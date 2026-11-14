Họp dân triển khai thu hồi đất cho dự án Metro số 2 Thủ Dầu Một - TP.HCM

Đại diện Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM thông tin tới người dân tại phường Bình Hòa về dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ tuyến metro số 2 Thủ Dầu Một - TP.HCM - Ảnh: B.H.

Ngày 14-11, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM phối hợp UBND phường Bình Hòa, UBND phường Thuận An cùng các cơ quan liên quan tổ chức các hội nghị để công bố thông tin, lắng nghe ý kiến của người dân bị thu hồi đất, giải phóng mặt bằng liên quan dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 (metro) Thủ Dầu Một - TP.HCM.

Tại phường Bình Hòa, TP.HCM, lãnh đạo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM thông tin đến người dân, tuyến đường sắt đô thị số 2 TP Thủ Dầu Một - TP.HCM kết nối khu vực Thủ Dầu Một (cũ) với trung tâm TP.HCM theo hành lang quốc lộ 13.

Để đạt mục tiêu phấn đấu đưa tuyến metro này vào khai thác trong năm 2030, công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ được tập trung triển khai trong giai đoạn 2026, 2027.

Theo thông tin công khai tại hội nghị, phường Bình Hòa có hai ga C9, C10 và tổng diện tích đất bị ảnh hưởng để triển khai tuyến metro này là khoảng 95.700m².

Trong 186 trường hợp bị thu hồi đất tại phường Bình Hòa, có khoảng 30 trường hợp thu hồi toàn bộ. Số liệu của từng trường hợp sẽ được xác định cụ thể thông qua đo đạc, điều tra, kiểm đếm và đối chiếu hồ sơ.

Người dân phường Thuận An, TP.HCM có nhà đất bị thu hồi để thực hiện dự án tuyến metro số 2 Thủ Dầu Một - TP.HCM nêu ý kiến - Ảnh: T.A.

Tại phường Thuận An, TP.HCM, đại diện cơ quan chức năng đã thông tin tới người dân về dự án, định hướng triển khai trong thời gian tới.

Tại hội nghị, cơ quan chức năng đã ghi nhận các ý kiến phát biểu của người dân đề nghị làm rõ phạm vi thu hồi đất của từng hộ, đồng thời đề nghị có chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phù hợp. Người dân cũng nêu các ý kiến về việc xử lý đối với các phần đất còn lại sau khi thu hồi, đảm bảo việc đi lại, sinh sống kinh doanh của người dân.

Theo quyết định phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ tuyến metro số 2 Thủ Dầu Một - TP.HCM, dự án này đi qua 16 phường gồm: Bình Dương, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Thuận Giao, Thuận An, Lái Thiêu, Bình Hòa, Tam Bình, Hiệp Bình, Bình Thạnh, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, Xuân Hòa, Sài Gòn, Bến Thành và Bàn Cờ.

Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho tuyến metro này là hơn 36.586 tỉ đồng, thực hiện từ ngân sách, do Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM làm chủ đầu tư.

Tổng diện tích đất dự kiến bị ảnh hưởng khoảng 85,8ha với tổng cộng khoảng 2.652 trường hợp. Trong đó 2.092 trường hợp bị thu hồi một phần đất và 560 trường hợp bị thu hồi toàn bộ.

Tuyến metro số 2 Thủ Dầu Một - TP.HCM dài khoảng 33,2km, với 17,8km đi ngầm, còn lại đi trên cao. Điểm đầu dự án nằm tại ga S5 thuộc tuyến metro 1 TP mới Bình Dương - Suối Tiên (phường Bình Dương), điểm cuối tại ga Tao Đàn thuộc metro số 2 TP.HCM (phường Bến Thành).

Tuyến metro số 2 Thủ Dầu Một - TP.HCM là dự án được ưu tiên đầu tư, dự kiến khởi công cuối năm 2026 và đặt mục tiêu hoàn thành vào 2030.