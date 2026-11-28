



Phối cảnh dự án metro số 2 TP Thủ Dầu Một - TP.HCM - Ảnh: Liên danh tư vấn

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong tại cuộc họp Thường trực UBND TP.HCM thống nhất đề xuất của Sở Xây dựng về thông số kỹ thuật cơ bản đoàn tàu và hệ thống cấp điện sức kéo áp dụng chung cho các tuyến đường sắt đô thị (metro) trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, thông số kỹ thuật đoàn tàu sẽ có chiều rộng toa xe 3,2m, chiều cao tối đa 3,8m (không bao gồm chiều cao hệ thống điều hòa không khí). Hệ thống cấp điện sức kéo sử dụng điện áp 1.500 VDC, cấp điện trên cao, làm phương án tiêu chuẩn áp dụng chung cho các tuyến metro.

Đối với metro số 2 (đoạn Bến Thành - Tham Lương và đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm), UBND TP.HCM thống nhất điều chỉnh chiều rộng toa xe lên 3,2m, chiều cao tối đa 3,8m và chiều dài đoàn tàu 6 toa lên 135m, bảo đảm đồng bộ thông số kỹ thuật chung toàn mạng lưới metro, không làm thay đổi tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các sở, ngành, Ban Quản lý Đường sắt đô thị và các đơn vị liên quan hướng dẫn, triển khai thống nhất các thông số kỹ thuật nêu trên; kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm tính đồng bộ, khả năng kết nối và hiệu quả đầu tư toàn mạng lưới.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, cập nhật các thông số kỹ thuật nêu trên vào hồ sơ và quá trình triển khai các dự án thuộc phạm vi quản lý; bảo đảm tuân thủ quy định, không làm tăng tổng mức đầu tư đã được phê duyệt và không ảnh hưởng tiến độ thực hiện dự án.

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu trong quá trình triển khai, các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp, kịp thời báo cáo thành phố những khó khăn, vướng mắc và vấn đề vượt thẩm quyền để xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Ý nghĩa chiến lược trong hành trình xây dựng mạng lưới metro, tiến tới làm chủ công nghệ Theo quy hoạch tổng thể thành phố thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, đến năm 2050, thành phố sẽ hoàn thành 18 tuyến metro với tổng chiều dài khoảng 960km cùng 450km đường sắt nhẹ và tàu điện mặt đất. Hiện thành phố đang nghiên cứu đồng loạt nhiều dự án, trong đó xác định 8 tuyến được ưu tiên đầu tư trong giai đoạn này, hướng tới có 255km metro vào năm 2030. Hiện thành phố đã khởi công 3 tuyến gồm metro số 2 đoạn Tham Lương - Bến Thành, metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm và đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ. Từ nay đến cuối năm 2026, dự kiến có thêm 5 tuyến được khởi công, gồm tuyến Thủ Thiêm - Long Thành, metro số 2 đoạn Tham Lương đến ranh tỉnh Tây Ninh, metro số 6 giai đoạn 1 (Phú Hữu - Tân Sơn Nhất), metro số 2 TP Thủ Dầu Một - TP.HCM, metro số 1 TP mới Bình Dương - Suối Tiên. Khi sử có cùng tiêu chuẩn kỹ thuật, thành phố sẽ giảm sự phân tán về chủng loại thiết bị, phương tiện, thuận lợi hơn trong công tác thi công, bảo dưỡng, đào tạo nhân lực và quản lý khai thác. Về lâu dài, việc chuẩn hóa sẽ giúp tối ưu chi phí đầu tư, vận hành toàn mạng lưới, tạo điều kiện tiếp nhận, chuyển giao và làm chủ công nghệ, từng bước phát triển công nghiệp đường sắt đô thị trong nước.