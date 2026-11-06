13 tuyến buýt đổi lộ trình để làm đường khu Đại học Quốc gia TP.HCM và metro Bến Thành - Tham Lương

Từ ngày 6 và 7-11, 13 tuyến xe buýt sẽ thay đổi lộ trình, trong đó có 11 tuyến qua khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM - Ảnh: THUẬN VĂN

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Trung tâm) vừa thông báo tạm điều chỉnh lộ trình hoạt động của 11 tuyến xe buýt số 8, 10, 19, 33, 50, 52, 53, 99, 166, 170 và 60-5 do ảnh hưởng của việc rào chắn, điều tiết giao thông phục vụ thi công công trình đường Trục trung tâm (đại lộ Đại học) tại khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM.

Trung tâm cho biết theo thông báo của Ban Quản lý dự án xây dựng Đại học Quốc gia TP.HCM, từ ngày 6-11, đơn vị thi công tiến hành lắp đặt hàng rào tôn, rào chắn toàn bộ đường Trục trung tâm (đại lộ Đại học) và một phần đường Liên khu 3 (Nguyễn Bỉnh Khiêm), đoạn từ ngã ba đường Liên khu 2 (Nguyễn Hiền) đến nút giao với đường 621 (đại lộ Đại học) hiện hữu.

Do đó, để bảo đảm an toàn giao thông và duy trì hoạt động vận tải hành khách công cộng thông suốt, Trung tâm thông báo tạm điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt bị ảnh hưởng. Thời gian điều chỉnh từ hôm nay cho đến 31-12-2026.

11 tuyến xe này sẽ chuyển sang các tuyến đường xung quanh đường Tân Lập, Nguyễn Hiền, Tạ Quang Bửu, Thánh Gióng… trước khi tiếp tục đi lộ trình cũ.

Bên cạnh đó, từ ngày 7-11, Trung tâm cũng sẽ tạm điều chỉnh lộ trình hoạt động của các tuyến xe buýt số 23 và 64 do ảnh hưởng của việc rào chắn thi công nhà ga ST8 (ga Nguyễn Hồng Đào), thuộc dự án xây dựng metro số 2 Bến Thành - Tham Lương.

Theo phương án mới, tuyến xe buýt số 23 (Bến xe buýt Chợ Lớn - Cầu Lớn), lượt đi từ Bến xe buýt Chợ Lớn, đoạn đường Âu Cơ - Nguyễn Hồng Đào - Trường Chinh được điều chỉnh di chuyển theo đường Âu Cơ - Nguyễn Hồng Đào - Bàu Cát - Trương Công Định - Trường Chinh, sau đó tiếp tục theo lộ trình hiện hữu.

Lượt về từ Cầu Lớn đi Bến xe buýt Chợ Lớn, đoạn đường Trường Chinh - Nguyễn Hồng Đào - Âu Cơ được điều chỉnh thành đường Trường Chinh - Trương Công Định - Bàu Cát - Nguyễn Hồng Đào - Âu Cơ, sau đó tiếp tục theo lộ trình hiện hữu.

Còn tuyến xe buýt số 64 (Bến xe Miền Đông - Đầm Sen), lượt đi không thay đổi lộ trình.

Riêng lượt về từ Đầm Sen đi Bến xe Miền Đông, để tránh khu vực thi công ga ST08 (Nguyễn Hồng Đào), đoạn đường Âu Cơ - Trương Công Định - Bàu Cát - Nguyễn Hồng Đào - Trường Chinh được điều chỉnh thành đường Âu Cơ - Trương Công Định - Bàu Cát - Đồng Đen - Trường Chinh.

Để tránh khu vực thi công ga ST07 (Bảy Hiền), đoạn đường Trường Chinh - Hoàng Văn Thụ được điều chỉnh đi theo hướng đường Trường Chinh rẽ phải vào Lý Thường Kiệt, quay đầu tại vòng xoay Lạc Long Quân - Lý Thường Kiệt, rồi đi theo Lý Thường Kiệt - đường Hoàng Văn Thụ, sau đó tiếp tục theo lộ trình hiện hữu.

Theo phương án tổ chức giao thông phục vụ thi công, kể từ ngày 7-11, đường Trường Chinh (đoạn từ đường Trương Công Định đến Đồng Đen) cấm xe tải và xe ô tô khách (trừ xe buýt) lưu thông theo hướng từ đường Trương Công Định đến Đồng Đen.



Ngoài ra, các loại ô tô từ những đường nhánh kết nối với đường Trường Chinh (đoạn từ Trương Công Định đến hẻm 304 Trường Chinh) chỉ được phép rẽ vào đường Trường Chinh theo hướng từ Đồng Đen đi Trương Công Định.