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TP.HCM trả chuyên gia tới 265 triệu đồng/tháng, thưởng khuyến khích công trình gần 1,6 tỉ đồng cho cá nhân

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CHÂU TUẤN
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CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN
BÁ SƠN
BÁ SƠN

Sáng 30-10, HĐND TP.HCM đã thông qua chủ trương nghị quyết cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, người có tài năng.

TP.HCM trả chuyên gia tới 265 triệu đồng/tháng, thưởng công trình hơn 1,5 tỉ đồng - Ảnh 1.

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh phát biểu tại kỳ họp - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo nội dung nghị quyết quy định cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, người có tài năng làm việc tại TP.HCM, chuyên gia được ký hợp đồng có thể nhận thu nhập hằng tháng tối đa 265,5 triệu đồng, cùng khoản khuyến khích theo công trình lên tới 1,593 tỉ đồng đối với một cá nhân.

Theo quy định, nhóm chuyên gia, người có tài năng được thu hút bằng hình thức ký hợp đồng sẽ được hưởng các chính sách đãi ngộ theo yêu cầu nhiệm vụ, năng lực và kết quả công việc.

Mức thu nhập hằng tháng được tính từ 20 đến 50 lần mức lương tối thiểu vùng I, tương đương 106,2 đến 265,5 triệu đồng/người/tháng. Mức cụ thể không áp dụng đồng loạt mà dựa trên yêu cầu nhiệm vụ.

Chuyên gia còn được hỗ trợ một khoản ban đầu khi ký hợp đồng lần đầu. Với tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng, nhà khoa học trẻ tài năng, kỹ sư trẻ tài năng và chuyên gia khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, mức hỗ trợ là 531 triệu đồng/người. 

Các nhóm chuyên gia, người có tài năng còn lại được hỗ trợ 424,8 triệu đồng/người.

Đặc biệt, cơ chế khuyến khích được tính trực tiếp theo công trình, sản phẩm thay vì chỉ trả thu nhập hằng tháng. 

Khoản này chỉ được chi khi công trình được nghiệm thu đạt yêu cầu hoặc được phê duyệt, có kết quả cụ thể và xác định được giá trị đóng góp.

Với công trình do cá nhân làm, mức khuyến khích bằng 5% kinh phí ngân sách TP.HCM thực tế chi cho công trình, nhưng không thấp hơn 106,2 triệu đồng.

Nếu công trình có kinh phí ngân sách thành phố vượt 20 tỉ đồng, mức khuyến khích tối đa là 300 lần mức lương tối thiểu vùng I, tương đương 1,593 tỉ đồng/người/công trình.

Trường hợp công trình do nhóm chuyên gia cùng làm, tổng mức khuyến khích bằng 5% kinh phí ngân sách thành phố thực tế chi trả. Mức bình quân mỗi thành viên không thấp hơn 53,1 triệu đồng/người/công trình. Tổng mức khuyến khích tối đa của nhóm là 3,186 tỉ đồng.

Chính sách cũng mở rộng cách tìm người, trong đó có hình thức tiến cử đối với nhiệm vụ cấp bách, quan trọng hoặc công trình có tính chất đặc thù.

Ngoài ra, người được thu hút còn có các chính sách về nhà ở, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ gia đình và điều kiện nghiên cứu…

TP.HCM trả chuyên gia tới 265 triệu đồng/tháng, thưởng công trình hơn 1,5 tỉ đồng - Ảnh 2.

Các đại biểu tại kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

TP.HCM thông qua chính sách thu hút nhân lực y tế

HĐND TP.HCM cũng đã thông qua nghị quyết quy định một số chính sách thu hút, hỗ trợ và phát triển nguồn nhân lực y tế tại TP.HCM.

Theo nghị quyết, người được tuyển dụng lần đầu vào Trung tâm Cấp cứu 115 được hưởng khoản thu hút một lần.

Mức cao nhất là 80 lần mức lương tối thiểu tháng vùng I đối với bác sĩ nội trú, bác sĩ có học vị thạc sĩ, chuyên khoa cấp I trở lên; 40 lần đối với bác sĩ còn lại và 30 lần đối với dược sĩ, y sĩ, điều dưỡng, cấp cứu viên ngoại viện có trình độ cao đẳng trở lên.

Nhân lực trực tiếp tại Trung tâm được hỗ trợ 3 triệu đồng/người/tháng.

TP.HCM trả chuyên gia tới 265 triệu đồng/tháng, thưởng công trình hơn 1,5 tỉ đồng - Ảnh 1.Ngành bán dẫn, logistics vào ‘tầm ngắm’ đào tạo nhân lực của TP.HCM

TP.HCM nghiên cứu bổ sung công nghệ bán dẫn, logistics và quản lý chuỗi cung ứng vào đề án đào tạo nhân lực trình độ quốc tế. Công nghệ số, robot - tự động hóa và năng lượng tái tạo cũng được đưa vào nhóm ngành nghiên cứu.

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    Chủ đề: chuyên gia Sở Khoa học và Công nghệ nhân tài thu hút nhân tài TP Hồ Chí Minh HĐND TP.HCM

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