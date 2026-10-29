Nam thanh niên khỏe mạnh sốc sốt xuất huyết phải thở máy: Bác sĩ khuyến cáo không chủ quan

Nam thanh niên sốc sốt huyết được chăm sóc tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương - Ảnh: BVCC

Người trẻ khỏe mạnh vẫn có thể sốc sốt xuất huyết

Bệnh nhân là anh L.T.S. (23 tuổi, trú tại Tuyên Quang), trước đó chưa ghi nhận bệnh lý nền, khởi phát sốt cao, đau tức bụng và tự dùng thuốc tại nhà nhưng không cải thiện. Đến ngày thứ ba, người bệnh xuất hiện thêm đại tiện phân lỏng nhiều lần, buồn nôn, mệt mỏi.

Sau khi được chẩn đoán sốt xuất huyết tại cơ sở y tế gần nhà và điều trị truyền dịch, tình trạng bệnh nhân tiếp tục xấu đi, tụt huyết áp, suy hô hấp, phải đặt nội khí quản, thở máy trước khi chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

ThS.BS Phạm Văn Phúc, Phó giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực của bệnh viện, cho biết khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch.

Dù thở máy với nồng độ oxy 100%, độ bão hòa oxy máu chỉ đạt khoảng 80%. Người bệnh tụt huyết áp, phải sử dụng thuốc vận mạch, kèm bất thường chức năng gan, thận và đông máu.

Bệnh nhân được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết Dengue, suy hô hấp nặng tiến triển thành hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS). Do tình trạng thiếu oxy không cải thiện dù đã thở máy tối đa, các bác sĩ quyết định sử dụng kỹ thuật trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể (VV-ECMO), kết hợp lọc máu liên tục và các biện pháp hồi sức chuyên sâu.

Sau 13 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân được rút ECMO và ống nội khí quản, hiện tỉnh táo và tiếp tục được theo dõi.

Theo bác sĩ Phúc, sốt xuất huyết có thể diễn biến nặng ngay cả ở người trẻ, trước đó khỏe mạnh. Đặc biệt, giai đoạn nguy hiểm thường rơi vào ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 của bệnh, khi người bệnh bắt đầu giảm sốt hoặc vừa hết sốt.

Sốt xuất huyết có thể chuyển nặng dù khỏe mạnh, không chủ quan

Theo bác sĩ chuyên khoa I Lê Thị Giao Thi, Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Đặc biệt, các dấu hiệu ban đầu đôi khi khó nhận biết và bệnh có thể chuyển nặng nhanh nếu không được theo dõi, xử trí kịp thời.

"Đối với thanh thiếu niên, dù có thể tự nhận biết và mô tả triệu chứng tốt hơn, vẫn không nên chủ quan khi mắc bệnh, bởi sốt xuất huyết có thể diễn tiến nặng ngay cả ở những người trẻ tuổi, khỏe mạnh trước đó. Các biến chứng nguy hiểm có thể gặp gồm sốc sốt xuất huyết, xuất huyết nặng hoặc suy tạng", bác sĩ Thi cho hay.

Tiêm chủng ngừa sốt xuất huyết tại Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu - Ảnh minh họa

Khi người bệnh có biểu hiện cảnh báo như đau bụng nhiều hoặc liên tục, nôn ói nhiều, chảy máu mũi hoặc chân răng, mệt lả, li bì, bứt rứt bất thường, không uống được, tiểu ít hoặc tay chân lạnh cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế ngay.

Bác sĩ Thi cũng khuyến cáo người dân cần duy trì các biện pháp phòng bệnh quanh năm, đặc biệt trước và trong mùa mưa, như loại bỏ nước đọng, diệt lăng quăng, diệt muỗi và phòng tránh muỗi đốt.

Bên cạnh đó, vi rút Dengue có 4 type huyết thanh là DENV-1, DENV-2, DENV-3 và DENV-4. Sau khi mắc một type, cơ thể có thể hình thành miễn dịch lâu dài với type đó nhưng không đồng nghĩa được bảo vệ hoàn toàn trước các type còn lại. Vì vậy, một người có thể mắc sốt xuất huyết nhiều lần trong đời.

Đặc biệt, nhiễm Dengue lần thứ hai với type vi rút khác có thể làm tăng nguy cơ diễn biến nặng. Do đó, người từng mắc sốt xuất huyết không nên cho rằng mình đã có đủ miễn dịch để không cần phòng bệnh.

Tiêm vắc xin là biện pháp phòng bệnh chủ động hiệu quả - Ảnh minh họa

Phòng bệnh chủ động để giảm thiểu nguy cơ

Bên cạnh biện pháp tránh muỗi, các chuyên gia khuyến cáo người dân có thể tham khảo những biên pháp phòng bệnh chủ động khác như tiêm vắc xin. Hiện Việt Nam có vắc xin Qdenga phòng sốt xuất huyết do cả 4 type vi rút Dengue, được cấp phép sử dụng cho người từ 4 tuổi trở lên. Lịch tiêm gồm 2 mũi, cách nhau 3 tháng.

Theo bác sĩ Thi, vắc xin giúp giảm nguy cơ mắc sốt xuất huyết có triệu chứng và nhập viện. Người đã từng mắc bệnh vẫn có thể được xem xét tiêm nếu thuộc nhóm tuổi được chỉ định.

Tuy nhiên, việc tiêm chủng cần được tư vấn, khám sàng lọc để đánh giá mức độ phù hợp với tình trạng sức khỏe, đặc biệt ở những người có yếu tố cần lưu ý như phụ nữ mang thai hoặc người suy giảm miễn dịch.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh vắc xin không bảo vệ tuyệt đối trước sốt xuất huyết, cũng không ngăn muỗi đốt hay làm giảm số lượng muỗi trong môi trường. Vì vậy, tiêm chủng cần đi cùng các biện pháp kiểm soát muỗi, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi và theo dõi sức khỏe đúng hướng dẫn.