Hướng tuyến dự án - Ảnh cắt từ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM vừa đăng tải thông tin về tham vấn đánh giá tác động môi trường dự án metro số 2 (đoạn Tham Lương - An Hạ) và tuyến 2S (An Hạ - Khu đô thị Tây Bắc).

Dự án metro được đề xuất theo phương thức PPP

Dự án này do Công ty TNHH Việt Him Lam đề xuất đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Dự án có tổng chiều dài 34km (tuyến chính dài khoảng 32,8km, đường dẫn vào depot dài khoảng 1,2km). Dọc tuyến có 26 nhà ga nằm ở trên cao và depot Phước Hiệp.

Điểm đầu dự án kết nối với metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương tại khu vực cầu Tham Lương (thuộc phường Tây Thạnh và phường Tân Sơn). Điểm cuối nằm tại khu vực ranh giới giữa TP.HCM và tỉnh Tây Ninh (thuộc xã Thái Mỹ, TP.HCM).

Phạm vi dự án đi qua địa phận 10 phường/xã của TP.HCM bao gồm các phường: Tây Thạnh, Tân Sơn, Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây; các xã Bà Điểm, Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Củ Chi, Tân An Hội, Thái Mỹ.

Về công nghệ, dự án sử dụng đoàn tàu điện động lực phân tán (EMU), định hướng vận hành tự động hoàn toàn cấp GoA4.

Giai đoạn đầu dự kiến khai thác đoàn tàu 3 toa, giai đoạn tiếp theo nâng lên đoàn tàu 6 toa theo nhu cầu đi lại.

Theo báo cáo nghiên cứu, hành lang Tây Bắc dọc trục đường Trường Chinh - quốc lộ 22 là cửa ngõ huyết mạch nối khu vực trung tâm thành phố, liên kết trực tiếp với tỉnh Tây Ninh và Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

Khi được triển khai, tuyến metro số 2 (đoạn Tham Lương - An Hạ) và tuyến 2S (An Hạ - Khu đô thị Tây Bắc) cùng với metro số 2 đoạn Tham Lương - Bến Thành (đang thi công) sẽ hình thành một trục đường sắt đô thị xuyên tâm theo hướng Đông Nam - Tây Bắc.

Trục metro này sẽ giúp người dân đi lại thuận lợi, giảm ùn tắc, kẹt xe, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM.

Hướng tuyến dự án đi ra sao?

Quốc lộ 22 (nay là đường Lê Quang Đạo) đoạn qua khu vực huyện Hóc Môn cũ - Ảnh: NGỌC KHẢI

Về tổng quan hướng tuyến, dự án bắt đầu từ khu vực ga Tham Lương, đi theo hướng Tây Bắc dọc hành lang đường Trường Chinh - quốc lộ 22. Toàn bộ hướng tuyến cùng các nhà ga được bố trí trên cao.

Đoạn 1 từ khu vực Tham Lương đến nút giao An Sương (quốc lộ 1), chiều dài khoảng 3,2km, sẽ đi dọc theo dải phân cách giữa đường Trường Chinh. Đây là khu vực đô thị đã hình thành và phát triển tương đối hoàn chỉnh, hai bên tuyến chủ yếu là các công trình nhà ở, công trình thương mại - dịch vụ và các cơ sở kinh doanh dọc mặt tiền đường.

Đoạn 2 từ nút giao An Sương đến khu vực đường vành đai 3 TP.HCM dài khoảng 8km. Đây là trục giao thông đối ngoại quan trọng kết nối khu vực nội thành TP.HCM với khu vực Củ Chi, Hóc Môn cũ và các địa phương thuộc khu vực Tây Bắc.

Hiện trạng quốc lộ 22 trên đoạn tuyến này rộng khoảng 28 - 32m, quy mô từ 4 - 6 làn xe. Hai bên đường chủ yếu là khu dân cư tập trung, công trình thương mại - dịch vụ, cơ sở sản xuất, kinh doanh và một số khu đất chưa xây dựng.

Theo quy hoạch, quốc lộ 22 được định hướng mở rộng với lộ giới khoảng 60m. Phương án tổ chức không gian giao thông trong khu vực có xem xét bố trí tuyến đường sắt đô thị trên cao ở giữa hành lang đường bộ.

Đoạn 3 từ khu vực đường vành đai 3 TP.HCM đến cầu An Hạ dài khoảng 6km. Trên đoạn này, quốc lộ 22 có bề rộng hiện trạng phổ biến khoảng 20 - 28m.

Khu vực này có mật độ dân cư và công trình xây dựng thấp hơn so với đoạn nội thành và ven đô; hai bên đường đan xen giữa khu dân cư, cơ sở kinh doanh, đất nông nghiệp, đất vườn và các khu đất chưa xây dựng.

Đoạn 4 từ cầu An Hạ đến ga cuối S26 dài khoảng 16,8km. Nhìn chung, dọc hành lang quốc lộ 22 qua khu vực này có mật độ xây dựng và dân cư trên đoạn tuyến có xu hướng giảm so với khu vực đầu tuyến, ngoại trừ một số nơi tập trung dân cư và hoạt động thương mại.

Trong khu vực giữa ga S24 và ga S25, tuyến có nhánh kết nối với depot Phước Hiệp. Sau khu vực kết nối depot, tuyến chính tiếp tục kéo dài khoảng 4km đến ga cuối S26 tại khu vực xã Thái Mỹ, gần ranh với tỉnh Tây Ninh.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, khu vực cửa ngõ tây bắc hiện có 13 dự án giao thông đường bộ và đường sắt đô thị đang được triển khai với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 259.000 tỉ đồng; hướng đến hình thành mạng lưới giao thông đa phương thức, hiện đại, kết nối liên vùng, cải thiện khả năng đi lại và mở rộng không gian phát triển đô thị - Lập bảng: ĐỨC PHÚ

Là 1 trong 8 tuyến ưu tiên đầu tư, hoàn thành trong giai đoạn 2026-2030 Theo quy hoạch, đến năm 2050 TP.HCM sẽ hoàn thành 18 tuyến metro với tổng chiều dài khoảng 960km, cùng mạng lưới đường sắt nhẹ và tàu điện mặt đất khoảng 450km. Trong đó, dự án metro số 2 đoạn Tham Lương - An Hạ và tuyến 2S từ An Hạ đến khu đô thị Tây Bắc đang được thành phố triển khai theo hình thức cấp bách, cần phải làm ngay. Đây là 1 trong 8 tuyến thuộc danh mục dự án ưu tiên hoàn thành năm 2030 để thành phố có 255km metro đưa vào khai thác.



Khoan khảo sát địa chất metro số 2 dài 34km từ Tham Lương đến xã Thái Mỹ, giáp tỉnh Tây Ninh Nhiều tổ thi công đang khoan khảo sát địa chất dọc quốc lộ 22, khu vực cửa ngõ tây bắc TP.HCM, phục vụ dự án metro số 2 (đoạn Tham Lương - An Hạ) và tuyến số 2S (đoạn An Hạ - Khu đô thị Tây Bắc).



