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TP.HCM: Cấm xe tải, ô tô khách trên đường Trường Chinh từ ngày 7-11

tác giả
TRÍ ĐỨC
TRÍ ĐỨC
TRÍ ĐỨC

Từ ngày 7-11, xe tải, ô tô khách (trừ xe buýt) sẽ bị cấm lưu thông theo một chiều trên đường Trường Chinh, hướng từ Trương Công Định đến Đồng Đen, để phục vụ thi công ga Nguyễn Hồng Đào thuộc tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương.

Từ ngày 7-11, cấm xe tải, ô tô khách qua một đoạn đường Trường Chinh để thi công metro số 2 - Ảnh 1.

Nhiều đoạn trên trục đường Trường Chinh được rào chắn, phục vụ thi công tuyến metro số 2 - Ảnh: HỮU DUY

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có thông báo về việc điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Trường Chinh (đoạn từ đường Trương Công Định đến đường Đồng Đen) nhằm phục vụ thi công các hạng mục chính của nhà ga ST08 (ga Nguyễn Hồng Đào), thuộc dự án metro số 2 Bến Thành - Tham Lương.

Theo đó, kể từ ngày 7-11, cấm xe tải và ô tô khách (trừ xe buýt) lưu thông trên đường Trường Chinh theo hướng từ đường Trương Công Định đến đường Đồng Đen.

Các phương tiện thuộc diện hạn chế có thể di chuyển theo lộ trình thay thế: Trường Chinh → Trương Công Định → Bàu Cát (hoặc Bàu Cát 1) → Đồng Đen → Trường Chinh.

Ngoài ra, các loại ô tô từ những đường nhánh kết nối với đường Trường Chinh (đoạn từ Trương Công Định đến hẻm 304 Trường Chinh) chỉ được phép rẽ vào đường Trường Chinh theo hướng từ Đồng Đen đi Trương Công Định.

Sở Xây dựng TP.HCM đề nghị người dân khi lưu thông qua khu vực thi công cần giảm tốc độ, tuân thủ hệ thống báo hiệu giao thông và hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, cảnh sát giao thông để bảo đảm an toàn.

Từ ngày 7-11, cấm xe tải, ô tô khách qua một đoạn đường Trường Chinh để thi công metro số 2 - Ảnh 2.

Phương án tổ chức giao thông tại ga ST08 Nguyễn Hồng Đào - Ảnh: HCMC METRO

Từ ngày 7-11, cấm xe tải, ô tô khách qua một đoạn đường Trường Chinh để thi công metro số 2 - Ảnh 3.

Tổng thể phương án tổ chức giao thông đang được áp dụng quanh các nhà ga tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương hiện nay (chưa bao gồm phương án điều chỉnh giao thông tại ga ST08 Nguyễn Hồng Đào) - Đồ họa: TUẤN ANH

Từ ngày 7-11, cấm ô tô qua một đoạn đường Trường Chinh để thi công metro số 2 - Ảnh 2.Tổng thể phương án tổ chức giao thông phục vụ thi công tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương

Hiện nay, TP.HCM đang triển khai thi công tại 7 nhà ga thuộc tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương). Để phục vụ thi công, nhiều tuyến đường như Nguyễn Thị Minh Khai, Cách Mạng Tháng Tám, Trường Chinh... được điều chỉnh phương án tổ chức giao thông.

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TRÍ ĐỨC
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    Chủ đề: metro số 2 Sở Xây dựng TP.HCM TP.HCM Trường Chinh

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