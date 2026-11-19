Nhiều sinh viên, học sinh chọn metro số 1 để đi lại mỗi ngày - Ảnh: CHÂU TUẤN

Những thông tin về hoạt động của tuyến metro số 1 được ông Nguyễn Văn Long - Phó trưởng Phòng Quản lý vận tải Sở Xây dựng TP.HCM - cho biết tại họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 19-11.

Theo ông Long, tuyến metro số 1 bắt đầu khai thác thương mại từ ngày 22-12-2024. Đến hết tháng 10-2026, tuyến đã vận chuyển hơn 41,57 triệu lượt hành khách với 155.069 lượt tàu hoạt động an toàn, bình quân khoảng 61.227 lượt khách mỗi ngày.

Riêng 10 tháng đầu năm 2026, tuyến phục vụ khoảng 20,25 triệu lượt khách, bình quân 66.645 lượt khách/ngày. So với cùng kỳ năm 2025, lượng khách tăng khoảng 21%, tương đương hơn 3,5 triệu lượt.

Đặc biệt, metro số 1 đang dần được dùng cho nhu cầu đi lại thường xuyên (đi học, đi làm), thay vì chỉ tham quan, trải nghiệm.

Trong 10 tháng đầu năm, tuyến ghi nhận 3.125.614 lượt khách sử dụng vé tháng, chiếm khoảng 15,43% tổng lượng khách.

Trong thời gian này, tuyến cũng phục vụ 1.729.359 lượt học sinh, sinh viên. Lượng khách tập trung vào giờ cao điểm khá rõ.

Theo số liệu tháng 9-2026, bình quân mỗi lượt tàu chở khoảng 793 khách trong khung giờ 7h-9h và 718 khách trong khung giờ 16h30-18h30, cao hơn mức bình quân 273 khách/lượt tàu trong tháng.

Đến tháng 10-2026, lưu lượng vào giờ cao điểm đạt khoảng 5.700 khách/30 phút theo cả hai hướng.

Theo Sở Xây dựng, qua khảo sát, người dân đánh giá thuận lợi ở thời gian đi lại chủ động, tiện nghi trên tàu và ít bị ảnh hưởng bởi ùn tắc giao thông, thời tiết. Tỉ lệ tàu chạy đúng giờ trong 7 tháng đầu năm đạt khoảng 98%.

Tuy nhiên việc tiếp cận nhà ga và kết nối chặng đầu, chặng cuối vẫn còn bất tiện. Hiện 11/14 ga có bãi giữ xe cá nhân, một số hành khách phải đi bộ khá xa hoặc đi xe cá nhân, xe khác để đến ga và từ ga đến điểm cuối.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Bùi Thanh Nhân; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Tăng Hữu Phong; Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Ngọc Hồi cùng chủ trì họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 19-11 - Ảnh: CHÂU TUẤN

TP.HCM hiện có 68 tuyến xe buýt kết nối trực tiếp với 14 ga metro số 1 và 11 bãi giữ xe. Thành phố đang hoàn thiện phương án vé liên thông xe buýt - metro và ứng dụng MultiGo để tra cứu tuyến, hành trình kết nối nhiều loại hình vận tải.

"Năm 2027 sẽ tiếp tục điều chỉnh tần suất chạy tàu theo nhu cầu, nhất là giờ cao điểm. Hiện tuyến có 17 đoàn tàu 3 toa, giãn cách giờ cao điểm khoảng 6 phút. Đơn vị vận hành cho biết có thể nghiên cứu giảm giãn cách xuống khoảng 4 phút 30 giây trong giới hạn đội tàu hiện có", ông Long cho hay.