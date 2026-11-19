Bấm nút khởi công dự án khu nhà ở xã hội xã Bà Điểm - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sáng 19-11, Tập đoàn Vingroup đã tổ chức lễ khởi công dự án khu nhà ở xã hội xã Bà Điểm (TP.HCM) tại vị trí khu đất dự án số 110 Đặng Công Bỉnh, xã Bà Điểm. Đây là dự án thuộc nhóm dự án nhà ở xã hội lớn nhất cả nước từ trước đến nay.

Dự lễ khởi công có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong, cùng Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh và Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh, lãnh đạo nhiều sở ngành.

Phối cảnh tổng thể dự án nhà ở xã hội Bà Điểm - Ảnh: C.T.

Thêm 45.000 căn cho chỉ tiêu nhà ở xã hội của TP.HCM

Theo quy hoạch, dự án có mật độ xây dựng chỉ khoảng 20%, cung cấp khoảng 40.000 căn nhà ở xã hội và 5.000 căn nhà ở xã hội cho thuê, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho gần 68.000 người dân.

Dự án khu nhà ở xã hội xã Bà Điểm do Công ty cổ phần Delta, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup là chủ đầu tư. Dự án nằm trên địa bàn xã Bà Điểm (khu vực Hóc Môn cũ), kết nối trực tiếp với vành đai 3, ga tuyến đường sắt đô thị số 9, trục quốc lộ 22, bến xe An Sương. Dự án này sẽ giúp cư dân dễ dàng di chuyển đến các khu vực khác thuộc TP.HCM, cùng các vùng sản xuất trọng điểm như Tây Ninh, Bình Dương (cũ) và Đồng Nai.

Vị trí thuận lợi tạo điều kiện để khu nhà ở xã hội Bà Điểm trở thành nơi an cư lâu dài dành cho người lao động, chuyên gia đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, cũng như các gia đình đang có kế hoạch lập nghiệp, sinh sống ổn định tại TP.HCM.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại lễ khởi công - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Về giáo dục, dự án có hệ thống gồm 13 trường với 4 trường mẫu giáo, 4 trường tiểu học, 4 trường trung học cơ sở và 1 trường trung học phổ thông.

Hệ thống y tế cũng được bố trí ngay tr