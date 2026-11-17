Lễ khánh thành thang máy tại các cầu vượt bộ hành các ga metro trên cao sáng 17-11 - Ảnh: BTC

Dự án được triển khai nhằm hoàn thiện hạ tầng kết nối, tạo điều kiện thuận lợi và an toàn hơn cho người dân khi tiếp cận, sử dụng metro, đặc biệt là người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và phụ nữ mang thai.

Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị, tuyến metro số 1 hiện phục vụ trung bình khoảng 66.000 lượt khách mỗi ngày. Trước nhu cầu đi lại ngày càng lớn, việc bổ sung các tiện ích tại nhà ga được xem là một trong những giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ, tạo thuận lợi cho hành khách và thu hút người dân lựa chọn giao thông công cộng.

Công trình có quy mô 8 thang máy, tải trọng 1.000kg mỗi thang, được bố trí tại 7 cầu vượt bộ hành kết nối với các ga Tân Cảng, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái, Khu công nghệ cao và Đại học Quốc gia.

Không chỉ lắp đặt thang máy, dự án còn triển khai đồng bộ nhiều hạng mục phụ trợ như lối đi bộ tiếp cận có mái che, đường dốc dành cho người khuyết tật, hệ thống camera giám sát và loa thông báo thông minh. Các hạng mục này góp phần hình thành không gian di chuyển an toàn, thân thiện và thuận tiện hơn tại khu vực các nhà ga trên cao.

Việc đưa hệ thống thang máy vào phục vụ giúp hành khách giảm bớt khó khăn khi phải di chuyển bằng cầu thang bộ để lên cầu vượt, đặc biệt đối với những người gặp hạn chế về khả năng vận động hoặc cần hỗ trợ khi đi lại. Đây cũng là giải pháp góp phần từng bước xóa bỏ các rào cản trong tiếp cận giao thông công cộng, hướng đến bảo đảm điều kiện đi lại thuận lợi và bình đẳng cho mọi hành khách.

Việc khánh thành hệ thống thang máy tiếp tục bổ sung tiện ích cho tuyến metro số 1, góp phần hoàn thiện hạ tầng phục vụ hành khách, khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng trong sinh hoạt hằng ngày, hướng đến xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.