước đọng, diệt lăng quăng và tuân thủ khuyến cáo của cơ quan y tế. Chương trình vì vậy hướng người dân đến sự kết hợp giữa giải pháp phù hợp và thói quen phòng bệnh thường xuyên, thay vì phụ thuộc vào một biện pháp riêng lẻ.

Hội viên phụ nữ và lực lượng cộng đồng đến khu dân cư hướng dẫn người dân kiểm tra điểm đọng nước, phòng muỗi và diệt lăng quăng - Ảnh: DNCC

Ông Nguyễn Thành Phước, giám đốc kinh doanh và tiếp thị cấp cao Fumakilla Việt Nam, cho biết: "Năm thứ 16 của chương trình không chỉ là một dấu mốc về thời gian. Đây là cam kết tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng bằng kiến thức thiết thực, hoạt động tại địa phương và các giải pháp kiểm soát muỗi phù hợp với nhu cầu của gia đình Việt.

Việc mở rộng nhà máy trong năm nay tiếp tục thể hiện định hướng đầu tư lâu dài của Fumakilla tại Việt Nam, từ năng lực sản xuất đến trách nhiệm với cộng đồng".

Cam kết này còn được thể hiện qua dự án mở rộng nhà máy sản xuất của Fumakilla Việt Nam tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2, thành phố Đồng Nai. Dự án được khởi công ngày 9-7-2026 với tổng vốn đầu tư 13,8 triệu USD, dự kiến hoạt động trong quý I/2027 và nâng công suất lên khoảng 800 triệu khoanh nhang trừ muỗi mỗi năm.

Sốt xuất huyết không đợi đến mùa mưa mới xuất hiện. Vì vậy, cộng đồng cũng không nên đợi có dịch mới bắt đầu phòng muỗi.

Một vật chứa nước được đậy kín, một điểm đọng nước được loại bỏ hay một sản phẩm kiểm soát muỗi được sử dụng đúng cách đều là hành động thiết thực. Khi mỗi gia đình cùng hành động, những việc nhỏ có thể tạo nên hàng rào bảo vệ rộng hơn cho cả khu dân cư.