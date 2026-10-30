Đại biểu HĐND TP.HCM: Quy hoạch TOD quanh ga metro, nhà dân có phải di dời?

Đại biểu, linh mục Trần Quang Vinh nêu vấn đề TOD và nhà ở xã hội tại phiên thảo luận thuộc kỳ họp HĐND TP.HCM sáng 30-10 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tại phiên thứ 3, thảo luận của đại biểu HĐND TP.HCM sáng 30-10, đại biểu linh mục Trần Quang Vinh nêu vấn đề về nhu cầu nhà ở xã hội và quy hoạch TOD theo thắc mắc của cử tri.

Công khai xét duyệt mua nhà ở xã hội

Đại biểu, linh mục Trần Quang Vinh cho biết nhà ở xã hội là nhu cầu cấp thiết của người thu nhập thấp, nhiều người dân quan tâm cơ quan nào có thẩm quyền xét duyệt hồ sơ, thủ tục đăng ký và những đối tượng cụ thể được mua nhà.

Đại biểu đề nghị thành phố công khai, minh bạch quy trình xét duyệt để nhà ở xã hội đến đúng người có nhu cầu, tránh tình trạng người cần nhà không mua được, trong khi người có tiền lại mua để đầu cơ, bán lại kiếm lời.

Đối với quy hoạch TOD dọc tuyến metro số 2, đại biểu cho biết nhiều người dân sống hai bên đường Trường Chinh, Cách Mạng Tháng Tám, trong đó có giáo dân các giáo xứ Nam Thái, Tân Châu, Tân Việt, Tân Thành, Nhân Hòa... băn khoăn nhà ở và cơ sở tôn giáo có bị giải tỏa, di dời hay không.

Ông Võ Khánh Hưng - Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM - cho biết Sở là đầu mối xét duyệt hồ sơ mua nhà ở xã hội tại TP.HCM.

Người dân nộp hồ sơ tại chủ đầu tư dự án. Sau đó, chủ đầu tư tổng hợp danh sách gửi Sở Xây dựng xem xét điều kiện mua và thông báo kết quả. Việc ký hợp đồng mua bán do chủ đầu tư và người mua thực hiện.

Liên quan việc tháo gỡ vướng mắc cho các dự án nhà ở xã hội, Sở Xây dựng đang rà soát pháp lý, tình trạng đầu tư để tham mưu UBND TP.HCM xử lý theo Nghị quyết 29 của HĐND hoặc thu hồi dự án để lựa chọn chủ đầu tư theo Điều 12 Luật Phát triển đô thị năm 2026.

Ông Võ Khánh Hưng - Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM - trao đổi tại phiên thảo luận - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Về chính sách bồi thường cho người dân bị di dời, việc chuyển tiếp được giải quyết theo quy định pháp luật đất đai.

Đối với kế hoạch chỉnh trang nhà ở ven sông, kênh rạch giai đoạn 2025-2030, Sở Xây dựng cho biết thành phố đặt mục tiêu di dời 41.540 căn nhà trong giai đoạn 2026-2030, với tổng vốn dự kiến hơn 404.185 tỉ đồng.

Kế hoạch gồm 76 dự án, trong đó có 59 dự án đầu tư công và 17 dự án PPP. Ngoài ra, thành phố dự kiến xây dựng 18 dự án nhà ở tái định cư, bổ sung 18.654 căn hộ tại 20 khu đất.

Không giải tỏa toàn bộ nhà đất trong khu vực TOD

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM Trương Trung Kiên trao đổi về quy hoạch TOD - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Về quy hoạch TOD, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM Trương Trung Kiên cho biết việc người dân có nhà trong khu vực quy hoạch TOD có phải di dời, giải tỏa hay không được xác định trong quá trình lập quy hoạch chi tiết từng khu vực.

TOD là mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng. Theo Nghị quyết 26 đã được HĐND TP.HCM thông qua tại kỳ họp trước, thành phố sẽ phát triển các khu đô thị nén xung quanh nhà ga, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận và sử dụng giao thông công cộng, nhất là metro.

Sau khi xác định vị trí các nhà ga, cơ quan chức năng sẽ xác định ranh giới lập quy hoạch TOD. Quá trình lập quy hoạch sẽ rà soát hiện trạng, quỹ đất và điều kiện phát triển để xác định khu vực xây dựng mới hoặc giữ lại cải tạo, chỉnh trang.

Như vậy, không phải toàn bộ nhà đất trong khu vực TOD đều bị giải tỏa. Những khu vực hiện hữu có điều kiện phù hợp vẫn có thể được giữ lại để chỉnh trang, cải tạo.

"Về việc công bố và triển khai quy hoạch, sau khi quy hoạch tổng thể được phê duyệt, thành phố sẽ công bố rộng rãi trong vòng 30 ngày. UBND TP.HCM sau đó phê duyệt kế hoạch thực hiện, trong đó xác định nguồn lực, phân công nhiệm vụ và hướng dẫn các địa phương. Thành phố cũng sẽ tổ chức hội thảo, tập huấn để các địa phương phối hợp triển khai", ông Kiên cho hay.