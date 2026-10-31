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Thời sự

Xã Thái Mỹ ra mắt mô hình học sinh phổ cập kỹ năng số cho phụ huynh

tác giả
NGỌC KHẢI
NGỌC KHẢI
NGỌC KHẢI

Ngày 31-10, UBND xã Thái Mỹ (TP.HCM) tổ chức Ngày hội 'Chuyển đổi số' năm 2026, với nhiều mô hình, hoạt động thiết thực nhằm đưa các tiện ích số đến gần người dân, trong đó nổi bật là mô hình 'Học sinh phổ cập kỹ năng số cho phụ huynh'.

Thái Mỹ ra mắt mô hình học sinh hướng dẫn phụ huynh sử dụng kỹ năng số - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Nhựt, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Thái Mỹ - trao quyết định thành lập tổ công nghệ số cộng đồng - Ảnh: T.M.

Tại ngày hội, ban tổ chức công bố và trao quyết định thành lập tổ công nghệ số cộng đồng tại 16 ấp sau khi rà soát, kiện toàn nhân sự, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.  

Các tổ công nghệ số cộng đồng trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, các ứng dụng số thiết yếu. Đồng thời, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin và phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng.

Ngày hội đã ra mắt mô hình "Học sinh phổ cập kỹ năng số cho phụ huynh", với sự phối hợp của Trường THPT Quang Trung và Trường phổ thông năng khiếu thể dục, thể thao Củ Chi. 

Mô hình phát huy vai trò của học sinh trong việc hướng dẫn cha mẹ, ông bà sử dụng điện thoại thông minh, cài đặt và thao tác trên các ứng dụng như Công dân số TP.HCM, VNeID, chữ ký số cá nhân và các tiện ích trực tuyến.

Đại diện học sinh Trường THPT Quang Trung, em Lê Vũ Ngọc Hân, lớp 12A2, cho biết nhiều phụ huynh, người lớn tuổi còn gặp khó khăn khi tiếp cận các ứng dụng công nghệ. Vì vậy, việc học sinh hướng dẫn người thân sử dụng các tiện ích số ngay tại gia đình là cách làm gần gũi, thiết thực, góp phần đưa chuyển đổi số đến từng hộ dân.

Thái Mỹ ra mắt mô hình học sinh hướng dẫn phụ huynh sử dụng kỹ năng số - Ảnh 2.

Xã Thái Mỹ ra mắt mô hình học sinh phổ cập kỹ năng số cho phụ huynh

Theo ông Nguyễn Văn Nhựt - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó chủ tịch UBND xã Thái Mỹ - địa phương có diện tích khoảng hơn 62 km2, dân số trên 50.000 người và đang không ngừng vươn mình mạnh mẽ theo định hướng đô thị hóa, gắn với yêu cầu cải cách hành chính và hướng tới mục tiêu nâng cấp thành phường trong tương lai. 

Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số là động lực quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý, cải cách hành chính và phục vụ người dân.

Ông Nhựt cho biết xã sẽ triển khai mô hình "Chuyến xe chuyển đổi số", đưa các trạm hỗ trợ kỹ năng số đến trực tiếp các khu dân cư, giúp người dân tiếp cận và thực hành các tiện ích công nghệ.

Dịp này, xã cũng giới thiệu phần mềm quản lý đối tượng chính sách, hỗ trợ cập nhật, khai thác thông tin và phục vụ công tác quản lý, điều hành trong lĩnh vực an sinh xã hội.

Thái Mỹ ra mắt mô hình học sinh hướng dẫn phụ huynh sử dụng kỹ năng số - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Nhựt, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Thái Mỹ - phát biểu tại ngày hội

Thái Mỹ ra mắt mô hình học sinh hướng dẫn phụ huynh sử dụng kỹ năng số - Ảnh 4.

Ngày hội chuyển đổi số tại xã Thái Mỹ thu hút nhiều học sinh cùng các đại biểu tham gia

Thái Mỹ ra mắt mô hình học sinh hướng dẫn phụ huynh sử dụng kỹ năng số - Ảnh 5.

Học sinh tham gia ngày hội chuyển đổi số tại xã Thái Mỹ

Xã Thái Mỹ ra mắt mô hình mô hình học sinh phổ cập kỹ năng số cho phụ huynh - Ảnh 7.Nhiều xã ở TP.HCM mang chuyển đổi số đến gần người dân

Nhiều xã tại TP.HCM đang triển khai các giải pháp chuyển đổi số theo hướng thiết thực, đưa tiện ích số đến gần người dân, giúp người dân dễ tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

NGỌC KHẢI
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    Chủ đề: Học sinh chuyển đổi số xã Thái Mỹ phụ huynh

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