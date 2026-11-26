Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong làm Tổ trưởng Tổ công tác tháo gỡ các dự án tồn đọng kéo dài ở thành phố - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo Quyết định của UBND TP.HCM, Tổ công tác do Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong làm Tổ trưởng; Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy làm Tổ phó.

Các thành viên gồm: Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Hoàng Vũ Thảnh (thành viên thường trực), Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM Trương Trung Kiên, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Chánh Thanh tra TP.HCM Phạm Văn Nghì, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM Dương Hồng Thắng, Phó Chánh Văn phòng UBND TP.HCM Lê Văn Thành.

Theo UBND TP.HCM, Tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 24-KL/TW ngày 13-4-2026 của Bộ Chính trị về tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài;

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 29/2026/QH16 ngày 24/4/2026 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù xử lý vi phạm pháp luật về đất đai và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài và Nghị định số 147/2026/NĐ-CP ngày 7/5/2026 của Chính phủ cùng các nghị quyết, công điện và văn bản chỉ đạo liên quan.

Nội dung chính là định hướng lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc đối với các công trình, dự án tồn đọng, kéo dài.

Đồng thời khẩn trương triển khai, hoàn thành và sớm đưa các công trình, dự án vào khai thác, sử dụng, bảo đảm chống lãng phí, thất thoát; theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc triển khai và kịp thời chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

UBND TP.HCM giao Sở Tài chính là cơ quan thường trực, có trách nhiệm tham mưu xây dựng kế hoạch, tổng hợp, đề xuất các nội dung cần giải quyết, tháo gỡ; chủ trì, phối hợp với các đơn vị để tổng hợp, báo cáo tiến độ và kết quả giải quyết khó khăn, vướng mắc của các công trình, dự án với cơ quan có thẩm quyền theo quy định, định kỳ hằng tháng hoặc đột xuất.

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Văn phòng UBND TP.HCM sẽ trực tiếp tham mưu Thường trực UBND TP.HCM trong việc chỉ đạo, điều hành Tổ công tác, chủ động kiện toàn nhóm giúp việc để tổng hợp hồ sơ, rà soát các nội dung.

Đồng thời, theo dõi, đôn đốc tiến độ; thẩm định, tham mưu, đề xuất các nội dung liên quan và trình Tổ trưởng, Tổ phó sắp xếp lịch làm việc để nghe báo cáo từng nhóm dự án.

Quyết định này thay thế Quyết định số 3228/QĐ-UBND ngày 1-6-2026 của Chủ tịch UBND TP.HCM về việc kiện toàn Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án tồn đọng kéo dài.