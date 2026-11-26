TP.HCM phát động phong trào thi đua sử dụng phương tiện giao thông công cộng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Điểm mới của phong trào là việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sẽ được đưa vào nội dung đánh giá, xếp loại chất lượng định kỳ hằng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương và từng cá nhân.

Đồng thời, tiêu chí này cũng được gắn với bình xét thi đua, khen thưởng. Kết quả được ghi nhận, xác thực điện tử trên nền tảng số, bảo đảm thực chất, minh bạch.

Đối tượng thi đua bao gồm các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các xã, phường, đặc khu, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và người dân đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn thành phố.

Thời gian thi đua bắt đầu từ năm 2026 đến hết năm 2030, chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (2026-2027) sẽ phát động, tạo đột phá về nhận thức và thói quen; tập trung triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ giá vé, chuyển đổi xanh xe buýt nội tỉnh và hoàn thiện liên thông thanh toán không tiền mặt trên ứng dụng MultiGo.

Giai đoạn 2 (2028-2030) sẽ mở rộng mạng lưới, tích hợp đa phương thức (metro, xe buýt điện, xe buýt gom DRT, buýt sông, xe đạp công cộng), thiết lập vùng phát thải thấp, nhân rộng điển hình tiên tiến và tổng kết toàn diện.

TP.HCM phấn đấu đến năm 2030, tỉ lệ người dân sử dụng giao thông công cộng đạt 15% - 20% nhu cầu đi lại của đô thị, 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập triển khai phát động phong trào thi đua và trên 80% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cam kết, thực hiện sử dụng phương tiện giao thông công cộng tối thiểu 2 lần/tuần.

Tỉ lệ thanh toán không tiền mặt trong giao thông công cộng đạt trên 95%, 100% lượt đi lại được xác thực điện tử và ghi nhận trên nền tảng MultiGo. Bên cạnh đó, chỉ số hài lòng của hành khách đạt trên 85%, tỉ lệ xuất bến đúng giờ duy trì trên 95%.

Phong trào nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và người dân về lợi ích của việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, metro, buýt đường thủy, xe đạp công cộng…

Qua đó, từng bước giải quyết căn cơ tình trạng ùn tắc giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông, giảm phát thải, ô nhiễm môi trường, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và phát triển bền vững; động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có mô hình hay, sáng kiến, giải pháp hiệu quả.