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Rào chắn đường Cách Mạng Tháng Tám, mở đường tạm trước công viên Lê Thị Riêng

tác giả
TRÍ ĐỨC
TRÍ ĐỨC
TRÍ ĐỨC

Đường Cách Mạng Tháng Tám đoạn qua công viên Lê Thị Riêng được rào chắn để thi công ga metro số 2. Phương tiện chuyển sang đường tạm phía trước công viên, lưu thông hai chiều.

Mở đường qua công viên Lê Thị Riêng thay cho đường Cách Mạng Tháng Tám rào chắn làm metro số 2 - Ảnh 1.

Đường tạm trên đường Cách Mạng Tháng Tám qua công viên Lê Thị Riêng (đoạn từ Bắc Hải đến Trường Sơn) đảm bảo việc đi lại của người dân trong thời gian rào chắn làm ga ST5 Lê Thị Riêng, tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Ghi nhận của Tuổi Trẻ ngày 28-10, toàn bộ mặt đường Cách Mạng Tháng Tám (từ đường Trường Sơn đến Bắc Hải) đã được dựng rào chắn phục vụ thi công ga ST5 - Lê Thị Riêng thuộc tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương.

Để đảm bảo giao thông qua khu vực, cơ quan chức năng đã mở phần đường tạm qua khu vực phía trước công viên Lê Thị Riêng, thay thế phần đường Cách Mạng Tháng Tám hiện hữu bị rào chắn.

Hiện phần đường tạm này được tổ chức cho các phương tiện đi lại hai chiều. Hệ thống vạch kẻ đường, đèn tín hiệu giao thông đã được hoàn thiện nhằm hướng dẫn phương tiện di chuyển qua khu vực thi công.

Cách tổ chức giao thông mới này được thực hiện dựa trên phương án tổ chức giao thông phục vụ thi công ga Lê Thị Riêng, thuộc tuyến metro số 2 được Sở Xây dựng TP.HCM thống nhất trước đó.

Cụ thể, việc thi công ga ST5 (ga Lê Thị Riêng) được chia thành 3 giai đoạn.

Riêng tại giai đoạn 2, đơn vị thi công sẽ triển khai xây dựng khối nhà ga chính, lắp đặt máy đào hầm TBM và khoan hầm ngầm.

Để phục vụ thi công, toàn bộ mặt đường Cách Mạng Tháng Tám hiện hữu (từ đường Trường Sơn đến Bắc Hải) sẽ được chiếm dụng, dựng rào chắn kéo dài hơn 200m. Thời gian rào chắn để thi công giai đoạn 2 là 1.088 ngày (gần 3 năm).

Mở đường qua công viên Lê Thị Riêng thay cho đường Cách Mạng Tháng Tám rào chắn làm metro số 2 - Ảnh 2.

Đường Cách Mạng Tháng Tám hiện hữu (đoạn từ Bắc Hải đến Trường Sơn) đã được rào chắn để làm metro số 2 Bến Thành - Tham Lương - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Mở đường qua công viên Lê Thị Riêng thay cho đường Cách Mạng Tháng Tám rào chắn làm metro số 2 - Ảnh 3.

Phương án di chuyển trên đường Cách Mạng Tháng Tám (đoạn từ đường Bắc Hải đến Trường Sơn) - Đồ họa: TRÍ ĐỨC

Mở đường qua công viên Lê Thị Riêng thay cho đường Cách Mạng Tháng Tám rào chắn làm metro số 2 - Ảnh 4.TP.HCM mở làn linh hoạt trên đường Trường Chinh để giảm ùn tắc

TP.HCM tháo dải phân cách cứng trên đường Trường Chinh, tổ chức làn xe linh hoạt theo từng khung giờ để giảm ùn tắc khi thi công xây dựng metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

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    Chủ đề: Đường Cách Mạng Tháng Tám metro số 2 TP.HCM công viên Lê Thị Riêng

    Dòng sự kiện: Tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương

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