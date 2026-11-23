Ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, Phó Trưởng Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM kết luận tọa đàm - Ảnh: BÁ SƠN

Chiều 23-11, ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, Phó Trưởng Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM phát biểu kết luận tọa đàm phát triển mô hình đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn TP.HCM.

Tọa đàm do Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM (Thành ủy TP.HCM) tổ chức, nhận được hàng chục lượt phát biểu của các đại biểu, chuyên gia. Trong đó có nhiều ý kiến tâm huyết của các doanh nhân, đại diện cộng đồng doanh nghiệp.

Đô thị khoa học công nghệ gắn với quy hoạch TP.HCM

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh đề nghị ban tổ chức và cơ quan chức năng thành phố tiếp thu các ý kiến, góp ý tại tọa đàm để tham mưu, đề xuất, biến các hiến kế thành sản phẩm cụ thể.

Trước mắt là hoàn thiện dự thảo nghị quyết về tiêu chí và cơ chế, chính sách phát triển khu đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để trình kỳ họp cuối năm HĐND TP.HCM. Nghị quyết này sẽ cụ thể hóa theo điểm b khoản 2 Điều 30 Luật Phát triển đô thị.

Hồ sơ phải làm rõ tiêu chí hình thành, điều kiện áp dụng chính sách, mô hình quản trị, cơ chế huy động nguồn lực, trách nhiệm thực hiện.

Đồng thời tháo gỡ vướng mắc về đầu tư, đất đai, tài sản công, sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ và thử nghiệm có kiểm soát. Nội dung vượt thẩm quyền cần kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh nhấn mạnh phát triển khu đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phải gắn với Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới, và quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm đã được phê duyệt.

Về cơ chế, mô hình thực hiện tham khảo kinh nghiệm của quốc tế, nhưng cũng phù hợp với tình hình, đặc điểm của TP.HCM. Các quy định bước đầu sẽ tiếp tục được hoàn thiện để giải phóng nguồn lực, thu hút được nhân tài, biến các ý tưởng thành hiện thực…

4 đột phá xây dựng đô thị khoa học công nghệ Bắc TP.HCM

Là đơn vị được giao chủ trì triển khai đề án đô thị khoa học công nghệ Bắc TP.HCM, tại tọa đàm, ông Phạm Ngọc Thuận - Phó Chủ tịch Tập đoàn Becamex (trực thuộc UBND TP.HCM) kiến nghị tập trung triển khai đồng bộ 4 chương trình đột phá và các dự án trọng điểm để phát triển đô thị khoa học công nghệ.

Theo ông Thuận, phát triển đô thị khoa học công nghệ Bắc TP.HCM được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển siêu đô thị TP.HCM. Đồng thời gắn kết chặt chẽ với chương trình và kế hoạch phát triển hạ tầng giao thông chiến lược, tái cấu trúc công nghiệp, phát triển khoa học công nghệ và huy động nguồn lực.

Tập đoàn Becamex đề xuất đột phá phát triển hệ thống giao thông công cộng và mạng lưới đường sắt. Trong chương trình đột phá này, Becamex tích cực chuẩn bị, phối hợp để khởi công tuyến metro số 1 thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên.

Dự kiến trong năm 2027 khởi công tuyến đường sắt lưỡng dụng Chơn Thành - Bàu Bàng - An Bình - Cái Mép, đề xuất theo phương thức đối tác công - tư PPP.

Phối cảnh nhà ga điểm cuối tuyến metro số 1 thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên, là công trình trọng điểm để phát triển đô thị khoa học công nghệ Bắc TP.HCM - Ảnh: B.SƠN chụp lại.

Để dịch chuyển công nghiệp, Becamex chuẩn bị các khu công nghiệp với năng lực tiếp nhận giai đoạn đầu có tổng quy mô 3.641 ha.

Việc chuẩn bị quỹ đất và hạ tầng bảo đảm tái cấu trúc công nghiệp có lộ trình, không làm gián đoạn sản xuất và gắn với phát triển đô thị, dịch vụ, nhà ở và hạ tầng xã hội. Qua đó tạo nền tảng để TP.HCM chủ động thực hiện chương trình di dời, tái cấu trúc không gian phát triển công nghiệp.

Tập đoàn Becamex cũng đề xuất đột phá phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, gắn với việc triển khai các dự án trọng điểm, hình thành chuỗi liên kết đào tạo - nghiên cứu - thử nghiệm - đổi mới sáng tạo - sản xuất - thương mại hóa.

Qua đó tạo nền tảng thu hút doanh nghiệp công nghệ cao, bán dẫn và các trung tâm R&D trong nước, quốc tế. Đồng thời, sẽ tiếp tục đột phá huy động nguồn lực và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút vốn doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác công - tư, vốn tư nhân và đầu tư quốc tế cùng tham gia thực hiện các dự án phát triển.

Phối cảnh vành đai sản xuất công nghệ cao theo đề án đô thị khoa học công nghệ Bắc TP.HCM được trình bày tại tọa đàm - Ảnh: B.SƠN chụp lại.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai - Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM phát biểu tại tọa đàm - Ảnh: T.T.

Đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp lớn đóng góp ý kiến tại tọa đàm - Ảnh: T.T.

Các ý kiến góp ý, hiến kế tại tọa đàm sẽ được tiếp thu để xây dựng và triển khai cơ chế, chính sách phát triển đô thị khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo tại TP.HCM - Ảnh: T.T.