Metro Bến Thành - Suối Tiên thêm bảng chỉ dẫn, hành khách dễ tìm đường ra

Lối ra số 1, 2 và 3 đều có thể di chuyển sang chợ Bến Thành - Ảnh: THY NHUNG

Cửa ra Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) vừa được bổ sung các bảng hướng dẫn nhằm giúp hành khách dễ dàng định hình phương hướng, kết nối nhanh chóng với các điểm đến trên mặt đất, đặc biệt là những người lần đầu trải nghiệm hoặc du khách du lịch.

Nhận diện trực quan từ sảnh chờ đến cửa ra

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, các cửa ra từ cửa soát vé, khu vực phân nhánh hành lang và trước các lối thang cuốn, thang máy đều được bổ sung các tấm biển màu vàng với nội dung tên đường hoặc sơ đồ hướng dẫn. Màu vàng đặc trưng của các biển hướng dẫn cũng giúp hành khách dễ dàng nhìn thấy.

Không chỉ hiển thị số thứ tự cửa ra Cổng 1, Cổng 2, Cổng 3, các biển báo mới còn ghi chú cụ thể tên tuyến đường kết nối hoặc trạm xe buýt lân cận.

Các lối ra số 1, 2 và 3 đều đã thêm bảng hướng dẫn màu vàng - Ảnh: THY NHUNG

Ví dụ, lối ra 1 là Công viên 23/9, đường Phạm Ngũ Lão, đường Lê Lai, đường Trần Hưng Đạo hay các tuyến xe buýt số 28, 69, 155 và 156.

Ở lối ra số 1, 2 và 3 đều ra được chợ Bến Thành. Lối ra số 3 là đường Phan Chu Trinh, Lê Thành Tôn. Lối ra số 4 là đường Lê Lợi và Nguyễn Huệ.

Tương tự như vậy với các lối ra khác, lối ra số 5 là đường Lê Lợi, đường Đồng Khởi. Lối ra số 6 là đường Lê Lai, Lê Lợi và Huỳnh Thúc Kháng.

Lối ra 5 và 6 cũng được hướng dẫn rõ các tuyến đường đi ra - Ảnh: THY NHUNG

Việc tinh chỉnh nhỏ này mang lại hiệu quả rõ rệt cho trải nghiệm của hành khách thường nhật lẫn người đi tàu.

Chị Hoàng Mai (34 tuổi, ngụ phường Thủ Đức) chia sẻ: "Những lần trước đi tàu ở ga Bến Thành, bước qua cổng soát vé là tôi rất dễ mất phương hướng vì ga rộng và có quá nhiều hướng rẽ. Hôm nay quay lại, chỉ cần nhìn thẳng là thấy sơ đồ hướng dẫn màu vàng cho các lối ra, thấy ngay mũi tên chỉ ra hướng đường Lê Lợi và trạm xe buýt. Rất trực quan và tiết kiệm thời gian".

Các lối ra đã thêm các hướng dẫn chi tiết hơn - Ảnh: THY NHUNG

Bác Trần Văn Hùng (67 tuổi, cán bộ hưu trí) chia sẻ: "Người lớn tuổi như chúng tôi mắt kém, bảng hướng dẫn chữ to, nền màu vàng dễ nhận diện nên tôi tự tin đi một mình mà không cần chờ người nhà dắt hay phải hỏi nhân viên nhà ga".

Sơ đồ ngay cửa soát vé cho hành khách dễ dàng nhìn thấy - Ảnh: THY NHUNG

Thạc sĩ Lê Trung Tính, Phó Chủ tịch Hiệp hội vận tải TP.HCM, cho biết trong thiết kế hạ tầng giao thông công cộng hiện đại, hệ thống định vị không gian quan trọng không kém công nghệ vận hành tàu. Nhà ga metro ngầm hay đa tầng là không gian kín, dễ gây cảm giác mất phương hướng.

Theo ông, việc bổ sung thông tin trực quan theo hành trình di chuyển tự nhiên của người đi bộ chứng minh đơn vị vận hành đã lắng nghe phản hồi thực tế để tiệm cận với tiêu chuẩn quốc tế.

Metro các nước chỉ đường cho hành khách ra sao?

Hệ thống metro ở nhiều nước chú trọng biển chỉ dẫn trực quan, giúp hành khách xác định tuyến cần đi, hướng di chuyển và lối ra phù hợp.

Tại Nhật Bản, khi đến ga, hành khách có thể tìm tuyến tàu mình cần đi trên các biển chỉ dẫn. Biển ghi tên tuyến, hướng tàu chạy, số sân ga và tên các ga trên từng hướng, trong đó có những ga chính.

Hành khách chỉ cần tìm đúng tuyến và hướng đi, sau đó kiểm tra số sân ga để đến đúng nơi chờ tàu.

Khi đã lên tàu, các bảng thông tin phía trên cửa toa tiếp tục hiển thị ga hiện tại, ga tiếp theo và thời gian còn lại đến điểm đến. Nhờ đó, hành khách có thể theo dõi hành trình và biết khi nào cần xuống tàu.

Ở Singapore, các bảng chỉ dẫn lối ra cung cấp nhiều thông tin hơn. Bên cạnh tên các địa danh xung quanh nhà ga, bảng còn có các tiện ích quan trọng và thông tin về những điểm dừng xe buýt.

Tại London (Anh), biển chỉ dẫn "Lối ra" được thiết kế khác với các biển chỉ hướng thông thường. Chữ màu vàng được đặt trên nền đen, tạo sự khác biệt để hành khách dễ nhận biết.

Tên đường phố hoặc điểm kết nối với hệ thống đường sắt quốc gia có thể được ghi chung trên biển. Nhờ đó, hành khách biết cửa ra dẫn đến khu vực nào trước khi rời nhà ga.

Tại Đài Loan (Trung Quốc), các biển báo chỉ dẫn được bố trí dọc theo lối đi để hướng dẫn hành khách ra vào nhà ga và di chuyển giữa các khu vực.

Tại mỗi cửa ra, biển chỉ dẫn không chỉ ghi số cửa mà còn cho biết các địa danh, tòa nhà và điểm nổi bật ở gần đó. Nhờ vậy, hành khách có thể chọn cửa ra dựa trên nơi mình muốn đến.

Mỗi ga còn có bản đồ khu vực và thông tin chuyển tuyến. Bản đồ lấy nhà ga làm trung tâm, thể hiện đường phố, các tòa nhà lớn và những điểm kết nối giao thông trong phạm vi khoảng 1,6 km.