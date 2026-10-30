Khoan khảo sát địa chất metro số 2 dài 34km từ Tham Lương đến xã Thái Mỹ, giáp tỉnh Tây Ninh

Tổ thi công khoan khảo sát địa chất trên quốc lộ 22 (nay là đường Lê Quang Đạo, đoạn qua xã Xuân Thới Sơn) - Ảnh: NGỌC KHẢI

Ghi nhận của Tuổi Trẻ, những ngày này, dọc quốc lộ 22 (nay là đường Lê Quang Đạo, đoạn qua xã Xuân Thới Sơn và xã Bà Điểm, thuộc khu vực huyện Hóc Môn trước đây), nhiều tổ thi công đang khoan khảo sát địa chất phục vụ dự án metro số 2 (đoạn Tham Lương - An Hạ) và tuyến số 2S (đoạn An Hạ - Khu đô thị Tây Bắc).

Dọc quốc lộ 22, nhiều vị trí được rào chắn tạm, đặt biển báo công trường đang thi công để phục vụ việc khoan khảo sát địa chất. Nhiều công nhân khẩn trương vận hành máy khoan, lấy mẫu đất đá ở các độ sâu khác nhau nhằm thu thập dữ liệu địa chất.

Bà Lê Thị Ngọc Dung (ngụ xã Xuân Thới Sơn) cho biết vài ngày qua, bà thường xuyên thấy công nhân làm việc cả ngày lẫn đêm để khoan khảo sát địa chất.

"Tôi thấy công nhân làm việc rất tích cực. Tôi mong quốc lộ 22 (đường Lê Quang Đạo) được nâng cấp, mở rộng, đồng thời hai tuyến metro số 2 và 2S được xây dựng, đưa vào sử dụng để việc đi lại của người dân thuận tiện hơn", bà Dung chia sẻ.

Bà Lê Thị Ngọc Dung (ngụ xã Xuân Thới Sơn) cho biết những ngày qua, bà thấy đội thi công tích cực làm việc cả ngày lẫn đêm để khoan khảo sát địa chất - Ảnh: NGỌC KHẢI

Còn anh Phùng Văn Thượng (ngụ xã Hóc Môn) cho biết anh rất phấn khởi khi thấy hoạt động khoan khảo sát địa chất phục vụ dự án hai tuyến metro số 2 và 2S được triển khai. Anh cho rằng dự án khi hoàn thành sẽ góp phần rút ngắn thời gian di chuyển và giúp việc đi lại của người dân thuận tiện hơn.

Theo anh Thượng, mỗi lần đi xe máy từ Hóc Môn đến trung tâm TP.HCM, anh mất hơn một giờ. Vì vậy, anh mong tuyến metro đi vào hoạt động sẽ giúp người dân tiết kiệm đáng kể thời gian đi lại.

"Khi tuyến metro hoàn thành, điều đầu tiên tôi muốn làm là mua vé trải nghiệm hành trình từ Hóc Môn vào trung tâm thành phố. Tôi nghe nói thời gian di chuyển có thể khoảng 30 phút hoặc hơn một chút", anh Thượng chia sẻ.

Dự án metro số 2 đoạn Tham Lương - An Hạ và tuyến 2S từ An Hạ đến khu đô thị Tây Bắc đang được thành phố triển khai theo hình thức cấp bách, cần phải làm ngay. Đây là 1 trong 8 tuyến thuộc danh mục dự án ưu tiên hoàn thành năm 2030 để thành phố có 255km metro đưa vào khai thác.

Về hướng tuyến và phương án thiết kế, Chủ tịch UBND TP.HCM đã thống nhất chủ trương về phương án kéo dài tuyến metro số 2 dọc theo quốc lộ 22 đến ranh tỉnh Tây Ninh. Phương án nhằm tăng cường kết nối liên vùng, đáp ứng nhu cầu vận tải và định hướng phát triển hệ thống đường sắt đô thị trong tương lai.

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu Công ty TNHH Viet Him Lam phối hợp với các sở, ngành hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi trình UBND TP.HCM xem xét, bảo đảm khởi công trong quý 4-2026.

Hướng tuyến metro số 2 đoạn Tham Lương - An Hạ và tuyến 2S từ An Hạ đến khu đô thị Tây Bắc - Ảnh: Viet Him Lam

Theo nghiên cứu sơ bộ của Công ty TNHH Viet Him Lam (doanh nghiệp đề xuất dự án), tổng chiều dài sơ bộ tuyến metro (bao gồm tuyến nhánh) khoảng 34km, bao gồm 26 nhà ga trên cao và một depot. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 102.522 tỉ đồng.

Hướng tuyến đi qua các phường Tây Thạnh, Tân Sơn, Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây; các xã Bà Điểm, Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Củ Chi, Tân An Hội, Thái Mỹ.

Dự án cũng sẽ triển khai theo mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) quanh các nhà ga, tạo điều kiện chỉnh trang đô thị, phát triển các khu chức năng mới và nâng cao khả năng tiếp cận giao thông công cộng của người dân.

Anh Phùng Văn Thượng (ngụ xã Hóc Môn) bày tỏ phấn khởi khi công tác khảo sát địa chất phục vụ dự án hai tuyến metro số 2 và 2S được triển khai - Ảnh: NGỌC KHẢI

Các mũi khoan được triển khai để lấy mẫu đất, đá, phục vụ đánh giá điều kiện địa chất dọc tuyến - Ảnh: NGỌC KHẢI

Tổ thi công khẩn trương khoan khảo sát địa chất - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Biển báo công trường đang thi công đặt tại khu vực khoan khảo sát địa chất - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Một vị trí khoan khảo sát địa chất trên quốc lộ 22, đoạn qua xã Xuân Thới Sơn - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Quốc lộ 22 (nay là đường Lê Quang Đạo) đoạn qua khu vực huyện Hóc Môn cũ - Ảnh: NGỌC KHẢI

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, khu vực cửa ngõ tây bắc hiện có 13 dự án giao thông đường bộ và đường sắt đô thị đang được triển khai với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 259.000 tỉ đồng; hướng đến hình thành mạng lưới giao thông đa phương thức, hiện đại, kết nối liên vùng, cải thiện khả năng đi lại và mở rộng không gian phát triển đô thị - Lập bảng: ĐỨC PHÚ