Không gian ngầm ở ga Bến Thành thuộc tuyến metro số 1 (TP.HCM) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Theo quy định của UBND TP.HCM, công trình ngầm được chia thành các nhóm gồm công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, công trình dân dụng như nhà ở, công trình công cộng phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, thương mại, dịch vụ; công trình phục vụ quốc phòng, an ninh và các công trình ngầm khác.

Phạm vi công trình ngầm được xác định theo vị trí, ranh giới trên mặt bằng và giới hạn theo chiều đứng, thể hiện bằng cao độ, độ sâu. Việc xác định dựa trên quy hoạch, hồ sơ dự án, thiết kế xây dựng, hồ sơ hoàn công, giấy phép xây dựng và các giấy tờ pháp lý liên quan.

Hệ thống dữ liệu dùng chung về không gian ngầm sẽ tích hợp thông tin quy hoạch, công trình ngầm, công trình trên mặt đất và hạ tầng liên quan trên bản đồ số.

TP.HCM ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS), bản đồ số ba chiều để xác định vị trí, mối liên hệ không gian và tình trạng chồng lấn giữa các công trình.

Dữ liệu quản lý còn có thông tin về chủ đầu tư, chủ sở hữu, đơn vị quản lý, vận hành; hồ sơ thiết kế, nghiệm thu, bảo trì, kiểm định, tình trạng khai thác; địa hình, thủy văn, nguồn nước dưới đất và môi trường.

Sở Xây dựng TP.HCM được giao chủ trì xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và bản đồ số dùng chung. Trong 6 tháng kể từ khi quy định có hiệu lực, Sở phải phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thành phương án tổng thể xây dựng hệ thống, phần mềm quản lý và kết nối dữ liệu, trình UBND TP.HCM phê duyệt.

Trong 12 tháng, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ phải hoàn thành, đưa vào khai thác giai đoạn đầu của hệ thống, ưu tiên tích hợp dữ liệu công trình, danh mục quản lý và thông tin liên quan đến hồ sơ xác định tiền sử dụng không gian ngầm.

Quy định cũng yêu cầu chủ sở hữu, đơn vị quản lý công trình ngầm bảo trì, kiểm định, quan trắc, bảo đảm phòng cháy chữa cháy, thoát nạn, cứu hộ, chống ngập. Công trình phải có hệ thống giám sát, cảnh báo tự động phù hợp, bảo đảm an toàn cho người, công trình và các công trình lân cận.