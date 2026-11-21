Ông Phan Công Bằng - Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM - phát biểu tại hội nghị - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Ngày 21-11, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM tổ chức hội nghị quốc tế thông tin và tham vấn kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án metro TP mới Bình Dương - Suối Tiên, metro số 2 TP Thủ Dầu Một - TP.HCM và metro số 6 giai đoạn 1 (Bà Quẹo - Phú Hữu).

Hội nghị thu hút sự tham gia trực tiếp của đông đảo doanh nghiệp, nhà thầu trong nước và quốc tế, cùng nhiều đơn vị tham dự trực tuyến.

Đây là dịp để các đơn vị tìm hiểu quy mô dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đồng thời trao đổi về khả năng tham gia và chuyển giao công nghệ.

Doanh nghiệp Việt tham gia sâu vào các dự án metro

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Công Bằng - Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM - cho biết cả ba tuyến đều thực hiện theo hình thức đầu tư công. Đây là các dự án cấp bách, giúp mở rộng mạng lưới giao thông công cộng, tăng cường kết nối giữa khu vực trung tâm với các cực phát triển mới của thành phố.

Trong đó metro số 6 giai đoạn 1 cùng với metro Thủ Thiêm - Long Thành sẽ kết nối liên thông, mở hành lang bằng đường sắt đô thị nối hai sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất. Còn tuyến metro số 1 TP mới Bình Dương - Suối Tiên cùng metro số 2 TP Thủ Dầu Một - TP.HCM sẽ kết nối với khu vực Bình Dương cũ.

Theo ông Bằng, một trong những nội dung được thành phố định hướng trong hành trình triển khai các dự án đường sắt đô thị là từng bước tăng tỉ lệ nội địa hóa. Mỗi dự án đang được triển khai, thành phố không chỉ hướng đến làm nhanh, hiệu quả mà còn tạo thêm cơ hội để hình thành những sản phẩm, năng lực và thương hiệu của doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực này.

Thời gian qua, thông qua liên danh với nhà thầu nước ngoài, doanh nghiệp Việt Nam đã có thêm cơ hội tiếp cận thực tiễn và tích lũy kinh nghiệm trong triển khai dự án đường sắt đô thị. Khối lượng công việc mà các nhà thầu trong nước đảm nhận trong các liên danh ngày càng tăng lên, từng bước đảm nhận những phần việc có yêu cầu kỹ thuật và công nghệ cao.

Tại hội nghị, nhiều đơn vị tư vấn và doanh nghiệp quốc tế đã chia sẻ kinh nghiệm triển khai dự án, đề xuất giải pháp rút ngắn thời gian thực hiện, nâng cao hiệu quả đầu tư và tăng cường chuyển giao công nghệ - Ảnh: ĐỨC PHÚ

"Với những định hướng đang được triển khai, trong 5-10 năm tới, doanh nghiệp Việt Nam sẽ từng bước nâng cao năng lực, tiến tới làm chủ toàn bộ vòng đời khai thác hệ thống đường sắt đô thị", ông Bằng chia sẻ.

Lãnh đạo Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM mong muốn các nhà thầu trong nước và quốc tế đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm, góp ý về giải pháp. Đây sẽ là cơ sở để chủ đầu tư nghiên cứu, xây dựng phương án tổng thể về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bảo đảm quá trình triển khai các dự án đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng.

Ba tuyến metro quy mô ra sao?

Theo quy hoạch tổng thể thành phố thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm vừa được UBND TP.HCM phê duyệt, đến năm 2050, thành phố sẽ hoàn thành 18 tuyến metro (MRT) với tổng chiều dài khoảng 960km cùng mạng lưới đường sắt nhẹ và tàu điện mặt đất (LRT/Tramway) khoảng 450km.

Hiện thành phố đang đầu tư đồng loạt 8 dự án, hướng tới có 255km metro vào năm 2030. Đến nay đã có ba tuyến đang thi công gồm metro số 2 đoạn Tham Lương - Bến Thành, metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm cùng đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ.

Ba tuyến lấy ý kiến tham vấn hôm nay có kế hoạch khởi công vào cuối năm 2026. Tại hội nghị, đại diện các đơn vị tư vấn thiết kế đã trình bày quy mô, yêu cầu kỹ thuật, các gói thầu cùng nội dung liên quan đến chuyển giao công nghệ của từng dự án.

Theo đó, metro số 2 TP Thủ Dầu Một - TP.HCM dài khoảng 33,2km, trong đó đoạn đi trên cao dài khoảng 17,7km, còn lại đi ngầm. Toàn tuyến dự kiến bố trí 24 nhà ga và một depot tại Hiệp Bình Phước.

Về tiến độ, tổng thời gian thực hiện dự án dự kiến khoảng 68 tháng.

Hướng tuyến metro số 2 TP Thủ Dầu Một - TP.HCM - Ảnh: MAUR

Sơ đồ bố trí depot Hiệp Bình Phước của metro số 2 TP Thủ Dầu Một - TP.HCM - Ảnh: MAUR



Còn metro số 6 giai đoạn 1 (Bà Quẹo - Phú Hữu) dài khoảng 25,67km. Toàn tuyến có 17 nhà ga, gồm 13 ga ngầm, 4 ga trên cao và một depot. Tổng thời gian thực hiện dự án dự kiến 60 tháng.

Sơ đồ mặt bằng tuyến metro số 6 - giai đoạn 1 - Ảnh: MAUR

Theo đại diện tư vấn thiết kế dự án metro số 1 TP mới Bình Dương - Suối Tiên, tuyến có chiều dài khoảng 30,7km với 19 nhà ga và một depot Phú Chánh. Về tiến độ, tổng thời gian thực hiện dự án dự kiến 48 tháng.

Sơ đồ hướng tuyến của metro số 1 TP mới Bình Dương - Suối Tiên - Ảnh: MAUR