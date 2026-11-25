Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên phục vụ hơn 110.000 lượt khách trong Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11. Trong ảnh: Người dân xếp hàng qua cửa soát vé trước khi lên metro - Ảnh: HỮU DUY

Trước nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TP.HCM (HURC1) cho biết theo kế hoạch được duyệt, ngày 24-11, tuyến metro số 1 hoạt động từ 5h đến 22h với 228 chuyến tàu.

Tuy nhiên trước lượng hành khách lớn, HURC1 đã chủ động bổ sung thêm 4 chuyến tàu, thành 232 chuyến và kéo dài thời gian hoạt động đến 23h, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển, đặc biệt là sau chương trình bắn pháo hoa.

Cùng với việc tăng cường chuyến tàu, lực lượng nhân viên tại các nhà ga được bố trí để hướng dẫn, điều phối hành khách.

Các bộ phận điều độ, lái tàu, kỹ thuật, bảo dưỡng và an ninh phối hợp chặt chẽ, bảo đảm hoạt động vận hành an toàn, thông suốt.

Theo thống kê của HURC1, đã có 110.328 lượt hành khách được phục vụ trong ngày 24-11, tăng 60% so với bình quân ngày thường.

Sản lượng bình quân trên mỗi chuyến đạt 484 hành khách/lượt tàu.

Riêng trong khung giờ 21h - 22h30 (thời điểm diễn ra chương trình bắn pháo hoa), tuyến metro số 1 đã phục vụ 6.885 lượt hành khách. Mức bình quân trong khung giờ cao điểm sự kiện đạt 861 hành khách/lượt tàu

Cũng theo công ty này, tổng số lượt hành khách được metro số 1 phục vụ vận chuyển trong ngày 24-11 đã phá kỷ lục trước đó vào ngày 1-9-2026 (đạt 98.512 hành khách).