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Đắk Lắk ghi nhận ca tử vong thứ 3 nghi do sốt xuất huyết Dengue, bệnh nhân từng làm thợ hồ tại TP.HCM

tác giả
MINH CHIẾN
MINH CHIẾN
MINH CHIẾN

Một người đàn ông 40 tuổi ở xã Tây Hòa, Đắk Lắk tử vong sau khi mắc sốt xuất huyết Dengue. Trước đó bệnh nhân làm thợ hồ tại TP.HCM, xuất hiện triệu chứng sốt nhưng tự mua thuốc điều trị tại nhà.

Ca tử vong thứ 3 nghi do sốt xuất huyết Dengue ở Đắk Lắk, bệnh nhân từng làm thợ hồ tại TP.HCM - Ảnh 1.

Phun hóa chất phòng ngừa sốt xuất huyết tại phường Phú Yên, Đắk Lắk - Ảnh: A.T.

Ngày 5-11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk cho biết địa phương vừa ghi nhận trường hợp tử vong thứ 3 nghi do sốt xuất huyết Dengue.

Bệnh nhân là ông N.T.T. (40 tuổi, trú xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk), làm nghề thợ hồ tại phường Bình Trưng, TP.HCM.

Theo điều tra dịch tễ, ngày 28-10, ông T. xuất hiện triệu chứng sốt, đau đầu nhưng tự mua thuốc uống và điều trị tại nhà. Chiều tối 30-10, bệnh nhân trở về Đắk Lắk. Sáng hôm sau, người nhà đưa ông đến Trung tâm Y tế Tây Hòa khám và nhập viện.

Kết quả xét nghiệm test nhanh NS1 cho thấy bệnh nhân dương tính với vi rút Dengue. 

Qua hội chẩn, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc sốt xuất huyết Dengue ngày thứ 4, có dấu hiệu cảnh báo, theo dõi xuất huyết tiêu hóa nên chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên tiếp tục điều trị.

Tuy nhiên bệnh diễn biến nặng, bệnh nhân xuất hiện tình trạng ngưng tim, rối loạn nhịp tim và suy đa tạng. Dù được các bác sĩ tích cực hồi sức, ông T. tử vong lúc 5h40 ngày 1-11.

Ngay sau khi nhận thông tin, CDC tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Trung tâm Y tế Tây Hòa và Trạm Y tế xã Tây Hòa điều tra, giám sát các yếu tố dịch tễ tại gia đình và khu vực xung quanh bệnh nhân.

Ngành y tế cũng lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên để xét nghiệm phân lập vi rút, đồng thời phối hợp với CDC TP.HCM xác minh nơi bệnh nhân sinh sống, làm việc trước khi khởi phát bệnh.

Trước tình hình trên, ngành y tế khuyến cáo người dân không chủ quan với sốt xuất huyết Dengue. Khi có biểu hiện sốt, đau đầu, đau mỏi người, người dân cần đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời, không tự ý mua thuốc hoặc kéo dài việc điều trị tại nhà.

Bên cạnh đó người dân cần chủ động vệ sinh môi trường, loại bỏ các vật dụng chứa nước đọng, diệt lăng quăng (bọ gậy) và phòng tránh muỗi đốt để hạn chế nguy cơ mắc bệnh.

Ca tử vong thứ 3 nghi do sốt xuất huyết Dengue ở Đắk Lắk, bệnh nhân từng làm thợ hồ tại TP.HCM - Ảnh 2.Sốt xuất huyết không còn theo mùa: Đừng đợi có dịch mới phòng trừ muỗi

Nhiều gia đình vẫn cho rằng sốt xuất huyết chỉ đáng lo vào mùa mưa. Tuy nhiên, diễn biến gần đây cho thấy bệnh có thể xuất hiện quanh năm và gia tăng khi thời tiết, môi trường sống thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển.

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MINH CHIẾN
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    Chủ đề: Tử vong sốt xuất huyết dengue Trạm Y tế xã Tây Hoà

    Dòng sự kiện: Bệnh sốt xuất huyết

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