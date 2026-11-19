Đại diện Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị TP.HCM triển khai, trả lời kiến nghị của người dân phường Bình Dương liên quan việc giải phóng mặt bằng dự án tuyến metro số 1 thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên - Ảnh: B.D.

Ngày 19-11, UBND phường Bình Dương, TP.HCM phối hợp cùng Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thu hồi đất để thực hiện dự án tuyến đường sắt đô thị, metro số 1 thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên.

Phường Bình Dương là một trong 7 phường có tuyến metro số 1 thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên đi qua, có điểm đầu của tuyến metro này. Phường Bình Dương cũng là phường có nhiều nhà ga nhất, với 7 nhà ga/19 nhà ga và depot Phú Chánh.

Theo thông tin công bố tại hội nghị, tuyến metro số 1 thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên đoạn qua phường Bình Dương có chiều dài khoảng 9,78 km, với 32,4 km toàn tuyến.

Tổng diện tích đất phải thu hồi tại phường Bình Dương hơn 52,2 ha, với hàng trăm hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi một phần hoặc toàn bộ đất. Tại hội nghị, cơ quan chức năng đã giới thiệu phương án hướng tuyến, vị trí các nhà ga, phạm vi triển khai dự án để người dân biết.

Người dân phường Bình Dương, TP.HCM phát biểu ý kiến - Ảnh: B.D.

Phát biểu tại hội nghị, người dân phường Bình Dương bày tỏ sự đồng thuận với chủ trương triển khai dự án tuyến metro số 1 thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên để góp phần kết nối TP.HCM, phát triển giao thông công cộng, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

Người dân bị ảnh hưởng bởi dự án kiến nghị sớm công bố giá đền bù. Đồng thời công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện sớm để người dân ổn định đời sống, sản xuất kinh doanh.

Một số người dân cũng nêu các thắc mắc, kiến nghị cụ thể như đối với các trường hợp bị thu hồi đất mà phần diện tích còn lại quá nhỏ, nên xem xét thu hồi toàn bộ diện tích còn lại. Đồng thời kiến nghị có các chính sách hỗ trợ về di dời, hỗ trợ chỗ ở mới…

Đại diện cơ quan chức năng đã giải thích, đồng thời ghi nhận các kiến nghị, nguyện vọng của người dân.

Đại diện Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị TP.HCM cho biết sẽ đề xuất cơ quan có thẩm quyền chính sách hỗ trợ thêm phù hợp, đồng thời có chính sách thưởng đối với các trường hợp sớm bàn giao mặt bằng.

Người dân phường Bình Dương có đất bị ảnh hưởng bởi dự án tuyến metro số 1 thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên trao đổi thông tin với cơ quan chức năng - Ảnh: B.D.

Tuyến metro đi qua 7 phường của TP.HCM Tuyến đường sắt đô thị, metro số 1 thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên tổng chiều dài hơn 32,4 km; dự kiến xây dựng 19 nhà ga trên cao, 1 depot Phú Chánh và 1 bãi đỗ tàu. Tuyến metro này đi qua 7 phường của TP.HCM gồm: phường Bình Dương, Phú Lợi, Thuận Giao, An Phú, Tân Đông Hiệp, Dĩ An và Đông Hòa. Tuyến metro số 1 thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên là một trong các tuyến metro được ưu tiên đầu tư tại TP.HCM, dự kiến được khởi công cuối năm 2026, đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2030.