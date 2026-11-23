Các lãnh đạo, đại biểu chủ trì tọa đàm - Ảnh: T.T.

Tọa đàm được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương, phường Bình Dương, TP.HCM với sự tham dự của hàng trăm chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư và các đại biểu, khách mời.

Tham dự và đồng chủ trì tọa đàm có PGS.TS Vũ Hải Quân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, Phó Trưởng Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM; GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai - Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM; ông Trương Minh Huy Vũ - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và ông Lê Văn Thăng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM.

Tìm hướng đi cho đô thị khoa học công nghệ TP.HCM

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ nhấn mạnh tọa đàm diễn ra trong thời điểm đặc biệt, Quốc hội đã thông qua Luật Phát triển đô thị, và TP.HCM đang trong quá trình xây dựng, triển khai các nghị quyết để triển khai luật. Sáng nay, TP.HCM cũng vừa công bố quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm.

Theo quy hoạch, TP.HCM bao gồm 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh, 5 hệ liên kết chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển. Trong đó mô hình khu đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là một mô hình trọng tâm, được kỳ vọng phát huy vai trò dẫn dắt tăng trưởng.

Thông qua tọa đàm, TP.HCM rất muốn lắng nghe các ý kiến để xây dựng khung pháp lý, mô hình phát triển khu đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, vừa đảm bảo cụ thể hóa quy định của Luật Phát triển đô thị, vừa đủ độ linh hoạt và hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư chiến lược cùng các tổ chức nghiên cứu tầm cỡ quốc tế.

Đồng thời, xây dựng cơ chế để phát huy tối đa giải pháp phân cấp, phân quyền cho TP.HCM, hạn chế phát sinh các khâu, các bước trung gian không cần thiết. Xây dựng lộ trình huy động sự tham gia, kết nối ngay từ sớm giữa Nhà nước - nhà trường - viện nghiên cứu - doanh nghiệp để đưa quy hoạch thành sản phẩm đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của TP.HCM.

TS Trương Minh Huy Vũ - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM - Ảnh: B.SƠN

TP.HCM cụ thể hóa các "hiến kế" thành các chính sách, nghị quyết

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cho biết Luật Phát triển đô thị trao cho TP.HCM nhiều thẩm quyền để phát triển khoa học công nghệ. Tọa đàm sẽ lắng nghe các ý kiến từ các tập đoàn, các doanh nghiệp, nhà khoa học, chuyên gia… để xác định cụ thể các chính sách, tiêu chí đối với từng nội dung để phát triển đô thị khoa học công nghệ.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân lấy ví dụ như hiện nay luật cho phép TP.HCM được đầu tư hạ tầng dùng chung và có thể giao cho một đơn vị quản lý, mà đơn vị đó có thể không trực thuộc thành phố.

Đại học Quốc gia TP.HCM nằm trên địa bàn TP.HCM, nhưng trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nếu trước đây thì thành phố không thể giao cho Đại học Quốc gia TP.HCM quản lý, nhưng với quy định mới, thành phố có thể đặt hàng để đại học thực hiện.

Bộ Khoa học và công nghệ sẽ đồng hành cùng TP.HCM để xây dựng các chính sách cho các lĩnh vực mới như mô hình "sandbox", UAV, hoặc xây dựng các mô hình khu công nghiệp thế hệ mới… Đồng thời, sẽ tiếp tục xây dựng các chính sách để thu hút, giữ chân người tài cho các đô thị khoa học công nghệ.

Ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, Phó Trưởng Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM - cho biết thông qua tọa đàm nhằm lắng nghe các hiến kế, đề xuất chính sách, mô hình hay để tham mưu cho Thành ủy TP.HCM.

Tọa đàm không chỉ là một hoạt động khoa học thông thường, mà qua đó các "hiến kế" sẽ được chắt lọc, tiếp thu để cụ thể hóa các cơ chế, chính sách, đưa Luật Phát triển đô thị vào thực tế.

HĐND TP.HCM phối hợp với UBND TP.HCM và các sở, ngành đang tiếp tục phối hợp để xây dựng các nghị quyết cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị, dự kiến thông qua tại kỳ họp cuối năm vào tháng 12-2026.

Với các cơ chế chính sách mới, không chỉ phát triển đô thị khoa học công nghệ đầu tiên tại Bắc TP.HCM, mà từ khu đầu tiên này, sẽ tiếp tục phát triển nhiều đô thị khoa học công nghệ khác.

PGS.TS Vũ Hải Quân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trao đổi tại tọa đàm - Ảnh: T.T.

Ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, Phó Trưởng Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM phát biểu tại tọa đàm - Ảnh: T.T.

Ông Phạm Ngọc Thuận - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Becamex (UBND TP.HCM) - trình bày về kế hoạch, giải pháp phát triển Đô thị Khoa học công nghệ Bắc TP.HCM - Ảnh: T.T.

TS Đoàn Ngọc Xuân - Thành viên Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM - báo cáo đề dẫn tọa đàm - Ảnh: T.T.

Tọa đàm thu hút hàng trăm khách mời là các đại biểu, chuyên gia, đại diện doanh nghiệp để cùng hiến kế - Ảnh: T.T.

TS Trịnh Quang Việt, Đại học Quốc gia TP.HCM trình bày tham luận - Ảnh: T.T.

Các chuyên gia, nhà khoa học hiến kế phát triển đô thị khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo cho TP.HCM - Ảnh: T.T.

Đô thị khoa học công nghệ tạo ra cực tăng trưởng mới cho TP.HCM Trước đó, vào ngày 15-1-2026, tại phường Bình Dương, UBND TP.HCM tổ chức lễ công bố Phát triển Đô thị khoa học công nghệ Bắc TP.HCM. UBND TP.HCM cũng đã có quyết định phê duyệt đề án phát triển Đô thị khoa học công nghệ Bắc TP.HCM. Đề án định vị Đô thị khoa học công nghệ Bắc TP.HCM trở thành một cực tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây được được xem là một trong các trụ cột của hệ thống đổi mới sáng tạo của TP.HCM mới, song song với Đô thị sáng tạo phía Đông và Khu thương mại tự do Phú Mỹ. Theo đề án, các trường đại học cùng với các viện nghiên cứu, các khu công nghiệp thế hệ mới… sẽ là hạt nhân của đề án, nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, cải tiến năng suất lao động, góp phần vào sự phát triển của TP.HCM và cả nước.